Ya es oficial: “CALL ME IF YOU GET LOST”, el nuevo disco de Tyler The Creator, llega este viernes

Si hace unos días ya os hablábamos de su nueva canción Lumberjack, hoy ya sabemos que Tyler, The Creator vuelve para anunciar el lanzamiento de su próximo álbum CALL ME IF YOU GET LOST que saldrá a la venta el próximo viernes 25 de junio.

Tyler dio pistas del álbum la semana pasada a través de carteles colocados en L.A., Londres, París, Berlín, Estocolmo, Ámsterdam, Sídney, Toronto, Montreal, y Vancouver que hacían referencia al título del álbum y dirigían a los fans a llamar a una línea directa misteriosa. La línea se mantendrá activa y dará a los fans la oportunidad de acceder a nuevos mensajes en los próximos días.

CALL ME IF YOU GET LOST es lo nuevo de Tyler, The Creator tras su álbum de 2019 ganador del Grammy: IGOR, que debutó en el No. 1 en el chart Hot 200 de Billboard, y que ha conseguido colocar ocho de sus canciones en el Hot 100 de Billboard. IGOR fue también incluido en las listas de los mejores álbumes del año de Billboard, Complex, GQ, Pitchfork, Rolling Stone entre otros, y ese mismo año Tyler fue nombrado Innovador del año por la Revista del Wall Street Journal y Hombre del año por la Revista GQ.