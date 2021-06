Ya está aquí “Back Of My Mind”, el nuevo disco de H.E.R.

La ganadora de cuatro premios Grammy y un Oscar, H.E.R., acaba de publicar su esperado álbum completo, Back of My Mind. Con 21 canciones, incluye colaboraciones de potentes estrellas invitadas como Chris Brown, Ty Dolla $ign, Cordae, Lil Baby, Thundercat, Yung Bleu, DJ Khaled, Bryson Tiller y YG. Los productores Hit-Boy, KAYTRANADA, Cardiak, Rodney Jerkins y DJ Camper, entre otros, aportan producciones exuberantes y dignas de ser repetidas, dejando el espacio adecuado para que la voz de H.E.R. brille en todo momento. Back of My Mind muestra la versatilidad única de H.E.R. como cantante, compositora y multi-instrumentista.

“Esta colección de canciones proviene de sentimientos y pensamientos que he tenido en el fondo de mi mente“, dice H.E.R. “Ahí es donde vivo a veces. Hay cosas de las que hablo en mi música y otras que me da miedo decir o admitir. Encuentro la libertad en ser sincera con mi expresión“, añade.

H.E.R. comenzó el año 2021 de la forma más estelar al ganar dos premios Grammy: Canción del Año por I Can’t Breathe y Mejor Canción de R&B por su contribución en Better Than I Imagined de Robert Glasper. Además, H.E.R., fue galardonada con el premio Oscar a la Mejor Canción Original por su tema Fight For You incluido en la película Judas and the Black Messiah; tema que interpretó durante la ceremonia.