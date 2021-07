Ya está aquí “Downhill from Eerywhere”, nuevo disco de Jackson Browne

Downhill from Everywhere, el nuevo álbum de Jackson Browne, ya está disponible de la mano de Inside Recordings. Tras siete años de espera, el cantante y compositor californiano presenta el que es su decimoquinto trabajo de estudio, una colección de temas elaborados y compuestos concienzudamente, llenos de reflexiones y reivindicaciones. Además, como curiosidad, incluye un tema que cierra el disco con el título A song for Barcelona, homenajeando de este modo a la Ciudad Condal.

Este nuevo trabajo demuestra que Browne sigue haciendo crecer su ya histórica carrera, que incluye 14 álbumes de estudio, 4 colecciones de actuaciones en vivo y 2 recopilatorios. Producido por él mismo, y grabado con una banda principal que incluye a los guitarristas Greg Leisz (Eric Clapton, Bill Frisell) y Val McCallum (Lucinda Williams, Sheryl Crow), el bajista Bob Glaub (Linda Ronstadt, CSNY, John Fogerty), el tecladista Jeff Young (Sting, Shawn Colvin) , y el baterista Mauricio Lewak (Sugarland, Melissa Etheridge), el disco es un trabajo verdaderamente colaborativo, impulsado por la química del grupo y la apertura a nuevos sonidos e ideas.

Al igual que gran parte del catálogo de Browne, Downhill From Everywhere está impulsado por una búsqueda, – de conexión, para un propósito, para uno mismo – pero hay un mayor sentido de urgente actualidad, escrito entre líneas, un reconocimiento de la arena que se desliza a través del reloj y que eleva las apuestas a cada paso. “El tiempo rodando, el tiempo como un río, el tiempo como un tren”, canta. “El tiempo como una mecha ardiendo más corta cada día“.

Y si bien tales reflexiones podrían sugerir una meditación sobre el envejecimiento y la mortalidad de un ícono del rock en sus primeros 70 años, lo cierto es que Browne no se está mirando en el espejo; está cantando sobre nosotros, sobre un mundo que se acerca rápidamente a un punto social, político y ambiental sin retorno. El aire limpio, el agua dulce, la equidad racial, la democracia, todo está en juego y nada está asegurado.

“Veo la escritura en la pared“, dice Browne. “Sé el tiempo que me queda de vida. Pero ahora tengo un nieto increíble y hermoso, y siento más intensamente que nunca la responsabilidad de dejarle un mundo que sea habitable”.

Si bien los problemas que Browne aborda en el álbum son a menudo arrolladores y existenciales, escribe en una escala mucho más íntima, centrándose constantemente en la experiencia humana, en el corazón de todo. “Hay una profunda corriente de inclusión que recorre este disco”, explica Browne. “Creo que esa idea de inclusión, de abrirte a personas que son diferentes a ti, esa es la base fundamental para cualquier tipo de entendimiento en este mundo”.

El sencillo del álbum My Cleveland Heart fue lanzado a principios de este año con un video musical dirigido por Alissa Torvinen Kouame y con un cameo de Phoebe Bridgers. Browne recientemente interpretó la canción en Jimmy Kimmel Live!

Escucha el disco completo a continuación: