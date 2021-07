Ya está aquí el retorno de The War On Drugs con “Living Proof” como primer adelanto

Ya os avisamos ayer de que el retorno de The War On Drugs estaba cerca tras compartir un teaser que parecía pertenecer a un inminente videoclip. Efectivamente, las novedades llegaron y ya sabemos, oficialmente, que la banda liderada por Adam Granduciel publicará un nuevo álbum de estudio, I Don’t Live Here Anymore, el próximo 29 de octubre a través de Atlantic Records.

Se trata del primer trabajo de la banda desde A Deeper Understanding en 2017, y ya podemos empezar a degustarlo con el single adelanto, Living Proof. A esta canción, como ya os habréis imaginado, pertenece el videoclip que ayer adelantábamos y que ha sido dirigido por el cineasta Emmett Malloy y filmado en película de 16 mm en el estudio Panoramic en Stinson Beach, California.

Marcad la fecha en rojo en vuestro calendario para escuchar estas nuevas canciones que, afortunadamente, podremos disfrutar en directo el año que viene en la edición del Mad Cool Festival 2022.

Tracklist de I Don’t Live Here Anymore



01 Living Proof

02 Harmonia’s Dream

03 Change

04 I Don’t Wanna Wait

05 Victim

06 I Don’t Live Here Anymore

07 Old Skin

08 Wasted

09 Rings Around My Father’s Eyes

10 Occasional Rain