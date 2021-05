Ya está aquí “Flora Fauna”, tercer disco de Billie Marten

Billie Marten acaba de publicar su esperado nuevo álbum, Flora Fauna, a través de Fiction Records. Construido sobre los cimientos del folk acústico minimalista con el que se hizo un nombre en el panorama, el tercer álbum de Marten es un trabajo más maduro y desarrollado alrededor de una fuerte columna vertebral de bajo y ritmo. Tras dejar atrás la timidez de trabajos anteriores en favor de un sonido urgente, las canciones marcan un período de independencia personal para Marten, ya que aprendió a nutrirse a sí misma y liberarse de las relaciones tóxicas, y parte de culpa de este cambio fue regresar a la naturaleza.

“Realmente no me estaba tratando muy bien, fue un momento un poco perturbador. Todas estas canciones tratan de salir de ese agujero. El nombre de Flora Fauna es como un baño verde para mis ojos. Si el álbum fuera una pintura, se parecería a la flora y la fauna: abarca todos los organismos, todos los rincones de la Tierra y transmite una sensación de abundancia total”, cuenta Marten.

Criada en las colinas de North Yorkshire con artistas como Nick Drake, Joni Mitchell, Joan Armatrading y Kate Bush, su aclamado álbum debut, Writing Of Blues and Yellows, llegó en 2016 con apenas 17 años. Su continuación, Feeding Seahorses By Hand, consiguió elogios similares en 2019. Grabado con Rich Cooper en Londres, el nuevo material de Marten combina esas voces silenciosas y resonantes con un pulso rápido y una rica instrumentación. Sus inspiraciones ahora se extienden desde el krautrock de Can, a Broadcast, Arthur Russell y Fiona Apple.

Junto a su nominación para los BBC Sound de 2016, a lo largo de su floreciente carrera, Marten ha llegado a obtener el apoyo de medios como The Independent o The Sunday Times Culture. El single principal de Flora Fauna, Garden Of Eden, su primer tema desde 2019, fue recibido con buenos elogios en enero de este año por medios como BBC Radio 1, NME, DIY o Stereogum, por nombrar algunos.

Escucha este trabajo a continuación: