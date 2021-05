Ya está aquí “Monsters”, el nuevo disco de Sophia Kennedy

La música de Sophia Kennedy a veces suena como la banda sonora de un mundo que se está desintegrando, colgando de un hilo de recuerdos, combina el glamour y el encanto mórbido de las melodías de los años 60 o 70 y, sin embargo, abraza plenamente el modernismo deconstruido de la música de club.

Su nuevo álbum Monsters está lleno de giros argumentales, momentos de belleza salpicados de paranoia. El título en sí es un comentario autoirónico y cómico de ser un artista que intenta domar sus propias creaciones como “monstruos” enloquecidos, pero también un guiño a una tensión generalmente amenazadora en el mundo. Monsters es música pop al borde de la ruina.

El enfoque creativo de Kennedy siempre ha sido inusual. Al crecer en Alemania después de que su familia emigró de Baltimore, desarrolló un oído para cantar canciones descentradas seleccionando la colección de discos de su madre: Whitney Houston y Simon & Garfunkel al principio, Karen Dalton y Velvet Underground más tarde. Sin equipo a mano, comenzó a grabar audio en una videocámara, difuminando las líneas entre la música y su otra pasión, el cine. Obsesionada con el trabajo de John Cassavetes y las películas de terror de los 70 como Carrie, Kennedy se mudó a Hamburgo para estudiar cine y terminó haciendo música para producciones teatrales. Su participación en la comunidad creativa local la llevó a cruzar las puertas del Golden Pudel, un club nocturno de techno. Inmersa en la escena de la música dance de Hamburgo, conoció a Mense Reents , un músico más conocido por su trabajo con el célebre acto house Die Vögel . La pareja formó una asociación de escritura y producción, y juntos harían el disco debut homónimo de Sophia en 2017, que fue lanzado a través del sello Pampa de DJ Koze .

“Ahora siempre se trata de dar un paso más“. Un paso más allá es donde Kennedy ha llevado su sonido en Monsters. Está lleno de indicios de una vida anterior, giros melódicos abstractos, instrumentación que no debería funcionar, pero funciona, mal, eso es correcto. Seventeen es música americana bañada en ácido con un subgrave progresivo, más cercano. Dragged Myself Into The Sun es un gancho de izquierda completo, drones apilados como lasaña y llenos de esteroides. Hay piezas centrales del pop como I Can See You y el himno con forro de terciopelo I’m Looking Up, que tratan sobre el dolor y la muerte, recordando los bordes más crudos de Krautrock y, para Kennedy, guiños a los artistas de Baltimore Panda Bear y las extrañas monedas de Animal Collective.

Kennedy ha descubierto que Baltimore juega un papel extraño en su música, y es quizás lo que le da esa sensación de dualidad melódica y sonora. “Siempre voy ahí en mi mente cuando estoy haciendo música, no a la ciudad en particular, sino al conflicto de crecer lejos cuando era niña“, dice sobre la nostalgia nostálgica de Seventeen. “Apenas puedo hablar inglés correctamente, pero tener ese acento estadounidense en mi voz cuando canto, es la sensación de que esa es la parte de mí que todavía está ahí“, añade.

Disfrútalo en tu plataforma de streaming favorita aquí.