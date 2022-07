Ya está en marcha una película sobre la vida de Amy Winehouse

Todo parece indicar que un nuevo biopic sobre la vida de Amy Winehouse está en camino. Según las primeras informaciones, se titulará Back to Black y estará dirigido por Sam Taylor-Johnson, mientras que el guión estará escrito por Matt Greenhalgh basándose en el libro Saving Amy de Daphne Barak.

Todavía no sabemos con seguridad si la familia de la cantante ha autorizado este documental, ya que en los últimos años hemos tenido informaciones contradictorias al respecto por su parte. Además, recordemos que ya en 2015 fueron muy críticos con el documental Amy realizado por Asif Kapadia, mientras que el año pasado aparecieron en el documental de la BBC Reclaiming Amy, en el que se recordaba a la cantante en el décimo aniversario de su muerte.

Este Back to Black no será el primer intento de llevar la vida de la cantante a la gran pantalla, pero lo que esperamos que lo diferencia de los anteriores es que esta vez sí sea posible y disfrutemos de esta película en los próximos meses.

Sobre Amy Winehouse

Amy Winehouse fue la cantante británica más famosa de la década del 2000, tanto por su personal mezcla de jazz, soul y r&b como por su trágica vida personal. El éxito de Frank, su disco debut de 2003, no hizo más que empujarla a una vorágine de adicciones, un estilo de vida que Winehouse retratara con ironía en su canción más famosa, Rehab. La misma sería incluida en el aclamado Back to Black (2006), álbum que la convirtió en superestrella internacional. Durante los siguientes cuatro años su vida fue un torbellino de dramas y escándalos, concluido con su muerte en 2011 por intoxicación alcohólica aguda. Varios temas inéditos comparecieron en las recopilaciones póstumas Lioness (2011) y At the BBC (2012), así como en la banda sonora del documental Amy (2015).

Fuente: Apple Music

Discografía de Amy Winehouse

Frank (2003)

Back to Black (2006)

Lioness: Hidden Treasures (2011)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

