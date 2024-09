Ya hay fecha y hora para el estreno de «Alone», el esperado nuevo single de The Cure

The Cure ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nuevo single Alone, que formará parte de su próximo álbum Songs Of A Lost World. El sencillo se estrenará este jueves 26 de septiembre a través de Fiction/Polydor y debutará en el programa de Mary Anne Hobbs en BBC Radio 6Music a las 12 del mediodía en Reino Unido (13 horas aquí en España). La banda ha compartido un adelanto de la canción, que captura la esencia de su discografía anterior con una mezcla de guitarras ambientales y una dramática melodía de batería.

ALONE

OUT SEPT 26 | 12PM BST | 7AM EST | 9PM AEST

EXCLUSIVE FIRST PLAY WITH #MARYANNEHOBBS @BBC6Music pic.twitter.com/CZbqle5coE — The Cure (@thecure) September 23, 2024

El álbum Songs Of A Lost World será el primer trabajo de estudio de The Cure desde 4:13 Dream en 2008. Robert Smith, el líder de la banda, ha descrito el nuevo álbum como el más oscuro y sombrío que han hecho hasta ahora. Además, la banda ha estado generando expectación a través de redes sociales y carteles en ciudades como Roma, París y Nueva York.

Además del nuevo álbum, The Cure lanzará dos canciones en directo como parte de un sencillo doble A-side para la organización benéfica Earth Percent. Estas canciones, And Nothing Is Forever y I Can Never Say Goodbye, fueron grabadas durante su gira Shows Of A Lost World en Francia en 2022. La banda también ha sugerido que habrá un próximo concierto en Blackpool, lo que ha aumentado aún más la anticipación entre sus seguidores. ¿Quién tiene ganas de escuchar este esperado nuevo single de The Cure?