Ya hay pre-nominados en las categorías musicales de los Oscar 2021

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha anunciado sus famosas nueve categorías de listas cortas, en las que desvelan las películas y las canciones pre-nominadas al los Premios Oscar 2021.

La cita anual con la ceremonia, tras haber sido reestructurada en el calendario debido a la pandemia actual, tendrá lugar el 25 de abril de 2021 en el teatro Dolby, en Hollywood.

En la categoría de mejor canción original se encuentran Janelle Monáe con su canción Turntables que protagoniza el documental Yendo con todo: La lucha por la democracia, en inglés All in: The Fight for Democracy o la canción de la estadounidense H.E.R Fight For You, para la película Judas and the Black Messias.

Del mismo modo, Trent Reznor hace doblete colándose en la lista de la mejor banda sonora original con la película de Pixar, Soul y el drama biográfico Mank.

Así pues, podemos reconocer a artistas conocidos como Christina Aguilera, Laura Pausini o John Legend preseleccionados a mejor canción original. Asimismo, Mulan, la película por la que Christina Aguilera entra en estas listas, se cuela dos veces en las listas, una para mejor canción y otra para mejor banda sonora. Por otra parte, sería imperdonable dejarse atrás al compositor sueco Ludwing Göransson, que entra en la lista de pre-nominados por su banda sonora para la película de Christopher Nolan, Tenet.

En estas nueve categorías se encuentra también el corto La voz humana, de Pedro Almodóvar.

Aquí os dejamos dos de las nueve listas cortas de los preseleccionados:

Mejor canción original:

Janelle Monáe – ‘Turntables’ para Yendo con todo: La lucha por la democracia; (All In: The Fight for Democracy)

Mary J. Blige – ‘See What You’ve Done’ para Belly of the Beast;

Sacha Baron Cohen – ‘Wuhan Flu’ para Borat, siguiente película documental; (En inglés: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan);

Will Ferrell and My Marianne – Husavik’ para Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga;

John Legend – ‘Never Break’ para Giving voice: Voces afroamericanas en Broadway, (en inglés: Giving Voice);

Forest Whitaker & Anika Noni Rose – ‘Make It Work’ para La Navidad mágica de los Jangle, (en inglés: Jingle Jangle: A Christmas Journey);

H.E.R. – ‘Fight For You’ para Judas y el mesías negro, (Judas and the Black Messiah);

Laura Pausini – ‘lo Sì (Seen)’ para La vida por delante (en italiano: La Vita Davanti a Se);

Emile Mosseri and Han Ye-ri – ‘Rain Song’ para Minari;

Robert Glasper – ‘Show Me Your Soul’ para Mr. Soul!;

Christina Aguilera – ‘Loyal Brave True’ para Mulán;

Charlie Puth – ‘Free’ para El magnífico Iván (The One and Only Ivan);

Leslie Odom Jr. – ‘Speak Now’ para Una noche en Miami… (One Night in Miami…);

Abraham Marder – ‘Green’ para Sound of Metal;

Celeste – ‘Hear My Voice’ para El juicio de los 7 de Chicago, (en inglés: The Trial of the Chicago 7);

Mejor banda sonora original: