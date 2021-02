Ya hay protagonista para el remake de “The Man Who Fell To Earth”

El actor británico con orígenes nigerianos Chiwetel Ejiofor Umeadi y protagonista de Doce Años de Esclavitud tendrá el papel principal en la serie basada en The Man Who Fell To Earth. La cinta de ciencia ficción y estrenada en 1976 tenía como protagonista al camaleónico David Bowie quién interpreta a Thomas Jerome Newton, un extraterrestre que llega a la Tierra en busca de agua para llevar a su planeta y en la visita se encuentra así mismo a través de la corrupción y los vicios de los humanos.

La nueva serie se transmitirá en Paramount + y aunque este nuevo extraterrestre principal será bien distinto al interpretado por Bowie, merecerá la pena poder verlo. También participarán como co-showrunners Alex Kurtzman (Star Trek) y Jenny Lumet (The Mummy). Según las propias declaraciones de ambos, “nos encontramos muy emocionados al poder contar con un actor como Ejiofor con la carrera cinematográfica y teatral que tiene a sus espaldas y no dudamos de su calidad, compromiso y valentía”.

No está recibiendo las mismas críticas la película sobre David Bowie y su alter-ego Ziggy Stardust la cuál ha sido criticada por su exesposa Angie, quien no ha dudado en calificarla como “una pérdida total de tiempo que David nunca habría visto”.