Ya hay título para el nuevo disco de Megadeth

Nos encanta descubrir nuevos talentos pero también comprobar que leyendas de la música siguen activas y con ganas de lanzar nuevos trabajos. Hoy hemos sabido que Megadeth tiene preparado su decimosexto álbum de estudio y que se llamará The Sick, The Dying and The Dead, según ha confirmado su líder Dave Mustaine en un vídeo grabado por el cumpleaños de uno de sus fans.

Es lo más parecido a una confirmación oficial que tenemos por el momento, ya que no tenemos ni idea de cuándo podremos escuchar este nuevo trabajo, que será el primero en 5 años tras Dystopia, publicado en el año 2016.

Si además quieres escuchar un primer aperitivo de cómo puede llegar a sonar este trabajo, os enseñamos el vídeo en el que Mustaine felicita a su seguidor y en el que una de las canciones, concretamente la que da título al trabajo, suena de fondo. Estaremos atentos.