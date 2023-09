Ya podemos escuchar el nuevo disco en solitario de Corey Taylor (Slipknot)

Ha llegado la hora de sumergirnos en un nuevo y emocionante capítulo musical en la carrera de Corey Taylor. El carismático líder de Slipknot ha lanzado su segundo álbum en solitario, titulado CMF2, en el que se rodea de músicos que son además sus amigos: el bajista Eliot Lorango, el baterista Dustin Robert y los guitarristas Zach Throne y Christian Martucci. Juntos, trabajaron con el productor Jay Ruston en un conjunto de canciones que abarcan los diversos aspectos de la carrera musical del cantante.

Desde los guiños grunges a Alice in Chains en temas como Dead Flies hasta el punk rock rápido (con guitarras interpretadas por el propio Taylor) en Talk Sick, pasando por el pesado metal alternativo en Beyond y referencias a sus influencias acústicas y folklóricas como Ani DiFranco y Ray LaMontagne en Breath of Fresh Smoke, este álbum tiene algo para todos los gustos.

Lo más destacado es que el álbum se grabó utilizando un enfoque tradicional, sin la pesada postproducción y los plugins digitales tan comunes en la música moderna. En su lugar, las canciones se grabaron en vivo, lo que le da al LP un sonido crudo y en vivo que se está volviendo cada vez más raro en el rock duro moderno.

Vamos directamente a escucharlo y disfrutarlo a continuación…