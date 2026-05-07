Yard Act se adentran en su lado más oscuro con You’re Gonna Need A Little Music y el single “Redeemer”

Yard Act vuelven a ser protagonistas y anuncian su nuevo álbum You’re Gonna Need A Little Music, previsto para el 17 de julio, junto al estreno de “Redeemer”, un primer adelanto que los empuja hacia un territorio más sombrío, tenso y visceral del que habían mostrado hasta ahora.

El tema nace sobre un bajo sinuoso y guitarras afiladas que sostienen la interpretación de James Smith, más cruda y directa que nunca. En uno de los versos más llamativos, el vocalista dispara: “Redeemer / You stole the sun / Now you orbit is the bullshit of the damage done”, una declaración que, traducida, queda en “‘Redentor / Robaste el sol / Ahora tu órbita es la basura del daño causado’”. Una frase que resume bien el giro estético del grupo: menos ironía, más contundencia.

El álbum supone también un cambio de método. Por primera vez, Yard Act grabaron juntos en la misma sala, dejando atrás el enfoque más digital de sus dos primeros trabajos. La producción corre a cargo de Justin Meldal-Johnsen, bajista de Nine Inch Nails, y el proceso se repartió entre Los Ángeles y Leeds, en un periodo de cinco meses de creatividad ininterrumpida del que surgieron entre 40 y 50 canciones. Según Smith, “‘sentimos la libertad, con la sensación de todo lo que siempre había querido de estar en una banda’”.

Además del lanzamiento, la banda amplía su gira británica de 2026 con nuevas fechas en ciudades como Newcastle, Glasgow, Leicester, Cambridge o Bristol, además de un segundo concierto en su Leeds natal. Las entradas estarán disponibles en preventa para quienes reserven el disco antes del 12 de mayo, mientras que la venta general comenzará el día 15.

Con You’re Gonna Need A Little Music, Yard Act parecen decididos a abrir un nuevo capítulo, más físico, más directo y más oscuro, sin perder la capacidad de observación que los ha convertido en una de las voces más singulares del indie británico reciente.

Yard Act, una trayectoria marcada por la sátira y el riesgo

Desde su irrupción en la escena británica a comienzos de la década, Yard Act han demostrado una habilidad poco común para evolucionar sin perder identidad. Su debut The Overload los situó rápidamente en el radar internacional gracias a un post‑punk afilado y una narrativa cargada de humor ácido. Con Where’s My Utopia?, publicado en 2024, ampliaron su paleta sonora y mostraron una ambición creciente que los llevó a explorar texturas más expansivas y un enfoque más emocional. Ahora, con You’re Gonna Need A Little Music, la banda parece decidida a profundizar en un sonido más oscuro y orgánico, fruto de un proceso de grabación conjunto que marca un punto de inflexión en su manera de trabajar. A lo largo de su discografía, Yard Act han mantenido una coherencia basada en la observación social, la ironía y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, consolidándose como una de las propuestas más sólidas y versátiles del indie contemporáneo.

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