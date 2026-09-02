Yeah Yeah Yeahs han regresado con un álbum en directo por sorpresa: Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall, grabado durante su gira de 2025 y publicado hoy en formato digital junto a un cortometraje dirigido por Barnaby Clay. Se trata del primer lanzamiento del trío neoyorquino desde Cool It Down (2022), y llega acompañado de una edición física y una versión deluxe digital previstas para el 23 de octubre.

Un álbum en directo grabado en el Royal Albert Hall, cuatro años después de “Cool It Down”

El disco, publicado a través de Secretly Canadian, reúne trece canciones registradas durante dos noches en el histórico Royal Albert Hall de Londres, la tercera parada de la gira “Hidden in Pieces” que la banda emprendió en 2025 con una formación reducida a cuarteto y arreglos acústicos. A ellas se suman versiones grabadas en shows de San Diego, Chicago y Nueva York. Karen O explicó el origen del proyecto en un comunicado: «Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall nació de la necesidad de reencontrarnos con nuestra banda y nuestra familia de fans en 2025, después de las elecciones». La cantante añadió que, a diferencia de otras etapas de su carrera, esta vez no fueron ellos quienes eligieron volver a los escenarios, sino que las circunstancias del momento les empujaron a hacerlo.

Los arreglos de cuerda corrieron a cargo de Jherek Bischoff, que trabajó junto a la banda para adaptar cerca de veinticuatro canciones a un formato de cuarteto e instrumentación acústica en menos de una semana. Según explicó la propia banda, el paso por el Royal Albert Hall resultó especialmente memorable, con un momento de órgano de tubos durante “Skeletons” que definieron como una experiencia casi mística.

Trece canciones que repasan dos décadas de carrera

El listado, publicado íntegro en la edición digital, recorre buena parte de la discografía de la banda, desde clásicos de Fever to Tell hasta temas más recientes de Cool It Down, e incluye una versión de “Hyperballad” de Björk. La edición deluxe, física y digital, que llegará el 23 de octubre, ampliará el tracklist con nueve canciones adicionales grabadas en otras paradas de la gira, entre ellas shows en el Beacon Theatre de Nueva York y el Chicago Theatre.

“In Heaven”

“Blacktop”

“Gold Lion”

“Hyperballad”

“Cheated Hearts”

“Isis”

“Warrior”

“Skeletons”

“Runaway”

“Spitting Off the Edge of the World”

“Mars”

“Maps”

“Zero”

Un cortometraje dirigido por Barnaby Clay, en blanco y negro

El álbum llega acompañado de Hidden in Pieces, un cortometraje de 22 minutos dirigido por el cineasta Barnaby Clay, disponible ya en Criterion Channel. Rodado en blanco y negro, el filme recoge imágenes de la gira homónima y busca trasladar al espectador la atmósfera íntima de aquellos conciertos. Clay explicó su intención con el proyecto: «Quería crear una película que no solo capturase la actuación en directo, sino que también se sintiera cercana al espíritu que buscaba la banda con sus conciertos». Karen O, por su parte, se deshizo en elogios hacia el resultado final del trabajo del director.

Además del estreno en streaming, el cortometraje tendrá proyecciones especiales en salas de Reino Unido, Estados Unidos, Australia, México y Japón, algunas de ellas emparejadas con películas favoritas de la banda. Las entradas para estos pases saldrán a la venta el 3 de septiembre.

21 de septiembre – Londres, Reino Unido (Rio Cinema Dalston), en sesión doble con La noche del cazador

– Londres, Reino Unido (Rio Cinema Dalston), en sesión doble con La noche del cazador 21 de septiembre – Melbourne, Australia (The Lido), en sesión doble con Mulholland Drive

– Melbourne, Australia (The Lido), en sesión doble con Mulholland Drive 21 de septiembre – Sídney, Australia (The Ritz), en sesión doble con Mulholland Drive

– Sídney, Australia (The Ritz), en sesión doble con Mulholland Drive 22, 23 y 24 de septiembre – Ciudad de México, México (Cine Tonalá)

– Ciudad de México, México (Cine Tonalá) 23 de septiembre – Nueva York, Estados Unidos (The Roxy), en sesión doble con El cielo sobre Berlín

– Nueva York, Estados Unidos (The Roxy), en sesión doble con El cielo sobre Berlín 23 de septiembre – Los Ángeles, Estados Unidos (Vidiots), en sesión doble con Eraserhead

– Los Ángeles, Estados Unidos (Vidiots), en sesión doble con Eraserhead 24 de septiembre – Tokio, Japón (Human Trust Cinema Yurakucho)

De la escena de Nueva York a los escenarios íntimos de 2025

Yeah Yeah Yeahs se formaron en Nueva York en el año 2000 y se convirtieron en una de las bandas más influyentes del revival rock de la década gracias a discos como Fever to Tell (2003), Show Your Bones (2006) e It’s Blitz! (2009). Tras un parón posterior a Mosquito (2013), regresaron en 2022 con Cool It Down, un álbum que confirmó su vigencia creativa más de veinte años después de su debut.

Desde entonces, el trío ha mantenido un perfil bajo en cuanto a nuevo material propio, aunque sus miembros no han dejado de estar activos: Karen O colaboró recientemente con The Avalanches en “Blue Shadows”. La gira íntima de 2025, con formaciones reducidas y arreglos de cuerda, y el álbum y cortometraje que ahora ven la luz, confirman que la banda sigue encontrando nuevas formas de revisitar su catálogo casi veinticinco años después de su formación.

La banda define esta etapa como una de las más vulnerables de toda su trayectoria. En redes sociales, el grupo detalló que todos los conciertos de esta pequeña gira se abordaron con una honestidad distinta a la de sus shows habituales, más orientados al espectáculo y la energía física que caracterizó sus primeros años. Ese cambio de registro, sumado a la reducción del formato a cuarteto acústico, explica por qué canciones tan conocidas como “Gold Lion” o “Zero” suenan aquí de una manera completamente distinta a como las conocían sus fans hasta ahora.

Con Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall, Yeah Yeah Yeahs no solo documentan una gira concreta, sino que abren una nueva vía para seguir explorando su repertorio sin necesidad de un álbum de estudio inédito, algo que la banda no ha vuelto a publicar desde 2022.

▶ “Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall” — Yeah Yeah Yeahs | 1 de septiembre de 2026 | Secretly Canadian

¿Te atreverás a descubrir cómo suenan clásicos como “Maps” o “Zero” reinterpretados con cuerdas y piano? ¿Crees que las giras íntimas como esta funcionan mejor que los grandes conciertos?

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