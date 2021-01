Years & Years afirman que la pandemia les ha hecho trabajar en un nuevo concepto de álbum más eufórico

Olly Alexander, líder de la banda Years & Years, ha anunciado que están trabajando en la elaboración de un nuevo álbum que será especialmente trascendente en la pista de baile.

En declaraciones a NME, Olly Alexander comentó que, a causa de la pandemia mundial que estamos sufriendo desde la primavera pasada, el grupo desestimó publicar un álbum que ya habían completado. “La pandemia sucedió y nos hizo regresar a un nuevo punto de partida. Queríamos hacer otro tipo de melodías, más eufóricas y optimistas”, asegura.

Sobre esta nueva entrega, tenemos pocas pistas, pero Alexander se mostró muy eufórico al respecto. “Aunque no creo que suene a los 80, estoy tratando de canalizar una nueva energía y su trascendencia en la pista de baile”, afirma.

Generalmente los textos de Years & Years están compuestos por Olly Alexander y hacen referencia a las relaciones y momentos complejos que tenemos en la vida. En otra entrevista a Digital Spy, fue muy claro acerca de sus composiciones: “Siempre me llegan voces a mi cabeza y trato de callarlas, porque todo buen compositor es instintivo. Escribo simplemente porque tengo que escribir en el momento. He tenido un diario desde que era niño, y cuando lo leo, es lo más doloroso del mundo. Cuando escribes canciones tienes que ser honesto y no rebuscar demasiado. Eso es lo que te hace ser auténtico”, confiesa.

Llegue cuando llegue, éste será el primer trabajo de la banda desdede Palo Santo, publicado en 2019. El trío británico, de cariz pop electrónico y toques house, saltó a la fama tras ser reconocidos con el prestigioso Sound of de la BBC, y posteriormente gracias a su álbum Communion, que llegó a ser número 1 en UK e Irlanda. Éxitos como King y Shine estuvieron entre los 30 primeros puestos de las listas internacionales.

Esperamos que esta tercera entrega de Years Years siga enamorando a los jóvenes modernos y ofrezca la euforia que precisan en este largo y difícil momento que sufre el mundo a raíz de la pandemia.