Yes iluminan una nueva etapa con «Aurora», su 24º álbum de estudio

Casi seis décadas desde su fundación, Yes vuelven a demostrar que su historia sigue escribiéndose con una vitalidad sorprendente. La banda británica anuncia Aurora, su 24º álbum de estudio, que verá la luz el próximo 12 de junio a través de InsideOut y Sony Music, y lo celebran compartiendo la canción que da nombre al disco, “Aurora”, acompañada de un videoclip que recupera la ambición visual y sonora que siempre ha definido al grupo.

El nuevo trabajo supone el segundo álbum con la formación actual: Steve Howe a la guitarra, Geoff Downes a los teclados, Jon Davidson a la voz, Billy Sherwood al bajo y Jay Schellen a la batería. Schellen se incorporó oficialmente en 2023 tras años como batería de gira y estudio, tomando el relevo del fallecido Alan White, mientras que Sherwood asumió el bajo en 2015 tras la muerte de Chris Squire, otro momento clave en la historia reciente del grupo.

En palabras de Howe, “Siempre ha sido cuestión de colaboración; alguien puede escribir una canción, pero hasta que todos aportan su parte no es realmente una canción de Yes. No intentamos imitar el pasado; llevamos el espíritu de Yes hacia adelante y lo convertimos en algo nuevo”.

La canción “Aurora”, que abre el disco, recupera elementos sinfónicos que no aparecían con tanta claridad desde Magnification (2001), desplegando un sonido luminoso y expansivo que encaja con la tradición progresiva del grupo. Según Davidson, “El título resonó inmediatamente con Steve Howe e inspiró visualmente a Roger Dean, marcando un tono conceptual que guiaría todo el proyecto”.

El lanzamiento llega en un momento de actividad intensa alrededor del universo Yes. La banda tenía previsto iniciar una gira por Reino Unido este mes, pero ha sido pospuesta debido a una operación médica de Howe. Mientras tanto, antiguos miembros siguen en movimiento: Jon Anderson arrancará una gira el 17 de abril junto a Band Geeks, y Rick Wakeman publicó un nuevo álbum en noviembre, demostrando que la constelación Yes continúa expandiéndose incluso más allá de la formación oficial.

Yes: pioneros, supervivientes y arquitectos del rock progresivo

Pocas bandas pueden presumir de una historia tan extensa, influyente y mutante como Yes. Desde su debut homónimo en 1969, el grupo se convirtió en uno de los pilares del rock progresivo gracias a discos esenciales como Fragile, Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans o Relayer, obras que redefinieron los límites del género con estructuras complejas, virtuosismo instrumental y una estética sonora inconfundible. A lo largo de los años, la banda ha atravesado múltiples cambios de formación, etapas estilísticas y renacimientos creativos, manteniendo siempre un núcleo de ambición artística que la distingue. Su discografía abarca más de veinte álbumes de estudio, innumerables directos y una influencia que se extiende a generaciones enteras de músicos. Con Aurora, Yes vuelven a demostrar que su legado no es un monumento estático, sino una obra viva que sigue creciendo y transformándose.

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