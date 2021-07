YES, la mítica banda de rock progresivo, anuncia su nuevo álbum de estudio con el single “The Ice Bridge”

Recuerdo que el primer vinilo que compré de YES fue Fragile (1971) y quedé tan asombrado por su sonido que al día siguiente fui a la tienda y me compré dos más, Yes Album (1971) y Close To The Edge (1972). Posteriormente, llegaron Tales From Topographic Oceans (1973) y Yessongs (1973). Mas tarde, otros fueron engrosando mi dorada colección de progressive. Cuál ha sido ahora mi asombro al comprobar que los legendarios YES acaban de anunciar la publicación de un nuevo disco de estudio que llevará por título The Quest (La Búsqueda).

Según las informaciones recibidas desde el seno de la banda, el disco no verá la luz hasta el 1 de octubre del presente año, y lo hará de la mano de sus dos nuevas compañías discográficas: InsideOut y Sony Music. Este nuevo trabajo dispondrá de un total de 11 nuevos temas concentrados en un doble CD. El tema que presentan ahora es The Ice Bridge, primer canción que abre el álbum. Solo puedo decir que es muy buen inicio.

Siendo aun fieles a su propia identidad gráfica, la portada y los dibujos internos del nuevo trabajo serán obra del gran artista Roger Dean, que gráficamente siempre ha acompañado la banda desde sus inicios con Fragile. Cabe decir que los paisajes de la película Avatar de James Cameron tienen mucho parecido a los mundos ilusorios de Dean.

Sobre este nuevo trabajo el propio Steve Howe, guitarrista mítico de la banda, ha comentado: “Es un honor para mí tener la oportunidad de reunir a los miembros de la banda en el desarrollo de un conjunto bien refinado de canciones que capturan el verdadero potencial de la misma”.

The Quest se lanzará como edición limitada den distintos formatos: una caja de lujo consistente en 2 vinilos LP, 2 CD y Blu-ray. Además, vendrá con libreto de dibujos. También habrá una edición limitada de 2LP+2CD, un digipak de 2CD y también en versión digital. Todos ellos se pueden ya reservar online a partir del 23 de julio. Como conjunto el doble CD contendrá 11 canciones, 8 de ellas en el CD principal y 3 en el CD extra. Este el tracklist:

CD1:

01. The Ice Bridge 7.01

02. Dare To Know 6.00

03. Minus The Man 5.35

04. Leave Well Alone 8.06

05. The Western Edge 4.26

06. Future Memories 5.08

07. Music To My Ears 4.41

08. A Living Island 6.52

CD2:

01. Sister Sleeping Soul 4.51

02. Mystery Tour 3.33

03. Damaged World 5.20

Cabe decir, especialmente a las nuevas generaciones, que desde hace medio siglo YES fue una de las bandas más definitivas dentro de la música progresiva (ELP, King Crimson, Pink Floyd, Génesis, Marillion, Van Der Graaf Generator, Pendragon, Dream Theater, Riverside, Porcupine Tree, etc). Su sonido generó e influenció a innumerables bandas que los siguieron. No cabe duda de que la música de YES ha perdurado a lo largo de los años y se ha transmitido a través de múltiples generaciones de amantes de la música, especialmente del mundo progresivo.

YES es un grupo de rock progresivo formada en Londres en 1968 cuando los británicos Jon Anderson (1944), Chris Squire (1948), Bill Bruford (1948) y Peter Banks se unieron para formar el grupo. Actualmente la banda está formada por Steve Howe (guitarras), Alan White (batería y percusión), Geoff Downes (teclados), Billy Sherwood (bajo, teclados, guitarras) y Jon Davison (voz actual), ninguno de ellos miembros fundadores del grupo tras la muerte del bajista Chris Squire en 2015 (leucemia). La banda cuenta con más de 20 discos de estudio y 18 álbumes en directo. En 2017, entraron en el Salón de la Fama del Rock & Roll. La banda tiene previsto realizar dos conciertos en España, concretamente durante en Madrid (sala La Riviera, viernes 13 de mayo de 2022) y en Barcelona (sala Razzmatazz 1, sábado 14 de mayo de 2022).

