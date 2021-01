“You Don’t Own Me”, el nuevo single de Pale Waves contra los roles de género

La banda pop-punk Pale Waves, liderada por Heather Baron-Gracie, acaba de lanzar el cuarto single de su segundo álbum Who Am I? Este álbum saldrá el 12 de febrero bajo el sello de Dirty Hit, pero ya han lanzado otros singles antes de You Don’t Own Me, titulados Easy y She’s My Religion.

Este tema aún no tiene videoclip, pero Heather ya ha compartido por sus redes sociales imágenes del que dice ser “su vídeo favorito hasta ahora“. Al escuchar la canción, se puede ver por qué es tan emocionante para ella. Ante nosotros tenemos su liberación personal frente a lo que siempre se ha esperado de ella como mujer, saca su lado rebelde para deshacerse de esa carga que ha tenido durante tanto tiempo. Ha volcado sus propias experiencias y emociones para dar un mensaje claro y conciso.

Esta es una parte de la temática que contiene Who Am I?, según la información ha ido dando. “Este álbum es el manifiesto de Pale Waves. Inspira inclusividad, autodescubrimiento y la noción de ser quien quieres ser“. Para ello, la cantante y letrista de la banda se ha explorado a sí misma: “Ahora siento confianza en mí y orgullo de ser dueña de mi sexualidad“. Esto da un nuevo papel a la banda dentro de su género, tan habitado por hombres.

Mientras nos mantenemos a la espera de escuchar el “manifiesto” completo, podemos escuchar su último adelanto: