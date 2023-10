Young Fathers logran un hito histórico al ganar por tercera vez el premio al Álbum Escocés del Año

El trío de hip hop alternativo Young Fathers ha conseguido un hito histórico al ganar por tercera vez el premio al Álbum Escocés del Año (SAY, por sus siglas en inglés) con su LP Heavy, Heavy. El grupo, formado por Graham “G” Hastings, Alloysious Massaquoi y Kayus Bankole, se impuso a otros nueve finalistas en la ceremonia celebrada anoche en Glasgow.

Al recoger el galardón, que incluye un cheque de 20.000 libras, el vocalista Alloysious Massaquoi agradeció a los jueces, a los nominados y al público, y describió el álbum como “un reflejo de las pruebas y tribulaciones de todo el mundo”. También explicó que el disco supuso un nuevo comienzo para la banda, que llevaba cuatro o cinco años sin publicar nada desde Cocoa Sugar.

Heavy, Heavy es el cuarto álbum de estudio de Young Fathers, y ha recibido elogios de la crítica por su mezcla de pop, soul, electrónica y rap. NME le otorgó cinco estrellas y lo calificó de “obra apasionada, emotiva y a menudo hipnótica que perdurará mucho más allá de la primera escucha”. El álbum también incluye temas como Be Your Lady, que muestra la euforia que provocan los cambios de acorde y tempo.

Young Fathers se convierte así en el primer artista que gana el premio SAY más de dos veces. Anteriormente, habían ganado en 2014 con Tape Two y en 2018 con Cocoa Sugar. El premio SAY se otorga desde 2012 y reconoce la excelencia musical de los artistas escoceses.

El grupo continúa con su gira por el Reino Unido, y tiene previsto actuar mañana en Manchester y el domingo y el lunes en Edimburgo.