Young Forest anuncian concierto para el 26 de diciembre en Madrid

Young Forest llevan siendo, desde que publicaron su primer EP Roar! (2016), uno de los grandes nombres de la escena local del indie-folk y, una de las bandas con más proyección internacional de nuestro país. Su sonido, que combina a la perfección banjo, guitarra y violín, es el complemento perfecto para sus cuidadas armonías vocales.

Hace un año presentaban en Madrid su primer LP, Looking North, colgando el cartel de entradas agotadas, pero este lanzamiento y su posterior desarrollo sufrieron una pausa hasta este próximo 26 de diciembre, cuando Young Forest vuelva a subirse a los escenarios para dar un concierto navideño muy especial.

Grabado en los Estudios Reno de Madrid y masterizado por Doug Van Sloun (First Aid Kit, The Civil Wars, Kings Of Convenience…), Looking North evoca sensibilidad y pureza. Una pieza clave a descubrir por los amantes del género o de artistas como Bon Iver, Iron & Wine o Bear’s Den entre otros.

Este próximo 26 de diciembre en la sala Siroco de Madrid, Young Forest ofrecerá un concierto muy especial y esperado, tanto para la banda como para sus fieles seguidores. Las entradas ya están disponibles en la plataforma wegow.