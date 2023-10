YouTube te permitirá crear vídeos musicales con la voz de tu artista favorito

¿Te imaginas poder crear tu propio vídeo musical con la voz de tu artista favorito? Pues pronto podrás hacerlo gracias a una nueva herramienta de inteligencia artificial que está desarrollando YouTube. Se trata de una innovadora tecnología que te permitirá escribir o dictar las letras que quieras y escoger la voz de un cantante famoso para que las interprete. Así podrás ver y escuchar cómo suena tu canción en un vídeo generado por ordenador.

Esta herramienta es el resultado de años de investigación en el campo de la síntesis de voz, que consiste en crear voces artificiales que imitan las características de las voces humanas. YouTube ha logrado crear un sistema que puede replicar el tono, el timbre y el estilo de los artistas, y que puede adaptarse a diferentes géneros musicales. La herramienta te ofrecerá una lista de artistas disponibles para que elijas el que más te guste y le des rienda suelta a tu creatividad.

Pero no te emociones demasiado, porque esta herramienta no estará al alcance de todos. YouTube está trabajando con las discográficas para obtener el consentimiento de los artistas para usar sus voces, y solo podrá acceder a ella un grupo selecto de creadores que participen en el proyecto piloto. YouTube asegura que esta herramienta es una forma de rendir homenaje a los artistas y de fomentar la creatividad de los fans, y no una forma de violar sus derechos o de engañar al público.

Sin embargo, no todos los artistas están de acuerdo con esta idea. Muchos se oponen a que sus voces sean usadas por la herramienta, ya que consideran que es una forma de apropiación y de explotación de su trabajo. Además, temen que pueda afectar a su imagen, a su identidad y a sus ingresos. También hay dudas sobre cómo se regulará el uso de esta herramienta y qué consecuencias legales podría tener para los creadores y los artistas. La música generada por IA es un tema muy polémico que genera debate entre los amantes de la música, ya que plantea dilemas éticos, morales y artísticos.

¿Qué opinas tú sobre esta herramienta? ¿Te gustaría probarla o prefieres la música original? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.