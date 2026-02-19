Yungblud abre un nuevo capítulo con «Idols II» y reivindica sentirse invencible siendo uno mismo

Yungblud no puede parar quieto y vuelve a poner en marcha su universo creativo con Idols II, la segunda parte de su ambicioso proyecto conceptual que verá la luz este viernes. El artista británico, que lleva años convirtiendo la vulnerabilidad en un arma de resistencia emocional, presenta este nuevo lanzamiento como un punto de inflexión: un renacer luminoso tras la oscuridad introspectiva que marcó la primera entrega del álbum. Según explicó a NME, este nuevo capítulo es “sobre comprender que estoy vivo, que soy real, que este viaje no me mató”.

El disco incluirá seis canciones inéditas y la reciente versión de “Zombie” que publicó junto a The Smashing Pumpkins, una colaboración que subraya el creciente peso de Yungblud dentro de la escena contemporánea. La presencia de Billy Corgan y compañía no es casual: el británico lleva tiempo tejiendo puentes entre generaciones, algo que ya demostró con su número uno en Reino Unido junto a Aerosmith en One More Time. Además, su triunfo en los Grammy por su interpretación de “Changes” en el homenaje a Black Sabbath confirma que su impacto trasciende géneros.

En Idols II, producido nuevamente por Matt Schwarz, Yungblud profundiza en la idea de sentirse invencible cuando uno se permite ser auténtico. Canciones como “Suburban Requiem” —el single de presentación— o “I Need You (To Make The World Seem Fine)” prometen un equilibrio entre crudeza emocional y energía expansiva, un terreno que el artista domina con naturalidad. Su capacidad para convertir experiencias personales en himnos colectivos es, quizá, la clave de su ascenso meteórico.

El lanzamiento coincide con el inicio de una gira de grandes recintos por Reino Unido, con paradas en Sheffield, Liverpool, Belfast y un esperado concierto en The O2 de Londres. La demanda ha sido tal que varias fechas se ampliaron, confirmando que el fenómeno Yungblud sigue creciendo sin freno. Para un artista que siempre ha defendido la conexión con su comunidad como motor creativo, este nuevo capítulo parece llegar en el momento perfecto.

Tracklist de Yungblud – Idols II

‘I Need You (To Make The World Seem Fine)’

‘The Postman’

‘Zombie (feat. The Smashing Pumpkins)’

‘Time’

‘War Part II’

‘Blueberry Hill’

‘Suburban Requiem’

Yungblud: Del desgarro emocional al estatus de icono generacional

Desde su debut con 21st Century Liability en 2018, Yungblud (nombre artístico de Dominic Harrison) ha construido una identidad artística basada en la honestidad radical, la energía punk y un discurso generacional que conecta con millones de jóvenes que se sienten fuera de lugar. Su segundo álbum, Weird! (2020), consolidó su figura con un número uno en Reino Unido y canciones como “Cotton Candy” o “Mars”, que se convirtieron en himnos de diversidad y autoaceptación. Con Yungblud (2022), el artista reforzó su apuesta por un sonido más directo y emocional, demostrando que su evolución no responde a modas, sino a una necesidad constante de expresión.

El proyecto Idols, cuya primera parte llegó en 2025, marcó un giro conceptual en su discografía. Idols exploraba la reconstrucción personal tras un periodo de oscuridad, con temas como “Hello Heaven, Hello”, “Lovesick Lullaby” y la primera versión de “Zombie”. La segunda parte, Idols II, profundiza en esa narrativa desde un ángulo más vitalista, sin perder la crudeza que caracteriza su obra. A lo largo de estos años, Yungblud ha colaborado con artistas tan diversos como Machine Gun Kelly, Halsey, Bring Me The Horizon o Willow, consolidando una reputación de versatilidad y riesgo creativo. Su presencia en festivales internacionales, su activismo y su capacidad para convertir cada directo en una catarsis colectiva han reforzado su estatus como una de las voces más influyentes de su generación.

