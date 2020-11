Yungblud comparte el vídeo de su single ‘Mars’

El artista británico Yungblud compartía este fin de semana su último single, Mars, junto a un nuevo vídeo. Se trata del último adelanto de su próximo álbum, WEIRD!, que verá la luz el próximo viernes 4 de diciembre.

El vídeo refleja la letra del tema, inspirado en la historia de una mujer trans que conoció durante su tour de 2018. En el clip se puede cómo unas figuras misteriosas atacan a Yungblud y otra gente mientras se maquillaban. Según explica la NME, el artista británico cuenta que esta joven había acudido a su concierto con sus padres: “Ver nuestra comunidad les ayudó a entender que ser trans no era “solo una fase,” sino quien realmente es.”

“Lloré al pensar que sólo por ser nosotros mismos podemos tener ese tipo de impacto en la gente, y cambiar sus percepciones,” añadió Yungblud.

Mars es el último single en ver la luz del próximo trabajo de Yungblud, que ya había compartido otros cuatro temas: WEIRD!, Cotton Candy, God Save Me, But Don’t Drown Me Out, y Strawberry Lipstick.