Yusuf / Cat Stevens desnuda su alma en “Cat on the Road to Findout”

El icónico cantautor Yusuf / Cat Stevens ha anunciado la publicación de su esperada autobiografía, Cat on the Road to Findout, un libro que promete ofrecer una mirada profunda y sincera a su vida, carrera y búsqueda espiritual. Programado para su lanzamiento el 18 de septiembre de 2025 en el Reino Unido y el 7 de octubre en Norteamérica, estas memorias han generado gran expectación.

Un viaje personal y musical

Cat on the Road to Findout traza la trayectoria de Yusuf / Cat Stevens desde sus inicios como un joven músico en el Londres de los años 60 hasta su transformación en un ícono global del folk y el pop. Según Rolling Stone, el libro documenta su ascenso a la fama con canciones como Wild World, Father and Son, Peace Train y Morning Has Broken, así como su decisión de abandonar la música en 1978 tras su conversión al islam. Pitchfork describe la obra como una exploración de su evolución desde un trovador folk hasta una figura espiritual, destacando momentos clave como su retiro de los escenarios y su regreso a la música en 2006 bajo el nombre Yusuf / Cat Stevens.

El libro también aborda su búsqueda de identidad y significado, un tema recurrente en su carrera. Yusuf compartió en su sitio oficial, catstevens.com, que el libro refleja cómo ha “reunido sus vidas pasadas y presentes” a través de la música, ofreciendo una narrativa que conecta su legado artístico con su vida personal. The Hollywood Reporter subraya que el libro promete “la verdad sin censura” sobre su carrera y su conversión religiosa, lo que lo convierte en una lectura imprescindible para los fans.

¿Qué sabemos del lanzamiento?

Cat on the Road to Findout será publicado en el Reino Unido por Constable el 18 de septiembre de 2025 y en Norteamérica por Genesis Publications el 7 de octubre. Según Consequence, una edición limitada de copias firmadas estará disponible para reserva a través de sitios como Resident Music. Yusuf anunció personalmente la finalización del libro en un video compartido en sus redes sociales, destacando que tras “años de trabajo arduo”, el proyecto finalmente está listo.

El libro no solo es una autobiografía, sino también una “exploración profunda de la identidad, la fe y la búsqueda universal de significado”, según la descripción en Amazon bajo la promesa de una historia auténtica y conmovedora.

Yusuf / Cat Stevens: un legado de melodías y espiritualidad

Yusuf / Cat Stevens, nacido como Steven Demetre Georgiou en 1948, es una de las figuras más emblemáticas del folk y el rock. Emergiendo en la escena londinense de los años 60, Cat Stevens lanzó su primer álbum, Matthew and Son (1967), con éxitos como I Love My Dog. Sin embargo, fue con discos como Tea for the Tillerman (1970) y Teaser and the Firecat (1971), que incluyeron canciones como Wild World, Father and Son y Peace Train, que alcanzó la fama mundial. Su estilo introspectivo y melódico lo convirtió en una voz definitoria de la época.

En 1977, tras un encuentro cercano con la muerte, Stevens se convirtió al islam, adoptando el nombre Yusuf Islam y abandonando la música por casi tres décadas. Durante este período, se dedicó a la filantropía y la educación, fundando escuelas y organizaciones benéficas, como se detalla en catstevens.com. Su retorno a la música en 2006 con An Other Cup marcó una nueva fase, fusionando su legado como Cat Stevens con su identidad como Yusuf.

Con más de una docena de álbumes, incluyendo Catch Bull at Four (1972), Buddha and the Chocolate Box (1974) y el reciente King of a Land (2023), Yusuf / Cat Stevens ha vendido millones de discos y recibido reconocimientos como su ingreso al Rock and Roll Hall of Fame en 2014.

