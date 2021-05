Zach Hill (Death Grips) estrena canción de su nuevo proyecto

El co-fundador y baterista de Death Grips, Zach Hill, ha compartido una nueva canción de su último proyecto titulada 750 Dispel.

Este single estará incluido en el disco debut de Info K From Hot, el nombre de su actual grupo, que se llamará G.A.S. Get A Star y que llega la semana que viene, el 7 de mayo.

Este adelanto ya está disponible a través de Bandcamp, pero asimismo os lo dejamos a continuación:

G.A.S. Get A Star by Undo K From Hot

Igualmente, ya está disponible el tracklist completo de este álbum que os dejamos a continuación:

1 Ziplock Quilts That Kill From Hot

2 750 Dispel

3 Incomplete Spanks

4 Empty AM

5 Back Pages

6 Missing Information

7 Password Incest

8 Get a Star

9 Crosswalk