Zack de la Rocha tiene roto el tendón de Aquiles

Poco a poco, vamos conociendo más detalles de la lesión de Zack de la Rocha que ha llevado a Rage Against The Machine a cancelar su próxima gira europea, que incluya fechas en el Mad Cool Sunset de Madrid y el Andalucía Big Festival de Málaga.

Según las informaciones que se están filtrando, el cantante de la banda se ha roto el tendón de Aquiles, lo que justifica que le resulte imposible cumplir con los compromisos en directo y necesite una correcta recuperación y rehabilitación.

Todo indica que la lesión se produjo el pasado 11 de julio mientras la banda actuaba en Chicago dentro de los primeros compromisos de su ya interrumpida gira.

Esperemos que sea cuestión de tiempo que el cantante y el resto de la banda estén en plena forma y podamos disfrutar de su directo en nuestro país, ya que la expectación era alta después de tantos años sin su incendiario directo.

Sobre Rage Against The Machine

La banda angelina Rage Against The Machine se formó a principios de los 90 y despuntó rápidamente gracias a su fusión de rap y metal. Famosa por sus inclinaciones políticas izquierdistas, las incendiarias letras de su vocalista Zach de la Rocha encontraron el complemento perfecto en los riffs llenos de adrenalina del guitarrista Tom Morello. Su sorprendente álbum debut catapultó instantáneamente al conjunto al Olimpo del rock de guerrilla, un género que cultivaron sin descanso hasta su disolución en el año 2000. El grupo ha vivido reuniones posteriores, a partir del año 2007, aunque,z Mon solo para tocar en directo.

Mucha gente une a RATM con su éxito Killing In The Name y no es de extrañar. Pero el grupo de Los Ángeles es mucho más que un éxito de los 90. Estos pioneros del rap metal moldearon muchas otras perlas donde el jazz, el funk y la rabia contra el sistema crearon un nuevo estilo tan influyente como sus propias letras.

Fuente: Apple Music

Discografía de Rage Against The Machine

Rage Against the Machine (1992)

Evil Empire (1996)

The Battle of Los Angeles (1999)

Renegades (2000)

