Zahara anuncia las primeras fechas de su Gira Vibra Mahou 2021

Hacía mucho tiempo que un disco no daba tanto que hablar. Y es que PUTA de Zahara ha sido una revolución. Un álbum profundo, lleno de dolor y de rabia con once canciones que remueven conciencias y, a la vez, con las que cantar a voz en grito. Y su gira no iba a ser menos.

Tras agotar en tiempo récord sus tres citas de Madrid en la presentación de la Gira Vibra Mahou en la Riviera, el sábado 12 de junio a las 21:00; y el domingo 13 de junio con un doble pase a las 18:00 y 21:15; Zahara va a llevar su nuevo disco por toda la Península, con fechas, dentro de la Gira Vibra Mahou, en Vitoria Gasteiz (1 octubre), Bilbao (2 octubre), Algeciras (9 octubre), León (22 octubre), Guadalajara (23 octubre), Ciudad Real (4 noviembre), Ponferrada (12 noviembre), Santiago de Compostela (13 noviembre), Oviedo (26 noviembre), Vigo (27 noviembre) y Valladolid (9 diciembre).

PUTA es un disco de electrónica y por eso mismo, nos cuenta que el corazón del directo tenía que estar puesto ahí. Sobre el escenario tres músicos, Martí Perarnau IV (sintetizadores, mellotron, cajas de ritmos, electrónica y beats), Manuel Cabezalí (eléctrica, bajo, sintetizadores) y la propia Zahara a la cual veremos, por primera vez, tocando la batería.

El concierto se divide en tres partes: una primera pop, un intermedio acústico y una parte final donde el techno es el gran protagonista. Todo forma parte de una gran coreografía en la que equipo técnico y artístico están implicados por igual.

Todas las fechas y la información sobre la venta de entradas está disponible en la web oficial.