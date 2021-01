Zahara presenta Merichane, su nueva canción, y lo hace con una frase en la que nos abre su corazón son una total sinceridad. “Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias que viví sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño. Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas“, afirma.

​Merichane​ (puedes escucharlo aquí) es el ​primer adelanto del nuevo disco de Zahara, que se publicará en primavera, pero sobre todo es una declaración vital sin concesiones ni censura​. Y nada mejor que su propia descripción para presentar su significado:

“Una narración desde tu lado oscuro que revela el de los hombres que te han agredido. La crónica de todas aquellas cosas que te han hecho y que nunca has dicho en voz alta, pero que te han ido formando como persona y, sobre todo, como mujer.

Tú has estado ahí. Todas las veces que has aceptado situaciones, frases, opiniones; todas las veces que has actuado contra ti misma, que te has autolesionado mental y físicamente; todas las veces que has preferido no escucharte porque era más fácil que tomar el control… o simplemente porque nadie te había enseñado que había otra opción. Entonces es cuando descubres que solo quieres abrazar a ​Merichane”​.

Tras el éxito de ​Hoy la bestia cena en casa (canción con la que obtuvieron un Disco de Oro) Zahara y ​Martí Perarnau IV vuelven a asociarse para componer la música de ​Merichane​, creada durante el confinamiento. La canción está producida por ​Martí Perarnau IV,​ mezclada por ​Santos Berrocal​ y masterizada por ​Gavin Lurssen​.

Para la realización del nuevo y apabullante videoclip, ​Zahara ha vuelto a contar con ​Guillermo Guerrero (​’Hoy la bestia cena en casa’,​ ​’El fango’​, ​’Con las ganas 2019’…​ ) quien dota de una delicada belleza visual a un relato que se presenta como una confesión, como un necesario grito de desahogo.

“Tenía claro desde la primera escucha que el video no podía ni debía ser tan literal ni explícito como la letra. El reto era conseguir que la imagen envolviera el mensaje de la canción sin estar nunca por encima de lo que cuenta. El mero hecho de observar a ​Zahara rodeada en todo momento de hombres era suficiente para generar una sensación incómoda y claustrofóbica. Mi momento favorito, y el que para mí es el climax de Merichane, sucede cuando el video se torna a blanco y negro y se materializa toda la tensión que los hombres han ido ejerciendo sobre Zahara en los minutos previos. La violencia por primera vez es explícita, pero era necesario dejar claro que en esta historia ella nunca gana, porque aún con lágrimas en los ojos, aquí son ellos siempre los que salen victoriosos“, afirma​ Guillermo Guerrero.

Todo el vestuario de ​Zahara corre a cargo del diseñador ​Leandro Cano.​ Ambos artistas jiennenses llevaban tiempo queriendo colaborar y encontraron en ​Merichane la ocasión perfecta para ello. Leandro se caracteriza por tratar sus prendas como si fueran verdaderas obras de arte, evocando imágenes irreales y excéntricas sin dejar nunca de lado la inspiración andaluza. Así, sus diseños funcionan dentro de ​Merichane para dotar de un barniz mágico al crudo texto de ​Zahara,​ haciendo del viaje una experiencia evocadora y fantástica.

Una producción de ​LACOSTA ​que cuenta con la participación de los actores ​Rafael Bernal​, Tomasz Borczyh​, ​Gonzalo Herrero​, ​Adrián Navas​, ​Sergio Ramón​, ​Nestor Roldán y Malcom Site​, y que termina con una impactante y muy personal confidencia de ​Zahara que resume, de forma tan directa como alarmante, la historia de miles de mujeres y niñas en el mundo.

ZAHARA – MERICHANE