«El 12 de agosto de 2021 volvía a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen y la puta era yo». Así comienza el segundo capítulo y la canción Esto NO es una canción política de Zahara. También fue ese el momento exacto en que ella sintió la necesidad de denunciar -solo en formato rave en sus conciertos- las verdades más incómodas de escuchar.

Ayer, martes 3 de octubre, Zahara presentó en la librería Mary Read los 3 capítulos de su NO documental en un encuentro de lo más íntimo. En 2021 nace Puta, su disco más aclamado, y el más polémico. Es con este trabajo con el que la cantante se convirtió, durante semanas, en la persona más famosa de España, pero no solo por sus canciones. Todo estalla cuando Vox censura su cartel de gira en Toledo y empieza a recibir un aluvión de críticas. «Dedícate a cantar que para eso eres cantante»; «Y a todo esto… quién es Zahara?». Como estos, muchos más mensajes fueron llenando las redes de odio provocando una polémica nacida desde la más terrible ignorancia y alimentada por ciertos partidos políticos. Zahara «se calienta» y comienza a grabar todo el proceso de Puta (ensayos, coreografías, conversaciones…) sin saber siquiera lo que haría más tarde con ese material.

El resultado es un NO documental, bautizado así porque «había tantos videos que fue muy difícil saber qué camino tomar con ello. No queríamos que siguiera las reglas estrictas que supondría hacer una pieza audiovisual tan seria, además de que tampoco teníamos presupuesto», explicaba Guillermo Guerrero, director creativo del sello G.O.Z.Z Records. Y, aunque es cierto que estos años de trabajo de la artista habrían dado para un SÍ documental de más de hora y media de duración, Zahara ha querido resumir todo ese proceso en 3 capítulos en los que se desnuda emocionalmente de nuevo.

Pasando de puntillas por algunas de las pesadillas que tuvieron que vivir desde que el disco salió a la luz, el hilo conductor de este No documental se enfoca en contar la historia de la canción más importante de su carrera hasta el momento. Y no, no es Merichane. «No queríamos hablar otra vez de ‘Puta’. Queríamos contar por qué elegí las raves como mi entorno seguro y cómo y por qué escribí una de las canciones más importantes de mi vida», confirmaba la propia Zahara.

Producido por G.O.Z.Z. Records y Trueba&Trueba, este documental ahonda en los momentos más duros de la artista y en la revelación y liberación de una mujer que siempre ha puesto por delante su ideología y su cuerpo. Con la aparición y testimonios de familiares y amigos, Guille consigue crear un guion lleno de humor, rabia, valentía y verdad. Dos de los tres capítulos que forman parte de este proyecto (Esto no es una rave y Esto no es Puta) ya pueden verse en su canal de Youtube.