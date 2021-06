Zahara y Delaporte ponen el broche de oro al proyecto TITANAS con “Universo”

Aunque Universo, el último single de TITANAS que junta a Zahara y Delaporte, ha salido el viernes 11 de junio, el objetivo que impulsó este proyecto va a continuar vigente, pues TITANAS ha sido solo un primer paso para crear una red y seguir ampliándola y construyendo.

“Es muy importante que esto no se quede en algo anecdótico y sigamos peleando juntas para generar referentes para las artistas talentosas del futuro. Si con este proyecto hemos conseguido cambiar un poquito la concepción de que las mujeres no saben tocar, que compiten entre ellas, que no son capaces o que tienen que ser sexualizadas para triunfar, hemos logrado algo muy importante y bonito. Ojalá se hagan mil Titanas más con todas las artistas de la industria que están ahora y las que están por venir“, afirman.

El 8 de marzo salió Las Montañas, el primer single del proyecto TITANAS, que hoy se cierra con el tema “Universo” y la gran colaboración de Zahara. Con más de 1.000.000 de escuchas TITANAS ha conseguido visibilizar a las mujeres en la industria de la música y demostrar que entre ellas hay más colaboración que competencia.

El vídeo, dirigido por Jaime Massieu, se grabó en directo en Estudio Uno (Madrid), cumpliendo el protocolo Covid. Todos los temas de “TITANAS” cuentan con un formato de banda orgánico, dejando atrás el lado electrónico-pop al que Delaporte nos tienen acostumbrados.