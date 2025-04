¡Zak Starkey sigue con The Who! Pete Townshend desmiente rumores y aclara el futuro de la banda

Buenas noticias para los fans de The Who, y es que los rumores sobre el supuesto despido del batería Zak Starkey han sido contundentemente desmentidos por Pete Townshend y Roger Daltrey, quienes han confirmado que el talentoso baterista sigue siendo una pieza clave de la legendaria banda británica. En un comunicado oficial compartido el 19 de abril de 2025 a través de la cuenta de The Who en Twitter / X, la banda puso fin a las especulaciones que habían encendido las redes en los últimos días.

Todo comenzó con reportes sensacionalistas, como uno del Daily Mail, que sugerían que Zak Starkey había sido apartado de The Who debido a diferencias creativas. Sin embargo, Townshend y Daltrey aclararon que los rumores “se salieron de control rápidamente”. En su declaración, la banda admitió “problemas de comunicación, personales y privados” que ya han sido resueltos de manera satisfactoria. “Zak no ha sido despedido ni se le ha pedido que deje la banda”, aseguraron, dejando claro que el hijo del icónico Ringo Starr seguirá marcando el ritmo de clásicos como Baba O’Riley y Won’t Get Fooled Again.

El comunicado también incluyó un guiño al estilo reciente de Starkey, con Townshend y Daltrey expresando su deseo de que el batería “ajuste” ciertos aspectos, aunque no se detallaron más. Este mensaje no solo tranquilizó a los fans, sino que también desató una ola de entusiasmo al mismo tiempo que medios especializados, como Variety, respaldaron la noticia, confirmando que Starkey “nunca fue despedido” y que The Who está más unido que nunca.

La continuidad de Starkey es una gran noticia para los seguidores de The Who, quienes valoran su energía explosiva detrás de los tambores desde que se unió a la banda en 1996. Su estilo, influenciado por el legado de Keith Moon, ha sido fundamental en giras y discos como Endless Wire. Con esta aclaración, The Who demuestra que sigue siendo una fuerza viva del rock, lista para seguir haciendo historia.

The Who: Una carrera legendaria que definió el rock

Desde su formación en Londres en 1964, The Who se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock. Con Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra), John Entwistle (bajo) y Keith Moon (batería) en su alineación clásica, la banda revolucionó el género con su energía visceral, letras introspectivas y un sonido que combinaba rebeldía y sofisticación. Según su sitio oficial, The Who es reconocida por crear las primeras óperas rock y por himnos que siguen sonando a día de hoy.

Su discografía es un pilar del rock. El debut, My Generation (1965), con su icónico sencillo homónimo, capturó la furia juvenil. A Quick One (1966) y The Who Sell Out (1967) mostraron su versatilidad, pero fue Tommy (1969), una ópera rock sobre un joven mesiánico, la que los catapultó a la fama mundial. Le siguió Who’s Next (1971), aclamado por canciones como Baba O’Riley y Behind Blue Eyes, y considerado uno de los mejores álbumes de la historia por su uso innovador de sintetizadores. Quadrophenia (1973), otra ópera rock, exploró la identidad mod y consolidó su legado.

Tras la muerte de Keith Moon en 1978, Kenney Jones y, más tarde, Zak Starkey tomaron las baquetas. Álbumes como Face Dances (1981) y It’s Hard (1982) mantuvieron su relevancia, aunque la banda entró en hiatus. Regresaron con Endless Wire (2006) y WHO (2019), este último elogiado por su vitalidad. Con 12 álbumes de estudio y giras épicas, The Who ha vendido más de 100 millones de discos, según Universal Music.

La banda también es famosa por sus actuaciones explosivas, como su show en Woodstock (1969), y por destruir instrumentos en escena, un sello de su rebeldía. Tras la pérdida de Entwistle en 2002, Daltrey y Townshend han seguido liderando The Who, con Starkey y músicos como Pino Palladino. En 2025, su legado sigue vivo, como confirma su reciente aclaración sobre la continuidad de Starkey.

