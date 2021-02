Zara Larsson adelanta su nuevo sencillo “Look What You’ve Done”

Zara Larsson nos ha adelantado con un nuevo tema titulado Look What You’ve Done de su segundo material discográfico, Poster Girl, que saldrá la próxima semana. Esta nueva canción sigue con las colaboraciones que ha tenido la cantante con Young Thug desde el sencillo Talk About Love.

La cantante ha demostrado su cariño por este tema, ya quería escribir sobre el desamor, pero de manera positiva y empoderadora. Y es que, para Larsson, ser vulnerable es también ser fuerte.

Por si quieres conocer más detalles del trabajo de la artista, te compartimos el listado de canciones de Poster Girl a continuación:



1. Love me land.

2. Talk about love (ft. Young Thug)

3. Need someone

4. Right Here

5. Wow

6. Poster Girl

7. I need love

8. Look what you’ve done

9. Ruin my life

10. Stick with you

11. FFF

12. What happens here