Zayn Malik se une al mundo de la animación con «10 Lives»

Zayn Malik, el ex integrante de One Direction, tiene un nuevo proyecto musical que sorprenderá a sus fans. Se trata de la película animada 10 Lives, en la que Zayn participará como productor ejecutivo de música y compositor de varias canciones para la banda sonora.

10 Lives es una comedia familiar que narra las aventuras de un gato mimado que tiene nueve vidas y las desperdicia todas. Cuando pierde la última, le pide al destino una oportunidad más para demostrar que ha aprendido de sus errores. Sin embargo, su deseo tendrá algunas complicaciones.

Zayn no solo se encargará de la música de la película, sino que también prestará su voz para uno de los personajes. Además, grabará un dueto con la actriz Simone Ashley, conocida por su papel en la exitosa serie Bridgerton. Otros actores que formarán parte del elenco son Bill Nighy, Mo Gilligan, Sophie Okonedo, Dylan Llewellyn y Jeremy Swift.

Zayn declaró a Variety que le gustó mucho crear música para la película y que fue un reto diferente a lo que suele hacer. «Siempre disfruto mi tiempo en el estudio creando desde mi perspectiva. Al crear música para 10 Lives, pude sumergirme en una narrativa que no había dictado y pude llevar las emociones de los personajes a la música en lugar de las mías. Me gustó mucho escribir específicamente para darles vida a todos», dijo.

También comentó que la película es divertida y tiene un mensaje muy bonito para personas de todas las edades. «Espero que a la gente le encante y que la música que creamos realmente los conecte y los transporte más profundo al mundo de 10 Lives«, agregó.

La película está prevista para estrenarse en 2024 y será distribuida por Paramount Pictures. Mientras tanto, Zayn sigue trabajando en su próximo álbum de estudio con Mercury Records, del que ya ha adelantado el sencillo Love Like This. «Estoy trabajando en mi nuevo álbum que saldrá pronto y no puedo esperar a que todos vean lo que viene», afirmó.

¿Qué te parece este nuevo proyecto de Zayn Malik? ¿Te gustaría ver la película y escuchar las canciones que ha compuesto?