AC/DC: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

AC/DC nació en Sídney, Australia, en 1973. Cuando los hermanos escoceses Angus y Malcolm Young (este último falleció el 18 de noviembre de 2017) decidieron canalizar en la música la energía cruda y salvaje del rock and roll clásico. Desde el inicio la fórmula fue clara. Riffs demoledores, bases rítmicas inamovibles y una actitud irreverente que no buscaba concesiones. El propio nombre de la banda, AC/DC (corriente alterna/corriente continua) resume su esencia: electricidad pura sobre el escenario.

En la segunda mitad de los años setenta, el grupo encontró en Bon Scott a su frontman ideal. Con su carisma, su ironía y sus letras desafiantes, se convirtió en el alma salvaje de la formación. Discos como High Voltage (1975), Let There Be Rock (1977) y, sobre todo, Highway to Hell (1979) forjaron la leyenda. El estilo quedó definido. Guitarras rugientes. Una batería sencilla pero implacable. Un bajo sólido. Y la imagen icónica de Angus Young vestido de colegial, convertido en un demonio eléctrico frente a miles de fans. Sus miembros actuales son Angus Young, Stevie Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd.

La tragedia golpeó en 1980 con la muerte de Bon Scott. Para muchos, aquel fue el final anunciado de AC/DC. Pero la llegada de Brian Johnson revirtió el destino. Con él grabaron Back in Black, un álbum dedicado a Scott que se transformó en fenómeno cultural. Más de 50 millones de copias vendidas lo sitúan entre los discos más exitosos de la historia. Canciones como Hells Bells o You Shook Me All Night Long no solo confirmaron la supervivencia de la banda. Sino que marcaron su punto más alto de creatividad y popularidad.

A diferencia de otras formaciones de su tiempo, AC/DC nunca renegó de su fórmula. No hubo experimentos, ni giros estilísticos drásticos. Su apuesta fue la coherencia. Riffs hipnóticos, rock directo y un sonido tan reconocible que, en cuanto suenan las primeras notas, no hace falta preguntarse quién está tocando. Discos como For Those About to Rock (1981), The Razors Edge (1990) o Black Ice (2008) demostraron que la corriente seguía fluyendo con fuerza.

Y si los discos cimentaron su éxito, los directos fueron los que escribieron su leyenda. Miles de conciertos en todo el mundo. Con la misma energía arrolladora. Esa comunión única con el público fue y es lo que convierte un show de AC/DC en una experiencia catártica. Un legado imposible de apagar.

EL IMPACTO ELÉCTRICO EN CINCO CLAVES

Hablar de AC/DC es hablar de una de las bandas más influyentes y resistentes de la historia del rock. Desde que irrumpieron en los años setenta, entendieron que el secreto no estaba en la complejidad. Residía en la fuerza del riff, en esa descarga inmediata capaz de sacudir estadios enteros. Medio siglo después, su legado puede resumirse en cinco claves que explican por qué su corriente sigue encendida.

1. La simplicidad como arma

Mientras otros grupos buscaban arreglos sofisticados, AC/DC se aferró a lo esencial. Guitarras crudas, bases rítmicas sólidas y letras sin pretensiones. Su música no se escucha con la cabeza, sino con el cuerpo. Cada riff funciona como un latido, directo, físico y adictivo.

2. Una iconografía inolvidable

El rock también se construye con imágenes, y AC/DC lo entendió a la perfección. Angus Young disfrazado de colegial endiablado hace retumbar los cañones de For Those About to Rock mientras suena la campana lúgubre de Hells Bells. Todos son símbolos que ya forman parte del imaginario colectivo, son reconocibles incluso para quienes nunca han puesto un disco suyo.

3. Música sin fronteras

Pocas bandas han alcanzado la universalidad de AC/DC. Sus canciones suenan lo mismo en un estadio de fútbol que en una película de acción o en la radio de carretera. Han logrado algo reservado a muy pocos. Trascender generaciones, culturas y contextos sin perder un ápice de identidad.

4. Una influencia imparable

El legado de AC/DC no se mide solo en discos vendidos, sino en las bandas que inspiraron. Del hard rock al heavy metal, pasando por el punk más eléctrico, miles de grupos han bebido de su ejemplo. Con riffs obsesivos y una energía arrolladora, demostraron que la potencia reside en lo sencillo, y que la repetición puede ser un arte.

5. La resistencia al tiempo

La historia de la música popular está llena de reinvenciones, experimentos fallidos y bandas que se diluyeron en el cambio de época. AC/DC, en cambio, se mantuvo firme. No cedieron a modas pasajeras ni buscaron reinvenciones forzadas. Su coherencia les ha dado algo más valioso que la novedad: la eternidad.

TOP 5

AC/DC no es solo una banda. Es un idioma universal del rock, un sonido que no ha necesitado mutar para seguir siendo vigente. Su impacto no se mide únicamente en ventas o giras. Sino en la forma en que han convertido la electricidad en música y la música en un ritual compartido. Su corriente aún sacude al mundo.

Es más que evidente que cada cual tiene su ranquing de favoritos. Elegir los mejores discos de AC/DC siempre genera debate entre fans porque la banda tiene una discografía muy consistente. Sinceramente, toda su discografía tiene un alto nivel.

No he encontrado ninguna lista ajena que opine unánimemente sobre un TOP 5 de la banda. Todos ofrecen su argumentario y contrastes. No solo en la calidad musical, sino también el peso histórico y simbólico de cada obra. Esta lista personal queda reducida a 5 discos de estudio esenciales. Si los ordenamos de menos a mejor, queda así…

5. BACK IN BLACK (1980): LA RESURRECCIÓN EN NEGRO

En 1980 AC/DC estaba al borde del abismo. La muerte repentina de Bon Scott, su carismático cantante, no solo truncaba una carrera en ascenso, sino que ponía en duda la continuidad de una de las bandas más prometedoras del rock duro. Pero los hermanos Young decidieron lo contrario. Seguir adelante, no como un gesto de supervivencia, sino como un acto de fidelidad al espíritu rebelde que siempre los había definido.

El resultado fue Back in Black, un disco que transformó la tragedia en energía desbordante. La portada negra, austera, era el luto hecho vinilo; el contenido, sin embargo, era pura vitalidad. El álbum construía un relato sonoro de pérdida, resistencia y renacimiento. Mutt Lange, en la producción, pulió cada riff y cada golpe de batería hasta crear un sonido que era, a la vez, crudo y monumental.

El impacto fue inmediato y abrumador. Back in Black se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia, superando las 50 millones de copias. Pero más allá de las cifras, lo que consolidó a la banda fue la idea de que el rock no solo puede sobrevivir a la tragedia. Puede transformarla en mito.

4. HIGH VOLTAGE (1976): EL ESTALLIDO ELÉCTRICO

Mientras en Estados Unidos el punk comenzaba a gestarse y el heavy metal británico buscaba su identidad, AC/DC lanzaba High Voltage. El disco encendía para siempre la chispa de su leyenda. Resumía la consigna: electricidad, poder y rock como forma de vida.

Con este disco, AC/DC fijó las bases de su identidad. No había baladas, no había virtuosismo gratuito, no había ornamento. Solo rock en estado bruto, directo a las tripas, con la promesa de que aquello era solo el comienzo. El disco prendió la mecha y anunció que la electricidad del rock and roll nunca volvería a apagarse.

3. HIGHWAY TO HELL (1979): EL CAMINO AL MITO

Llegados a 1979, AC/DC firmó uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock. Lo que nadie podía prever era que aquel álbum, cargado de vida y energía, se convertiría también en la despedida de Bon Scott. Un frontman irreverente y magnético cuya voz quedó inmortalizada para siempre.

La portada decía mucho sin palabras. Angus Young con sus cuernos de diablo y mirada desafiante, el título en llamas. El mensaje era claro. AC/DC estaba dispuesto a llevar el rock and roll hasta sus últimas consecuencias, sin concesiones ni arrepentimientos.

Musicalmente, Highway to Hell fue el equilibrio perfecto entre la crudeza de Powerage y la inmediatez de Let There Be Rock. La mano del productor Robert “Mutt” Lange resultó decisiva. Dio a la banda un sonido más pulido y expansivo, sin restar un gramo de fiereza. El resultado fueron canciones redondas, pensadas para ser coreadas en estadios, pero con la misma rudeza que habían forjado en años de carretera. Exceso, entrega total y electricidad en estado puro.

La crítica cayó rendida y el público también. Por primera vez, AC/DC entraba en las listas internacionales con fuerza, conquistando Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la alegría duraría poco. En febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto en Londres, víctima de su propio estilo de vida al límite. La tragedia convirtió a Highway to Hell en un epitafio involuntario. Un álbum que encapsulaba la esencia de Scott en su momento más brillante.

Con el tiempo, el disco se convirtió en leyenda. No solo por su calidad musical, sino por lo que simbolizó. El final de una era y el inicio de otra. Highway to Hell quedó como el último viaje de Bon Scott, una carretera ardiente hacia la inmortalidad.

2. POWERAGE (1978): LA CRUDEZA CALLEJERA

Durante 1978, AC/DC ya se había ganado una reputación como banda incendiaria en directo. Sin embargo, con Powerage abandonaron la estridencia pura de Let There Be Rock para sumergirse en un sonido más áspero, oscuro y terrenal. El resultado fue uno de los trabajos más sólidos y sinceros de su carrera.

Powerage suena como una descarga eléctrica en la medianoche de un callejón. No hay artificios, no hay melodías complacientes, solo riffs secos, bajos densos y la voz de Bon Scott más desgarrada que nunca. Fue además el primer álbum en el que Cliff Williams tomó el bajo, aportando una solidez rítmica que marcaría el futuro del grupo. Es un disco de carretera, de bares llenos de humo y noches interminables, en el que cada riff parece tallado a golpe de martillo.

Músicos como Keith Richards o Eddie Van Halen lo señalaron como uno de los mejores trabajos de AC/DC. Y muchos fans lo consideran su álbum más auténtico. Es e retrato de una banda aún hambrienta, en plena construcción de su leyenda camino hacia el Olimpo del rock.

1. LET THERE BE ROCK (1977): LA FURIA CONSAGRADA

1977 fue el año en que AC/DC dejó claro que no era una banda pasajera. El rock and roll era su religión y ellos, sus predicadores más ruidosos. Desde la portada –un rayo fulminante cayendo sobre un escenario– hasta el rugido inicial, el álbum desprendía una energía casi violenta.

La canción homónima, Let There Be Rock, es quizá la pieza más icónica del disco. Una especie de evangelio eléctrico que reescribe el Génesis a golpe de guitarra. En ese momento, AC/DC no solo tocaba música. Estaba escribiendo su propio mito fundacional.

Otros cortes como Dog Eat Dog o Problem Child mostraban la crudeza sin adornos que pronto sería marca registrada. Y en Whole Lotta Rosie alcanzaron una cima. Un riff imparable, una letra provocadora y una interpretación incendiaria que convirtió la canción en uno de los himnos más celebrados de su repertorio.

Let There Be Rock fue también el primer disco que AC/DC abrazó sin complejos. La velocidad, la rudeza y la actitud se anticipaban al heavy metal que vendría poco después. El impacto fue inmediato. Era el grito de una banda que ya no pedía permiso, sino que se imponía con riffs atronadores y una convicción absoluta. Hoy, más de cuatro décadas después, el álbum se escucha como un manifiesto. A partir de él, nadie volvió a dudar de su fe.

MENCIONES ESPECIALES

Más allá de sus álbumes más célebres, la trayectoria de AC/DC está repleta de discos que, aunque a menudo quedan en segundo plano, poseen un valor especial dentro de su legado. Son trabajos que muestran transiciones, riesgos creativos o momentos clave en la evolución de la banda. Estas menciones especiales no siempre figuran en las listas de los mejores, pero ofrecen matices únicos, himnos ocultos y etapas que ayudaron a mantener vivo el pulso eléctrico del grupo durante más de cinco décadas.

Estas obras quizá no tengan el mismo peso icónico que los grandes clásicos de AC/DC, pero son piezas fundamentales para entender su recorrido. Cada una refleja un momento particular en la vida de la banda: la búsqueda de nuevos sonidos, la reafirmación de su estilo o la resistencia frente a los cambios de la industria musical. Escucharlas hoy es redescubrir facetas menos obvias de un grupo que, incluso en sus etapas más discretas, nunca perdió la chispa que los convirtió en leyenda. Calidad y potencia asegurada. Merecen este especial marco. Que cada cual opine…

FLICK OF THE SWITCH (1983): EL GOLPE MÁS CRUDO DE LOS 80

FLY ON THE WALL (1985): OSCURO Y SUBESTIMADO

THE RAZORS EDGE (1990): EL REGRESO TRIUNFAL

STIFF UPPER LIP (2000): BLUES CON RUGIDO HARD ROCK

BLACK ICE (2008): LA ÚLTIMA GRAN DESCARGA

5 TOP VIDEOS DE AC/DC

Cuando hablamos de AC/DC, no solo hablamos de riffs que hacen temblar estadios. O de un sonido que atraviesa generaciones. Hablamos de imágenes y momentos que quedan grabados en la memoria. Sus videos son reflejo de la energía imparable de la banda. Su iconografía única y espíritu rebelde los ha convertido en leyenda del rock.

A continuación, presento cinco de los mejores videos de AC/DC, donde cada escena, cada movimiento de Angus Young y cada explosión de electricidad visual capturan la esencia de la banda que sigue iluminando el mundo del rock. La electricidad de AC/DC no solo se escucha, también se ve. Cada riff es un relámpago, cada acorde un golpe directo al corazón. Sus videos condensan décadas de energía, rebeldía y espectáculo. Prepárate para sumergirte en cinco de sus clips más legendarios, donde la música y la imagen se funden en pura potencia

AC/DC FOREVER

Existen bandas que mutan, que buscan nuevos caminos, que se reinventan a cada década. AC/DC no es una de ellas. Ahí reside precisamente su grandeza. Su propuesta ha sido la misma. Medio siglo después, esa fórmula sigue intacta y llena estadios en cualquier parte del planeta. La tragedia de Bon Scott no supuso un corte de su corriente eléctrica. No solo sobrevivieron a ella, sino que además salieron reforzados. Su rock es una máquina de precisión. No hay adornos innecesarios, ni experimentos fallidos. La banda entendió que su fuerza estaba en la repetición. En esa hipnosis que genera el riff cuando se toca con la convicción de un martillo neumático.

AC/DC es más que un grupo de rock. Es un símbolo de perseverancia, energía la autenticidad. Sus conciertos son un ritual colectivo, donde miles de personas se entregan a un mismo pulso eléctrico. La iconografía es inolvidable y su música trasciende todos los espacios. El secreto de su éxito radica en la coherencia. Han sido siempre fieles a su estilo, y esa fidelidad ha convertido a su rock en un lenguaje universal. Pocas bandas pueden presumir de haber influido tanto, demostrando que no hace falta complejidad para sonar eterno.

Hoy, más de 50 años después, AC/DC sigue siendo una de las grandes potencias del directo. Sus discos se venden, sus giras se agotan, su nombre evoca todavía la electricidad pura del rock and roll. Ellos mismos lo dijeron mejor que nadie: «For Those About to Rock, We Salute You». Porque AC/DC no es pasado, es presente continuo. Una descarga que no se apaga.

