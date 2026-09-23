A finales de los años sesenta, Canned Heat transformó el blues rural en un trance hipnótico y eléctrico que definió a la generación de Woodstock. Sesenta años después, entre la genialidad y la tragedia, su legendario ritmo boogie sigue desafiando al tiempo

La leyenda del «calor enlatado»

Dicen que a medida que los años pesan, los recuerdos del pasado emergen vorazmente de ese subconsciente que parecía dormido, pero que sigue ahí, dando coletazos. La música que atizó nuestra adolescencia y esculpió parte de nuestra primera juventud persiste; se niega a ser olvidada. El Valhalla del rock sigue abierto para aquellos héroes que fueron auténticas bestias demoledoras sobre el escenario y que, por el peso de su legado, tienen el trono asegurado en el reino de los inmortales. En la primera línea de ese olimpo maldito se encuentran los legendarios Canned Heat.

Traducidos literalmente como Calor Enlatado —un nombre directo, claustrofóbico y extraído de un viejo blues sobre un combustible letal—, la banda emergió a finales de los sesenta en plena efervescencia psicohippie. Lo hicieron asestando obsesivas, hipnóticas y sudorosas sesiones de boogie a unos teenagers contraculturales sedientos de ritmo y rebelión.

Lanzados por la carretera

¿Qué superviviente de aquellos tiempos salvajes no recuerda el pulso magnético de On the Road Again o el rugido fraternal de Let’s Work Together? Eran temas diseñados no solo para escuchar, sino para poseer el cuerpo, invitándote a mover los pies y a sentir el ritmo como una corriente eléctrica bajo la piel. Canned Heat tenía ese don especial, casi chamánico. Pero sin duda, el disparo que los catapultó a la estratosfera mundial fue Going Up the Country. Impulsado por una flauta pastoral y una voz de falsete casi mística, el tema se convirtió instantáneamente en el himno generacional definitivo; la banda sonora de una juventud que huía de las ciudades en busca de libertad, carretera y aventura.

¿La receta de su magia? Un contrabando perfecto: el blues-boogie rural como columna vertebral, la energía atronadora del rock and roll y un poder maestro para la improvisación en vivo. Sus conciertos no eran recitales, eran auténticos rituales de comunión donde el público se entregaba al trance. Cada actuación era única; los músicos se dejaban arrastrar por la corriente, alargando los temas en jams interminables que desafiaban las agujas del reloj. Woodstock ’69 fue el altar perfecto para que demostraran al mundo esa capacidad animal de conectar con las masas.

Más allá de sus grandes éxitos radiados, su catálogo es un mapa de tesoros donde álbumes como Living the Blues, Hallelujah, Future Blues, Historical Figures and Ancient Heads o el recopilatorio Canned Heat Cookbook permanecen como referencias de culto e inolvidables. Esto no era solo música; era calor enlatado a punto de estallar.

Canned Heat demostró que el blues no pertenecía a los museos, sino a la carretera. Su genialidad no estuvo en inventar el «boogie», sino en convertirlo en un trance lisérgico capaz de hacer bailar a 400.000 hippies bajo el sol de Woodstock

Cuatro tragedias bajo el precio de la fama

La historia de Canned Heat está profundamente marcada por la tragedia. Su lema de combate, The Boogie Must Go On, dejó de ser una simple frase motivacional para convertirse en una cruda y despiadada realidad a medida que sus miembros fundadores e icónicos iban cayendo en combate, víctimas de muertes prematuras y desgarradoras. El Calor Enlatado quemaba, pero a veces también consumía a sus propios creadores.

Alan «Blind Owl» Wilson (1943 – 1970) | Una entrada más en el «Club de los 27»

Falleció a los 27 años a causa de una intoxicación aguda por barbitúricos. Wilson era un genio atormentado y profundamente introvertido. Padecía una miopía tan severa que apenas podía ver más allá de sus manos —de ahí su tierno pero profético apodo de «Búho Ciego»— y lidiaba con una depresión crónica agravada por el peso de la fama y una angustia brutal ante la destrucción de la naturaleza.

Meses antes de su final, ya había intentado suicidarse estrellando su coche. El 3 de septiembre de 1970, su cuerpo fue hallado sin vida metido en su saco de dormir, sobre una colina solitaria en Topanga Canyon, justo detrás de la casa de Bob Hite. Aunque la autopsia habló de una sobredosis accidental, sus allegados siempre supieron que el «Búho» decidió apagar su luz voluntariamente. Murió solo unas semanas antes que Jimi Hendrix y Janis Joplin, cerrando uno de los meses más negros de la historia del rock.

Alan Wilson apenas podía ver tres palmos más allá de su guitarra debido a su extrema miopía, pero poseía una de las visiones musicales más nítidas y profundas de toda la era contracultural. Era la paradoja del «Búho Ciego»



Bob «The Bear» Hite (1943 – 1981) | El último rugido del «Oso»

Murió a la edad de38 años debido a una sobredosis combinada de heroína y cocaína. Si Alan era la mente mística, «El Oso» Hite era el corazón desbordante y festivo de la banda; por desgracia, también era un consumidor temerario e insaciable. El 5 de abril de 1981, durante un descanso en un concierto en el mítico club The Palomino (North Hollywood), un fan le ofreció un vial de un polvo blanco. Pensando que era cocaína, y despreciando las advertencias del baterista Fito de la Parra, Hite se jactó diciendo que «esa porquería ni siquiera le haría efecto» y se la metió por la nariz de golpe.

Era heroína pura. Se desplomó en el acto. En un intento desesperado y torpe por reanimarlo, le administraron líneas de cocaína, lo que terminó por reventar su corazón. Mientras los asistentes sacaban su cuerpo inerte a rastras hacia una furgoneta, la banda, obligada por el implacable negocio, seguía tocando en el escenario. Su muerte se certificó esa misma madrugada.

Henry «The Sunflower» Vestine (1944 – 1997)

Su muerte a los 52 años por Insuficiencia cardíaca y respiratoria fue otro duro golpe para la banda. El carismático guitarrista original, cuyo sonido zumbante, ácido y agresivo definió la psicodelia de la banda, vivió encadenado a los excesos del alcohol y las drogas durante décadas.

El 20 de octubre de 1997, justo al terminar una extenuante gira europea en París, Vestine fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Había arrastrado un fortísimo resfriado y problemas respiratorios durante los conciertos, pero su orgullo de viejo rockero le hizo negarse a ver a un médico. Como última voluntad poética, al ser hijo de un célebre astrofísico, pidió que sus cenizas fueran enviadas al espacio para ser esparcidas en un cráter de la Luna que lleva, precisamente, el apellido de su padre.

Larry «The Mole» Taylor (1942 – 2019)

Su póstumo adiós fue por cáncer a los 77 años. A diferencia de sus hermanos de armas, el legendario y respetadísimo bajista «El Topo» —cuyo talento rítmico también respaldó a genios como Tom Waits o The Monkees— no cayó por los excesos del estilo de vida del rock. Lo suyo fue una batalla biológica de desgaste. Murió pacíficamente en su casa de Lake Balboa, California, el 19 de agosto de 2019, tras librar una titánica y ejemplar pelea de doce años contra el cáncer. Taylor demostró la escuela Canned Heat hasta el final: siguió subiéndose a los escenarios a aporrear el bajo siempre que su cuerpo se lo permitió.

A día de hoy, el infatigable Fito de la Parra permanece como el único sobreviviente de aquella alineación mítica que conquistó Woodstock. Cada vez que Fito se sienta tras los tambores y arranca el ritmo trémolo del boogie, no lo hace solo: golpea con la fuerza y el espíritu de los cuatro hermanos caídos que custodian su espalda desde el Valhalla.

el descenso a los infiernos fue espectacular. Rodeados de drogas, mujeres y éxito, sucumbieron a los excesos de una banda que imprimía libertad y sentimiento desmesurado. Sus problemas con la ley les hicieron perderlo todo hasta el punto de que ya no son dueños de su obra

La maquinaria que se negó a morir

Tras la muerte de Alan Wilson en 1970, la banda se encontró ante un abismo. Cualquiera se habría rendido, pero la mejor forma de procesar el duelo era reventar los amplificadores y seguir tocando. Fue ahí cuando el baterista mexicano Adolfo «Fito» de la Parra dio un paso al frente, asumiendo el liderazgo espiritual, musical y ejecutivo del grupo.

Canned Heat se transmutó en una especie de «institución giratoria» del blues rock. El grupo se convirtió en un refugio y una escuela por la que desfilaron decenas de músicos de primer nivel. Entre ellos destacaron virtuosos como el indomable guitarrista Harvey Mandel o el bajista Antonio de la Barreda. Las alineaciones cambiaban al ritmo de las crisis, las recaídas y los desafíos del destino, pero el núcleo permanecía imperturbable.

Fito blindó al grupo bajo una filosofía inquebrantable: el blues clásico y el pulso hipnótico del boogie trascienden a las individualidades. Los nombres en los créditos podían variar, pero el espíritu chamánico de la banda era intocable. El propio baterista dejó constancia de este caótico, salvaje y peligroso viaje de supervivencia en las páginas de su cruda autobiografía, apropiadamente titulada Living the Blues.

El mundo exterior cambió drásticamente. Llegó el punk, la música disco, el synth-pop y el grunge; las radiofórmulas les dieron la espalda y el éxito masivo de finales de los sesenta se evaporó. Pero a Canned Heat no le importó. Se negaron a convertirse en fantasmas del pasado. Gira tras gira, año tras año, siguieron devorando kilómetros en festivales internacionales, salas de carretera y cruceros nostálgicos. Cambiaron los estadios por el circuito de culto, demostrando que mientras hubiese un escenario en cualquier rincón del planeta, el Calor Enlatado seguiría quemando.

El rock and roll suele devorar a sus propios héroes, y la crónica negra de Canned Heat es testigo de ello. Sin embargo, su supervivencia es un triunfo biológico y musical: mientras los nombres en los créditos cambiaban, el pulso rítmico permaneció blindado e intocable

El «blues-boogie» sigue dando coletazos

Hoy en día, la banda continúa plenamente activa y devorando escenarios en una imponente gira de 60 aniversario. Aunque Fito de la Parra sigue siendo el líder indiscutible y el cerebro en el estudio, para los directos más exigentes la banda cuenta con el respaldo del baterista Mark Teixeira, permitiendo que el motor principal dosifique sus fuerzas sin perder un ápice de potencia. La alineación oficial que hoy sostiene el estandarte del boogie está compuesta por auténticos veteranos de guerra musical:

Adolfo «Fito» de la Parra (batería y líder) es el motor incombustible de la maquinaria. Miembro oficial desde 1967, es el único superviviente de la alineación de Woodstock y el guardián absoluto del espíritu original del grupo.

Dale Wesley Spalding (voz principal, armónica y guitarra) es miembro integrado en las filas desde 2008. Esta leyenda de la escena de Nueva Orleans tiene sobre sus hombros una de las tareas más difíciles del rock: dar voz y soplar la armónica para revivir los himnos que inmortalizaron Bob Hite y Alan Wilson. Lo hace con una clase y una autenticidad aplastantes.

Jimmy Vivino (guitarra solista, teclados y voz) fue incorporado formalmente en 2021. Un guitarrista de enorme prestigio en los Estados Unidos, ampliamente conocido por haber sido durante 28 años el director musical, guitarrista y arreglista del célebre show televisivo de Conan O’Brien. Su llegada le ha inyectado un virtuosismo salvaje a los solos de la banda.

Rick Reed (bajo) pertenece al grupo desde 2019. Asumió la colosal responsabilidad de cubrir el vacío dejado por Larry Taylor tras su fallecimiento. Reed cuenta con un pedigrí impecable en el género, habiendo respaldado previamente a titanes de la talla de John Mayall y Paul Butterfield.

De la raíz a la inmortalidad psicodélica

El consenso histórico de la crítica y los coleccionistas sitúa la época dorada de Canned Heat en un estrecho y volcánico margen: entre 1967 y 1970, bajo el liderazgo chamánico de Alan «Blind Owl» Wilson y Bob «The Bear» Hite. A continuación, diseccionamos sus 5 mejores discos de estudio, ordenados estrictamente en un viaje de menos a más, del quinto puesto al indiscutible y abrasador número uno de su discografía.

5. Canned Heat (1967) | El bautismo purista

Su carta de presentación homónima. Aunque se trata de un soberbio ejercicio de blues eléctrico tradicional plagado de reverenciales versiones de Muddy Waters y Willie Dixon, el grupo todavía estaba encajando las piezas de su identidad propia. Es un artefacto excelente, crudo y purista, pero carece de las libertades psicodélicas y los ritmos hipnóticos de boogie de autor que los harían gigantescos solo unos meses después.

4. «Future Blues» (1970) | El último canto del Búho

El testamento de estudio de Alan Wilson antes de que la parca se lo llevara. Es un trabajo avanzado a su tiempo, marcado por una fuerte y pionera conciencia ecológica. El álbum encierra dos de los mayores misiles de su catálogo: el demoledor cover de Wilbert Harrison Let’s Work Together y una hipnótica revisión rítmica de su propia iconografía. Es un disco musicalmente maduro y oscuro, donde ya se palpan las tensiones internas y las grietas de una formación al límite.

3. «Hallelujah» (1969) | La cohesión perfecta

Una pieza impecable y sistemáticamente infravalorada. Este álbum captura la última gran fotografía de su formación clásica antes de que el guitarrista Henry Vestine pegara el primer portazo temporal. Pistas como Same All Over exudan un sonido robusto, pesado, gordo y directo a las tripas, demostrando un dominio absoluto y una autoridad total sobre el blues rock de finales de los sesenta.

2. «Living the Blues» (1968) | El manifiesto contracultural

Un monumental y ambicioso álbum doble que define por sí solo el espíritu de la era hippie. El primer vinilo, grabado en estudio, custodia su mayor éxito planetario: Going Up the Country, impulsado por esa flauta pastoral y la irreal voz de falsete de Alan Wilson. El segundo vinilo era pura dinamita para los festivales de la época: extensas improvisaciones experimentales en clave de trance psicodélico, coronadas por los más de 40 minutos salvajes de Refried Boogie.

1. «Boogie with Canned Heat» (1968) | La obra maestra indiscutible

El pilar fundamental del blues rock de los sesenta y la piedra angular sobre la que se edificó su leyenda. Aquí el grupo consagró su sonido definitivo gracias al clásico atemporal On the Road Again, sostenido sobre un hipnótico ritmo de drone de herencia oriental y la hipnotizante armónica de Wilson. Sumado a la demoledora pieza de 11 minutos Fried Hockey Boogie, el álbum se corona como el equilibrio perfecto entre el purismo del blues de raíces, el ritmo bailable indomable y la experimentación lisérgica. Es, sencillamente, el disco donde Canned Heat se volvió inmortal.

MENCIONES ESPECIALES

Fuera del Olimpo de sus 5 álbumes esenciales, la discografía de Canned Heat esconde un submundo de tesoros que merecen una escucha atenta. Hablamos de arqueología musical rescatada a tiempo, experimentos de transición sumamente interesantes y un par de directos con el volumen al límite. Estas son las paradas obligatorias para cualquier devoto del blues rock.

«Vintage» (1969) | Las grabaciones perdidas de 1966

Lanzado a toda prisa en 1969 para rentabilizar el éxito masivo del grupo, este LP custodia las primeras e indispensables sesiones de estudio reales de la banda en 1966, comandadas por el legendario productor Johnny Otis. Es Canned Heat en su estado más primitivo, salvaje, acústico y puro, antes de que se cruzara la psicodelia en su camino. Su desgarradora lectura de Rollin’ and Tumblin, con Alan Wilson al frente, es una lección de historia, complementada por versiones crudas de clásicos como Spoonful o Got My Mojo Working.

«Live at Topanga Corral» (1971) | El directo definitivo

Canned Heat era, ante todo, una bestia de escenario. Aunque el marketing de la época lo camufló como un concierto de 1969, estas pistas capturan la abrasiva, sudorosa y descontrolada energía de la banda en clubes pequeños de Los Ángeles entre 1966 y 1967. La ferocidad con la que ejecutan Bullfrog Blues y Sweet Sixteen deja claro por qué se ganaron el respeto de la Costa Oeste mucho antes de pisar los macrofestivales. Es el sonido del blues rock tocado a un palmo del público.

«Historical Figures and Ancient Heads» (1972) | Reinvención en el abismo

El primer y difícil disco de estudio tras la muerte de Alan Wilson y la abrupta marcha del bajista Larry Taylor. Obligados a mutar, reclutaron a Joel Scott Hill en la guitarra solista y el resultado fue un álbum sorprendentemente compacto. El momento cumbre lo firma una colaboración histórica: el mismísimo Little Richard destroza el piano acústico y entabla un duelo vocal salvaje con Bob Hite en la trepidante Rockin’ with the King. Un sonido pesado, rudo y con el inconfundible aroma rítmico de los setenta.

«One More River to Cross» (1973) | El giro de las raíces

Grabado bajo el ala del prestigioso sello Atlantic Records, muestra a una banda expandiendo sus fronteras a mediados de la década. Aquí, Canned Heat inyecta a su tradicional fórmula de boogie potentes secciones de viento a cargo de los Muscle Shoals Horns y coros de herencia Gospel, empapando el sonido de funk y soul sureño. Canciones como la homónima One More River to Cross o su enérgico tributo We Remember Fats rompen con el purismo de sus inicios ofreciendo una propuesta fresca, bailable y sumamente adictiva.

«Finyl Vinyl» (2024) | El último rugido del motor

El testamento de estudio definitivo de la banda, capitaneado desde los tambores por el indestructible Fito de la Parra. Más que un disco, es un tributo directo a su propia longevidad y supervivencia. El álbum tiene un valor histórico incalculable, ya que encierra las últimas sesiones de estudio registradas por el bajista Larry «The Mole» Taylor antes de fallecer, arropadas por colaboraciones de lujo como la de Joe Bonamassa. La prueba irrefutable de que, casi sesenta años después de su fundación, el latido del Calor Enlatado se niega a apagarse.

«TOP» VIDEOS

Ver a Canned Heat en acción es la única manera real de comprender por qué revolucionaron el blues rock a finales de los sesenta. Su letal combinación de ritmos hipnóticos, la imponente y arrolladora presencia física de Bob «The Bear» Hite y el talento místico y concentrado de Alan «Blind Owl» Wilson quedaron inmortalizados en varias filmaciones históricas de televisión y grandes macrofestivales de la época. Si quieres experimentar el verdadero poder del Calor Enlatado en la pantalla, estas son sus joyas audiovisuales imprescindibles.

Epílogo: El rugido eterno del eterno «blues-boogie»

Canned Heat nunca fue una banda de rock convencional; fueron los arqueólogos musicales más salvajes del siglo XX. Su verdadera genialidad no radicó en inventar un sonido desde cero, sino en tomar el blues rural del Misisipi, electrificarlo con la corriente psicodélica de California y devolvérselo al mundo convertido en un ritmo hipnótico, bailable y completamente universal.

Detrás de himnos inmortales se esconde una de las historias más puras de devoción musical de la que se tenga registro. El contraste absoluto entre la imponente, volcánica y festiva figura de Bob «The Bear» Hite y el genio introvertido, miope y místico de Alan «Blind Owl» Wilson creó una alquimia sagrada e irrepetible. Fueron capaces de ganarse el respeto reverencial de titanes de la vieja guardia como John Lee Hooker porque no los imitaban por oportunismo comercial ni por moda, sino por un amor sagrado y devoto a sus raíces.

A pesar de las tragedias negras, las adicciones destructivas y el paso implacable de las décadas, el motor de Canned Heat —custodiado durante casi sesenta años por los tambores del eterno Fito de la Parra— demostró que el auténtico blues rock tiene un pacto con la inmortalidad y jamás caduca. Mientras haya alguien al volante en una carretera secundaria subiendo el volumen de la radio a medianoche, el viejo boogie de Canned Heat seguirá rodando para siempre.