CSNY: sus 5 mejores discos de estudio de «peor» a mejor

Penetrando la esencia del «Southern Rock»

Durante mi adolescencia y gran parte de la juventud, estuve muy vinculado al sonido southern rock. Formaciones como Grateful Dead, Manassas, Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Lynnyrd Skynyrd o incluso Molly Hatchet, marcaron una línea personal de pensamiento y sensibilidad. Para un chico de esa edad, el sonido americano era simbolo de libertad.

Hoy en día, muchas de estas referencias siguen todavía al pie del cañón, pero también es cierto que hay nuevas alternativas, como Whiskey Myers, Bishop Gunn, The Georgia Thunderbolts, The Steel Woods o Blackberry Smoke entre otros, que son más cercanas al country, al jam band o incluso pisan hacia terrenos más intensos. Sea como sea, el paso del tiempo nunca ha silenciado el rock sureño, ese viejo estilo lleno de carretera, praderas, caballos y sueño americano.

CSNY representa el espíritu de los pioneros

No se puede entender el rock sureño sin mencionar Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY). Sería como intentar leer un libro al que le faltan los capítulos de introducción. No eran originarios del sur, pero su ADN fue la base de todo lo que vendría después. La llegada de Neil Young inyectó una crudeza eléctrica que equilibró las armonías vocales. Surgidos a finales de los 60, David Crosby (ex-The Byrds), Stephen Stills (ex-Buffalo Springfield), Graham Nash (ex-The Hollies) y, más tarde, el inquieto genio Neil Young, unieron sus cuatro personalidades.

Desde sus bases pioneras evolucionaron de lo acústico a las texturas eléctricas más densas y viscerales. Sus influencias bebieron de la tradición americana, del country, del blues y de la experimentación psicodélica de la época. Su discografía es un tapiz de activismo político, de introspección personal y búsqueda de la armonía. Fueron la voz de la contracultura, capaces de pasar de la dulzura doméstica a la denuncia incendiaria. Su mensaje central siempre fue la fragilidad de las relaciones humanas y el compromiso social.

CSNY fue el extraño experimento donde la belleza más pura de la voz humana fue utilizada, paradójicamente, para cantar sobre la implosión de un sueño colectivo

La arquitectura de la armonía y la construcción del mito

Elegir los cinco mejores álbumes de Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY) no es simplemente una labor de crítica musical; es un ejercicio de arqueología emocional. Intentar jerarquizar su obra es como tratar de clasificar los vientos que dieron forma a una generación: la perfección cristalina de sus armonías vocales, la acidez del lirismo político o la electricidad salvaje de cuatro egos colosales cabalgando sobre la misma pradera.

CSNY, por tanto, no fue solo un grupo de musica; se erigió como un ecosistema de contradicciones. En su arquitectura sonora, los muros de carga siempre fueron las voces: la calidez melódica de Nash, la fragilidad trascendental de Crosby, la precisión folk de Stills y la angustia eléctrica de Young. Juntos, crearon un lenguaje que definía la transición de la utopía hippie de los años 60 hacia el realismo desencantado de los 70. Su mito no reside pues únicamente en sus canciones, sino en la tensión insostenible entre la hermandad musical y la volatilidad personal, un equilibrio precario que convirtió cada disco en una crónica de su propia supervivencia.

5. Daylight Again (1982)

Si consideramos a Daylight Again como un personaje de una novela, éste sería el superviviente que regresa a casa tras una guerra personal. Lanzado en 1982, este álbum representa un momento crucial para Crosby, Stills & Nash (ya sin Neil Young, aunque este aparece como invitado en temas clave). Tras años de excesos, rupturas y una notable falta de dirección creativa, el disco no solo fue un ejercicio de supervivencia comercial, sino un intento honesto de recuperar la identidad perdida.

La falta de Neil Young es palpable, pero el álbum compensa esa carencia con un enfoque renovado en la composición de Stephen Stills y Graham Nash. David Crosby, inmerso en graves problemas personales por aquel entonces, tiene una participación limitada, lo que otorga al disco un tono más introspectivo y, por momentos, sombrío.

El título, Daylight Again (luz del día de nuevo), es una metáfora perfecta. Las letras exploran la búsqueda de redención, el paso del tiempo y el intento de encontrar un nuevo orden en medio del caos. Canciones como Southern Cross se convirtieron en un himno de escape y renovación, consolidándose como uno de los pilares más reconocibles de su repertorio.

Daylight Again logró demostrar que la magia de sus armonías vocales seguía siendo un instrumento único en el mundo. Fue el disco que les permitió volver a las listas de éxitos, no como una banda de nostalgia, sino como un grupo que aún tenía algo que decir sobre la madurez. Es, en esencia, la banda sonora de un grupo de hombres que, habiendo vivido el exceso del rock & roll, deciden que aún vale la pena cantar juntos para encontrar el camino de vuelta a la luz.

4. Looking Forward (1999)

Es un ejercicio de madurez crepuscular. Lanzado casi dos décadas después de su anterior esfuerzo, este álbum marca el último intento serio de CSNY por funcionar como una unidad cohesionada en el estudio. Si Daylight Again era la búsqueda de la luz, Looking Forward es la aceptación del camino recorrido, con sus luces y sus inevitables sombras.

El disco se aleja de la urgencia política de los 70 para abrazar una reflexión existencial. Aquí, el cuarteto suena menos como una banda de rock y más como un grupo de veteranos que comprenden el valor de la armonía, tanto musical como humana. La producción es limpia, diáfana, permitiendo que las voces —aunque más castigadas por el paso del tiempo— sigan siendo el eje gravitacional del sonido.

A diferencia de sus obras maestras tempranas, donde los egos competían por el protagonismo, aquí hay una notable generosidad. Neil Young aporta una cuota creativa fundamental, con canciones que se sienten como fragmentos de su propia discografía solista, pero que se ven elevadas por el barniz de las armonías de Crosby, Stills y Nash. Temas como Looking Forward o Stand and Be Counted no buscan cambiar el mundo, sino invitar a la reflexión personal y a la resistencia ante la desilusión. Hay un aire de nostalgia no melancólica, sino reivindicativa; es la banda reconociendo su lugar en la historia y abrazando su legado.

Si bien le falta el peligro de antaño y la ruptura que marcó su debut, Looking Forward funciona como un testamento digno. Este álbum equilibrado y honesto confirma que, incluso con las heridas del tiempo, estos cuatro titanes mantenían la capacidad de entrelazar sus voces y crear algo mayor que la suma de sus partes. Representa, más que su audacia, su sabiduría.

3. CSN (1977)

Tras años de distanciamiento y proyectos en solitario, el álbum se siente como una bocanada de aire fresco tras una larga tormenta. Fue el momento en que Crosby, Stills y Nash decidieron que, independientemente de la presencia de Young, el núcleo de su armonía seguía siendo una entidad poderosa y necesaria.

Este disco es la consolidación del sonido Laurel Canyon llevado a su máxima pulcritud técnica. En 1977, la industria musical se había profesionalizado, y CSN es el reflejo de esa madurez: arreglos impecables, una producción cristalina y una ejecución instrumental impecable. Ya no buscan la rebeldía del folk-rock salvaje, sino la perfección de la canción pop-rock con tintes de soft rock. A diferencia de sus obras previas, donde la tensión creativa era un motor destructivo, aquí los egos parecen haberse alineado bajo un objetivo común. Cada miembro aporta composiciones que se integran orgánicamente, logrando que el álbum se sienta como un álbum de banda y no como una colección de demos individuales.

El disco contiene joyas como Just a Song Before I Go —un ejercicio de concisión melódica que se convirtió en uno de sus mayores éxitos— y Fair Game, que muestra la sofisticación rítmica a la que Stills había llegado. La voz de Crosby, en canciones como Shadow Captain, brilla con una profundidad inusitada, aportando el misticismo habitual al trío.

CSN prueba que el grupo supo envejecer con elegancia, transformando su mensaje para un público más introspectivo. Sin perder su sello distintivo —la calidez de sus voces—, el trío evitó la ambición de reinventar la rueda para centrarse en la excelencia técnica. Este trabajo refleja a un conjunto que por fin trabaja en armonía y consolida, con precisión profesional, el periodo más estable de su historia.

2. Crosby, Stills & Nash (1969)

La piedra angular. El disco debut que definió el sonido del trío original con una perfección acústica inalcanzable. Si existe un momento en la historia del rock donde el aire se volvió más puro, fue con la publicación del debut homónimo de Crosby, Stills & Nash. Este álbum no solo presentó a un nuevo supergrupo; definió un paradigma sonoro que cambiaría para siempre la música folk y pop.

El álbum es una exhibición de virtuosismo vocal sin precedentes. A diferencia de las bandas de la época que priorizaban el peso del blues o la psicodelia eléctrica, CSN colocó la voz humana como el instrumento principal. Las armonías de tres partes, intrincadas y precisas, crearon una catedral de sonido sobre la cual se apoyaban guitarras acústicas meticulosamente grabadas.

El disco es el punto de encuentro perfecto entre la sensibilidad pop de Graham Nash, la complejidad jazzística de David Crosby y el rigor del blues/folk de Stephen Stills. Es un álbum de una cohesión sorprendente, considerando que apenas llevaban meses juntos. Canciones como Suite: Judy Blue Eyes funcionan como un microcosmos de la banda: una pieza maestra de casi ocho minutos dividida en secciones, que encapsula la angustia, el amor y la destreza instrumental. Temas como Marrakesh Express y Helplessly Hoping demostraron una capacidad melódica que los catapultó instantáneamente a la estratosfera del éxito.

El disco capturó el espíritu de una generación que buscaba refugio en la introspección antes de la agitación política que definiría los años posteriores. Crosby, Stills & Nash es un álbum perfecto de principio a fin. No solo estableció el estándar para lo que sería el sonido del Laurel Canyon, sino que se mantiene como uno de los debuts más sólidos e influyentes del siglo XX. Es el origen del mito: un destello de luz que aún hoy, más de cincuenta años después, no ha perdido ni un ápice de su brillo.

1 . Déjà Vu (1970)

Si el debut fue el nacimiento, Déjà Vu es la consagración. Es, sin lugar a dudas, el disco que define el arquetipo del supergrupo. Con la llegada de Neil Young, el refinado trío acústico mutó en una bestia eléctrica, capaz de alternar la delicadeza más absoluta con la rabia contenida del rock de finales de los 60.

El álbum destila paranoia, introspección y tensión. Grabado bajo una presión inmensa —tanto creativa como personal—, el resultado es una obra de contrastes violentos. La maestría reside en cómo conviven la fragilidad de las baladas acústicas con la potencia de las guitarras eléctricas, todo cosido por unas armonías vocales que, en este punto, ya rozaban lo sobrenatural.

La llegada de Neil Young no solo añadió una nueva voz, sino una dimensión de peligro y oscuridad. Canciones como Almost Cut My Hair son el corazón eléctrico del disco, representando la lucha generacional y la desconfianza hacia la autoridad. El álbum es una montaña rusa emocional. Desde la utopía colectivista de Woodstock hasta la confesión desgarradora de Teach Your Children o la complejidad armónica de Déjà Vu, cada pista funciona como una pieza de un rompecabezas sociopolítico de la época.

Es, irónicamente, el sonido de cuatro personas que apenas podían soportarse en el estudio, logrando una unidad que parece imposible. Esa fricción es, precisamente, lo que le otorga al disco su energía eléctrica y su vigencia. Sin duda, es un documento histórico que captura el fin del sueño hippie y el inicio de la resaca de los 70. Es el álbum donde la ambición de sus cuatro integrantes colisionó para crear una obra maestra que, décadas después, sigue sonando tan urgente y necesaria como el día que salió.

Si las armonías de Crosby, Stills, Nash & Young fueron el pegamento que mantuvo unida a una generación, sus egos fueron la dinamita que, inevitablemente, los mantuvo al borde del abismo

El lado «B» del mito: Las joyas ocultas de CSNY

Si la carrera de Crosby, Stills, Nash & Young fuera un iceberg, el Top 5 sería solo la punta visible bajo la luz del sol; una estructura majestuosa, sí, pero que apenas insinúa la inmensidad de lo que yace sumergido. Hablar de las menciones especiales en la obra de este colectivo no es hablar de sobras o de material de descarte, sino de explorar los territorios donde la banda se permitió ser más vulnerable, más experimental o, sencillamente, más humana.

Son los discos que quedaron al margen del canon oficial —ya sea por ser obras solistas con alma de grupo, colaboraciones íntimas o testimonios en vivo que capturaron rayos en una botella—, pero que contienen la esencia más cruda y menos filtrada de sus cuatro arquitectos. Estas menciones especiales son las llaves maestras que abren las puertas laterales del mito, permitiéndonos entender que, para CSNY, la música nunca fue una cuestión de límites, sino de una expansión infinita de la propia conciencia. Fuera del Top 5, estas obras son indispensables para comprender su magnitud:

Way Street (1971)

Es el documento definitivo de la grandeza y la autodestrucción de CSNY. Publicado como un álbum doble en vivo, no es solo una selección de canciones, sino una radiografía de la banda en el apogeo de su éxito y, simultáneamente, en el inicio de su fractura definitiva.

El álbum captura la dualidad que definió al cuarteto: el set acústico íntimo frente al ataque eléctrico volcánico. Es una obra que expone la vulnerabilidad absoluta del grupo ante miles de personas. Aquí, la producción de estudio desaparece para dejar paso a la fricción real, las afinaciones constantes y la intensidad emocional de una banda que sabía que estaba viviendo un momento fugaz.

Es una lección de dinámica musical. La primera parte nos sumerge en el folk puro y la complicidad de las voces, mientras que la segunda parte —la sección eléctrica— muestra a la banda como un organismo vivo que se desborda, con Stephen Stills y Neil Young intercambiando solos que rozan el caos controlado. Temas como Teach Your Children o Ohio, Carry On o Southern Man cobran una nueva dimensión de urgencia política y personal. Es, posiblemente, el disco donde mejor se percibe la personalidad individual de cada músico dentro de la amalgama grupal.

4 Way Street es el registro que documenta el final de la era de inocencia del grupo. Es un disco crudo, a veces imperfecto y profundamente honesto; una fotografía borrosa pero vibrante de cuatro genios colisionando en un mismo escenario. Este álbum es esencial porque nos muestra a CSNY sin filtros. Es la prueba de que, incluso en medio de las tensiones personales que amenazaban con destruirlos, su capacidad para elevar la música popular a un plano superior era indiscutible. Es, quizás, el disco más humano de toda su discografía.

So Far (1974)

Aunque técnicamente clasifiquemos So Far como un recopilatorio, el disco ostenta un lugar sagrado en el canon de la banda. Lanzado en 1974 durante una etapa volátil, el álbum define la era dorada del cuarteto. Resume sus cumbres creativas y sella su legado justo cuando la banda se desintegraba.

Los músicos no concibieron esta obra como un álbum de estudio cohesionado, sino que celebraron, a través de una estrategia comercial, el impacto cultural de CSNY. Sin embargo, su selección que crea una narrativa que fluye con una lógica interna impecable. Es el grandes éxitos que no se siente como un producto, sino como una carta de presentación para quienes necesitaban entender por qué estos cuatro nombres cambiaron las reglas del juego. El álbum incluye piezas angulares como Ohio, Teach Your Children, Woodstock y Suite: Judy Blue Eyes.

La ilustración de Joni Mitchell no es un detalle menor; refuerza la conexión de la banda con el epicentro creativo de Laurel Canyon y el espíritu artístico de la época. So Far fue un éxito masivo, llegando al número 1 en las listas. Funcionó como el último gran recordatorio de lo que CSNY era capaz de lograr antes de que sus carreras en solitario se dispersaran definitivamente.

Es la prueba irrefutable de la calidad de sus canciones; si un álbum recopilatorio puede sostenerse como un disco esencialen la colección de cualquier fan, es porque el material de origen es de una calidad inalcanzable. Es, en esencia, la síntesis perfecta de un grupo que, incluso cuando no estaban juntos, dominaban el panorama musical con su visión compartida.

«Ohio», lanzada en 1970, es mucho más que una canción de protesta; es una fotografía sonora de un trauma nacional. fue escrita por Neil Young casi inmediatamente después de conocer la noticia de la Masacre de la Universidad Estatal de Kent, el 4 de mayo de 1970 Durante una protesta estudiantil contra la invasión estadounidense de Camboya en el marco de la Guerra de Vietnam, la Guardia Nacional de Ohio disparó contra los manifestantes. Cuatro estudiantes murieron y nueve fueron heridos La imagen de los cuerpos caídos en el campus, capturada por periodistas, conmocionó al mundo y marcó un punto de no retorno en la confianza de la juventud hacia el gobierno

American Dream (1988)

Lanzado tras una espera de casi dos décadas para una reunión completa del cuarteto, American Dream es el álbum más polarizante y, a la vez, el más incomprendido de la discografía de CSNY. Surgió como un gesto de lealtad hacia David Crosby, quien tras salir de prisión y luchar contra sus adicciones, necesitaba que sus compañeros se unieran para validarlo como artista y como hombre.

El álbum es un hijo legítimo de su tiempo. La producción de 1988 —cargada de teclados electrónicos, baterías procesadas y un brillo artificial— choca frontalmente con la calidez orgánica que caracterizó sus inicios. Sin embargo, detrás de esa fachada sonora de los ochenta, reside un esfuerzo consciente por abordar la desilusión política y social de la era Reagan, manteniendo intacta la capacidad del grupo para diseccionar la conciencia americana.

El disco existe, en gran medida, gracias a la insistencia de Neil Young. Su participación fue el ancla que permitió que el proyecto fuera viable comercialmente, aunque a menudo se nota que los cuatro miembros operan en órbitas creativas distintas. Temas como American Dream (escrita por Young) y Soldiers of Peace poseen una fuerza lírica que conecta con su legado de crítica social.

American Dream no intenta replicar la magia bucólica de 1969; es el sonido de cuatro hombres de mediana edad intentando reconciliar sus carreras solistas con la sombra inmensa de su pasado compartido. Es un documento fundamental sobre la lealtad. Es la prueba de que, para CSNY, la banda no era solo un proyecto comercial, sino un soporte vital. A veces, la importancia de una obra no radica en su perfección técnica, sino en el hecho de que sus autores lograron sobrevivir lo suficiente para volver a encontrarse.

En el mapa del rock, CSNY no ocupa un lugar geográfico, sino un estado de ánimo: ese punto exacto donde la ambición técnica del folk-rock chocó contra la cruda necesidad de decir la verdad

Anatomía de una fricción estilística

La dinámica interna de CSNY es, posiblemente, el ejercicio de funambulismo emocional más prolongado en la historia del rock. Su tensión interna no era un fallo de su sistema; era, en gran medida, su motor. Eran cuatro alfas con visiones artísticas divergentes, egos masivos y una dependencia química que, a menudo, dictaba el ritmo de su creatividad. El duelo de guitarras entre Stills y Young era el conflicto central y, paradójicamente, el más productivo.

Ambos compartían un pasado en Buffalo Springfield, donde ya habían chocado. Stephen Stills era el perfeccionista obsesivo, el músico técnico que quería controlarlo todo, el arquitecto de las armonías. Neil Young era el instinto puro, el artista que prefería la primera toma sucia a una grabación perfecta. Esta fricción evitó que la banda se acomodara. Cuando Stills intentaba ordenar la canción, Young la rompía, creando un sonido híbrido donde la precisión técnica de uno colisionaba con la urgencia emocional del otro.

Por otra parte, Graham Nash era el hombre del pegamento. Se propuso mantener la unidad del grupo a través de la melodía pop y la diplomacia. Nash quería canciones accesibles y mensajes de unidad. Crosby buscaba horizontes musicales más oscuros, disonancias y temas líricos que bordeaban la pesadilla existencial. Esta dinámica fue vital para que no fueran una banda de folk genérica. Crosby forzó al grupo a tomar riesgos armónicos y líricos que el optimismo comercial de Nash habría censurado

Los egos y las sustancias

Pero la historia de CSNY es inseparable de su consumo de drogas, que funcionó como un amplificador de su paranoia y su genialidad. Los estudios de grabación eran a menudo escenarios de guerra fría, donde los miembros pasaban días sin hablarse, grabando sus partes por separado para que el otro no estuviera presente. Paradójicamente, esta falta de comunicación forzada permitía que las voces (que grababan juntos casi por necesidad técnica) crearan una armonía celestial que ocultaba las grietas personales. ¿Cómo sobrevivieron a su propio caos?

La respuesta es la supremacía de la armonía. Cada uno de ellos, por separado, era un talento excepcional, pero reconocían que ninguno sonaba tan bien como cuando sonaban juntos. El momento en que sus cuatro voces se entrelazaban borraba instantáneamente la memoria de cualquier disputa previa. Era un fenómeno casi místico: la suma de las partes era tan grande que los obligaba a regresar al estudio una y otra vez, a pesar de que el proceso siempre terminaba en una implosión inevitable.

«Nosotros no nos odiábamos. Simplemente, éramos demasiado honestos y demasiado destructivos para estar juntos durante mucho tiempo» —David Crosby (reflexionando sobre la banda)

David Crosby: El agujero negro emocional

La personalidad más compleja y difícil de gestionar fue, sin duda, la de David Crosby. Si bien Neil Young era un desafío por su independencia y Stephen Stills por su perfeccionismo controlador, Crosby representaba un nivel distinto de caos que permeaba toda la estructura del grupo. Crosby no era solo un músico excepcional con un oído armónico prodigioso; era, según sus propios compañeros, un agente del caos. Su dificultad radicaba en varios frentes:

Durante los años 70 y 80, sus problemas con las drogas llegaron a niveles que ponían en peligro la viabilidad legal y física de la banda. Esto generó un resentimiento profundo, especialmente en Graham Nash, quien sentía que estaba viendo a su amigo destruirse en tiempo real. Crosby tenía una incapacidad total para filtrar sus pensamientos. Sus críticas a las canciones de los demás (incluso a las de Young o Stills) solían ser hirientes y directas, lo que cerraba puertas creativas constantemente. Mientras que Stills buscaba el control técnico, Crosby buscaba el reconocimiento intelectual. Se veía a sí mismo como el alma de la banda, lo que a menudo lo ponía en una posición defensiva cuando los demás querían tomar decisiones comerciales o musicales que él consideraba venderse o perder el sentido.

Sin embargo, es importante notar que, a pesar de ser el difícil, también era el más valiente. Fue quien más presionó para que la banda adoptara una postura política clara. Fue el principal arquitecto de esas armonías vocales complejas y disonantes que distinguieron a CSNY de cualquier otra banda de la época. Actuaba como el catalizador de la incomodidad, impidiendo que el grupo cayera en una zona de confort demasiado melódica.

La tragedia del eterno retorno

El problema con Crosby era que, a medida que la banda envejecía, su reputación se volvió una profecía autocumplida. Los otros tres miembros (especialmente Young y Stills) comenzaron a verlo como una carga, lo que alimentó la paranoia de Crosby, creando un círculo vicioso de resentimiento, aislamiento y reconciliaciones forzadas que duró décadas. En resumen: Stills era el director técnico, Young era el artista rebelde, Nash era el diplomático, pero Crosby era el elemento volátil que podía que podía hacer que la banda alcanzara alturas celestiales o se hiciera pedazos en una sola tarde.

Neil Young, en cambio, fue la mutación como estrategia de supervivencia. Su clave de éxito no fue solo su talento, sino su brutal honestidad consigo mismo y su falta de miedo al fracaso. Mientras que Crosby, Stills y Nash intentaron, en diferentes momentos, recrear la magia del grupo (o al menos mantener su sonido clásico), Young se dedicó a destruir su propia imagen constantemente. Hizo discos de ruido electrónico, rockabilly, country, grunge (siendo el padrino del género en los 90), blues… Esa capacidad de cambiar de piel hizo que nunca se volviera una caricatura de sí mismo. El público siempre ha sentido curiosidad por lo que hará Neil, porque es impredecible.

El resto del grupo quedó, en cierta medida, prisionero de su propia excelencia vocal. Crosby, Stills y Nash perfeccionaron un estilo tan único que, cuando intentaron salir de él, sonaban perdidos; y cuando se mantuvieron dentro, sonaban repetitivos. Se convirtieron en el estándar de oro de la armonía, pero ese mismo estándar les impidió evolucionar hacia algo nuevo. Su legado se consolidó en la nostalgia, mientras que Young convirtió su carrera en una vanguardia constante.

Conclusión: la seguridad frente al abismo

El trío (CSN) buscó la armonía, tanto musical como personal. Intentaron ser una banda de rock profesional. El problema es que el rock and roll, en su esencia más pura, rara vez es profesional o estable. Young siempre prefirió el abismo. Su carrera solista no es un camino recto; es una serie de experimentos donde la imperfección es el valor añadido. Stills, Crosby y Nash buscaron la canción perfecta (y muchas veces la encontraron), pero Neil Young buscaba la verdad del momento, que es mucho más duradera y resistente al paso del tiempo.

Con el paso del tiempo, la banda se esfumó por sí misma porque no supo gestionar su propia magnitud. Para cuando el resto de los miembros querían volver a ser una banda, el mundo ya había cambiado, y ellos seguían intentando descifrar cómo encajar cuatro piezas que ya no tenían la misma forma.

Neil Young, en cambio, entendió antes que nadie que el grupo era un traje que le quedaba pequeño. Él se quitó el traje y salió a caminar bajo la lluvia, mientras que los otros intentaron remendar las costuras una y otra