Fleetwood Mac: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

Todo el mundo conoce el nombre de Fleetwood Mac pero pocos saben que la fama de la banda se construyó gracias al talento de un hombre que abandonó el grupo después de su tercer álbum y desapareció de la faz de la Tierra para quedar atrapado en un mundo mentalmente disociado. Ese hombre fue Peter Green, más conocido como el Dios Verde, una estrella fugitiva que alcanzó gran celeridad y se consumió en el firmamento dejando sus brillantes centellas para la posteridad.

Volver a recordar a Fleetwood Mac ha sido una experiencia total y regresiva, especialmente porque el primer disco que tuve de ellos fue Then Play On (1969), justo cuando tenía tan solo 15 años y vivía en plena efervescencia hippie. Then Play On marcó una línea y época inolvidables. Recuerdo que compré el disco en Andorra, durante uno de mis viajes con mis padres al Principado. Oír de nuevo esa guitarra limpia y cristalina de Peter Green me ha conducido a rememorar ese pasado lejano y volver a visualizar esa preciosa portada de un jinete desnudo sobre un caballo blanco al más puro estilo de los mosaicos grecorromanos.

DEL BLUES AL SOFTPOP: DOS BANDAS DIFERENTES BAJO UN MISMO NOMBRE

El nombre de la banda nació como fusión de los apellidos de Mick Fleetwood y John McVie (Mac), pero su historia es digna de un culebrón televisivo. Desde su fundación hasta su final, la agrupación tuvo una dinámica repleta de movidas, por lo que siempre fue presa del sensacionalismo amarillo de los mass media, y debido a ello inspiró un libro y una serie televisiva de los que hablaré más adelante.

A causa de ello, los únicos miembros constantes fueron Mick Fleetwood y John McVie, aunque a decir verdad nunca fueron los ejes centrales de la banda, sino más bien las piezas que engranaban la misma. Sin ellos, probablemente Fleetwood Mac jamás hubiera sobrevivido a sus propias tempestades.

Fleetwood Mac se formó en Londres durante 1967, a partir de The Bluesbreakers, una banda de blues británico liderada por John Mayall y en cuyo seno inicial había tocado Eric Clapton. Ahí se conocieron Peter Green (guitarra), Mick Fleetwood (baterista) y John McVie (bajo). A ellos tres se añadieron Jeremy Spencer (guitarra) y Bob Brunning (bajo), el cual dejó la banda a los dos meses. En su lugar entró John McVie una vez fue liberado de del contrato con The Bluesbreakers. También colaboró brevemente Danny Karwin (guitarra) pero marchó en 1972 y Christine Perfect (teclista), que posteriormente se casaría con John McVie, pasando a ser conocida como Christine McVie.

Llegados a 1970, Peter Green tuvo que abandonar el grupo (y también la música) tras su fuerte adicción a las drogas psicodélicas, especialmente el LSD, que lo llevaron a la esquizofrenia. Su historia, como la de Syd Barrett, es digna de una serie. Finalmente, tras la marcha algunos miembros iniciales, se incorporaron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks y la agrupación quedaría formada por Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Pero la historia continua. Con el paso del tiempos la membresía completa de la banda podría resumirse así…

MIEMBROS DIFUNTOS: Peter Green († voz, guitarra y armónica, 1967-1970. Fallecido en 2020), Bob Brunning († bajo 1967. Fallecido en 2011), Danny Kirwan († voz y guitarra, 1968-1972. Fallecido en 2018), Bob Weston († voz, banjo y guitarra, 1972-1973. Fallecido en 2012), Bob Welch († voz y guitarra (1971-1974. Fallecido en 2012), y Christine McVie († voz y teclados, 1970-1995, 1997-1998, 2014-2022, Fallecida en 2022).

MIEMBROS AUN SUPERVIVIENTES: Jeremy Spencer (voz, guitarra, slide y piano, 1967-1971), Dave Walker (voz y armónica, 1972-1973), Billy Burnette (guitarra, 1987-1993, 1994-1995), Rick Vito (guitarra, 1987-1991), Bekka Bramlett (voz, 1993-1995), Dave Mason (guitarra, 1993-1995), y Lindsey Buckingham (voz y guitarra, 1975-1987, 1997 2018), y Stevie Nicks.

EL DURO CAMINO HACIA EL ESTRELLATO

Cuando se empieza a recorrer el camino de estrellato todo cambia y muchas veces es el principio de muchos problemas. Mantener la cohesión de una banda de rock cuando está en la cima es un lujo complejo de mantener ya que generalmente es cuando empiezan las fracturas internas. Pocas bandas han logrado sobrevivir a este tornado de emociones y vivencias. Es por ello que los mejores discos no siempre son obras maestras, pero en ocasiones las tensiones generan grandes obras.

Fleetwood Mac no se escapa de esta tempestad. Tienen discos altamente buenos aunque ninguno es cien por cien perfecto. Como dijo Vince Lombardi «la perfección no es alcanzable, pero si la perseguimos podemos lograr la excelencia». Por ello, nominar los 5 mejores discos de una banda es una elección muy personal que depende de múltiples factores que repercuten en la creación de un disco: el momento, la situación, la predisposición, las experiencias de sus integrantes, la dinámica general del grupo, etc., todo ello fusionado con los gustos personales y contexto de quien elige ese ranquing.

Fleetwood Mac es bien conocido son los enredos amorosos entre sus miembros, sus rivalidades y trifulcas, así como por su alto consumo de alcohol y drogas. Si mezclamos todo eso en una coctelera y le añadimos la fama, la presión y el dinero, la trayectoria profesional se convierte en un polvorín con buenos y peores aciertos discográficos y, a la larga, en su declive. Justo es lo que pasó con Fleetwood Mac donde a pesar de tener grandes trabajos y temas, la composición de varios trabajos estuco marcada por una proyección discográfica irregular.

Una buena manera de entender todo este lío es leer el bestseller de Taylor Jenkins Reid titulado Todos Quieren a Daisy Jones, libro que a su vez inspiró la serie homónima visible en Amazon Prime. En Crazyminds desarrollamos un artículo sobre su banda sonora. La propia Stevie Nicks comentó sobre la serie que «Al principio, no era realmente mi historia, pero pronto se convirtió en parte de mi vida. Revivió recuerdos que me hicieron sentir como un espectro observando mi propia historia. Fue una experiencia profundamente emotiva para mí».

Dentro de la discografía de Fleetwood Mac hay cinco álbumes que son referenciales. He procurado seleccionar lo más excelente de sus tres amplias etapas: la inicial de blues rock con Peter Green a la cabeza, la de cambio de rumbo con Bob Welsh y Christine McVie, y la del éxito soft pop con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El final es otra historia.

Veamos pues ese Top 5 y volemos a través del universo de Fleetwood Mac (en negrita los temas más sobresalientes de cada álbum)…

5. TANGO IN THE NIGHT (1987)

Tracklist: Big Love. Seven Wonders. Everywhere. Caroline. Tango In The Night. Mystified. Little Lies. Family Man. Welcome To The Room. Isn’t It Midnight. When I See You Again.You And I, Part II.

Band: Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

La portada del álbum es una pintura del artista australiano Brett-Livingstone Strong titulada Homenaje a Henri Rousseau, el pintor francés del siglo XIX. En ella queda reflejado el cromatismo salvaje de la jungla, con su movimiento y su quietud naturalista.

Sobre el álbum fue el propio Lindsey quien comentó que grabaron el disco cuando «todos los miembros de la banda estaban en su peor momento. Todos vivían sus respectivas vidas de una manera de la que no estaban demasiado orgullosos». A pesar de esto, el resultado final fue un disco muy compacto y a día de hoy es uno de los más reconocidos de Fleetwood Mac.

Tango in the Night es un plástico tremendamente comercial, como todos los concernientes a la etapa de soft pop de la banda. De su contenido destaco Big Love y Little Lies como temas estrella y Seven Wonders donde Stevie Nicks despliega un registro vocal de lujo. El resto de pistas penetran bien, en concreto Family Man, Isn’t It Midnight que mantienen el cuerpo en movimiento. Everywhere, a pesar de su éxito me resulta empalagosa y You And, Part II cierra el álbum de manera no brillante.

Tango in the Night llegó a ser un gran éxito comercial en los principales mercados mundiales. En los Estados Unidos alcanzó la séptima posición en los Billboard 200 y hasta la fecha ha vendido más de 3 millones de copias en ese país, equivalente a triple disco de platino.

En el Reino Unido se ubicó como primer lugar de los UK Albums Chart y permaneció en allí durante 114 semanas. Además, fue certificado con 8 discos de platino por la British Phonographic Industry, luego de superar los 2,4 millones copias vendidas. Finalmente logró subir en los los Top 10 de Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos y Suiza, y en Suecia obtuvo el primer puesto.

4. FLEETWOOD MAC (1975)

Band: Stevie Nicks, Billy Burnette, Rick Vito, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Monday Morning. Warm Ways. Blue Letter. Rhiannon. Over My Head. Crystal. Say You Love Me. Landslide. World Turning. Sugar Daddy. I’m So Afraid.

Fue incluido en 2003 en el puesto 182 de la lista los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Tras su lanzamiento se convirtió en un éxito rotundo en los principales mercados mundiales, En los Estados Unidos conquistó el primer lugar en la lista Billboard 200,​ mientras que en el Reino Unido solo obtuvo la posición 23. A pesar de que en los meses posteriores de su publicación solo vendió entre 300 y 350 mil copias, llegó a convertirse en el segundo disco de la banda más vendido en los Estados Unidos, con certificación de quíntuple disco de platino, es decir más de 5 millones de copias vendidas.​

3. SAY YOU WILL (2003)

Band: Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: What’s The World Coming To. Murrow Turning Over In His Grave. Illume (9-11). Thrown Down. Miranda. Red Rover. Say You Will. Peacekeeper. Come. Smile At You. Running Through The Garden. Silver Girl. Steal Your Heart Away. Bleed To Love Her. Everybody Finds Out. Destiny Rules. Say Goodbye. Goodbye Baby

Personalmente es un álbum que me gusta casi en su totalidad. Es diferente, tiene un estilo y sonoridad más atrevido. Fue el primer álbum sin Christine McVie tras su marcha en 1998, aunque participó en algunas canciones como invitada. El álbum se caracteriza por desplegar nuevos ritmos e instrumentos, melodías y escalas de guitarra, alejándose un poco de esa onda comercial que impregnaron muchos de sus discos. Un claro reflejo es Miranda.

Asimismo, fue el primer álbum de estudio en llegar a los primeros puestos en EE.UU logrando excelentes ventas copias y permanecer en el Top 40 durante semanas. Obtuvo el certificado de Oro de la RIAA (2003) ya que superó las 500.000 copias vendidas. En UK alcanzó el número seis y fue certificado Oro por la BPI (2003) por sus 100.000 copias vendidas.

2. THEN PLAY ON (1969)

Band: Peter Green, Jeremy Spencer, Danny Kirwan, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Coming Your Way, Closing My Eyes, Fighting for Madge, When You Say, Show-Biz Blues, Underway, One Sunny Day, Although the Sun Is Shining, Rattlesnake Shake, Without You, Searching for Madge, My Dream, Like Crying, Before the Beginning, Oh Well-Pt. 1, Oh Well-Pt. 2, The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown), World in Harmony

Merece este segundo puesto ya que es el primer disco referente de la antigua etapa incial de Fleetwood Mac y por ser el último que haría Peter Green antes de caer en su delirio final. Then Play On es un disco de engranajes creativos, lleno de desarrollos novedosos, y uno de mis discos predilectos. Suena como un auténtico torbellino de melodías que le valieron su conversión en clásico.

Como guitarrista Green fue uno de los mejores de la historia del blues británico. Creó un estilo único y disímil al ejercitado por otros músicos. Su peculiar sonido nació tras invertir los imanes pertenecientes a la pastilla del mástil de su guitarra. El mismísimo B. B: King dijo sobre él que «fue de los pocos músicos que me hicieron sudar». Lamentablemente, en 1970 cometió el error de dejarse arrastrar por una bacanal de LSD que le fundió el cerebro y lo condujeron a una grave esquizofrenia. Aquello precipitó su salida del grupo y sentó las bases para el futuro Fleetwood Mac. Su breve legado fue difícil de igualar.

El título del disco se extrajo de la comedia Noche de Reyes de William Shakespeare, exactamente de la línea de apertura del Duque Orsino cuando dice «Si la música es el alimento del amor, entonces sigue tocando». Fue el último trabajo de estudio donde participó Peter Green.

El álbum obtuvo el puesto 109 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y la sexta posición en los UK Albums Chart del Reino Unido. Está considerado como uno de los discos más novedosos de la historia. La imagen de la portada muestra a un hombre desnudo cabalgando sobre un caballo blanco. Esta ilustración se obtuvo de un mural llamado Mural de Pinturas Domésticas de 1901 creado por el artista inglés Maxwell Armfield.

1. RUMOURS (1977)

Band: Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Second Hand News, Dreams. Don’t Stop. Go Your Own Way, The Chain, You Make Loving Fun, I Don’t Want To Know, Oh Daddy, y Gold Dust Woman. El resto de pistas son de relleno: Never Going Back Again y Songbird.

Este disco estuvo altamente marcado por los problemas internos de los músicos y por el consumo abusivo de la cocaína. Las letras tratan sobre relaciones personales, a menudo turbulentas. Era un reflejo de lo que pasaba en la banda. Sin embargo, el imprevisto triunfo del álbum les acarreó mucha fama, riqueza y múltiples conciertos. A raíz de todo ello, los medios sensacionalistas expandieron gran cantidad de historias sobre la vida privada de sus miembros, su consumo de sustancias y alcohol, junto a la presión por hacer cada vez mejores discos, etc. Todo esto provocó un fuerte estrés en la banda pero curiosamente Stevie Nicks comentó que los Fleetwood Mac crearon su mejor música cuando estuvieron sumidos en esta vorágine de problemas, y Buckingham añadió que las tensiones entre todos ayudaron al proceso de grabación y a un resultado final fantástico.

Al final, los medios de comunicación calificaron a Rumours como el mejor álbum del año, y sus productores ganaron un premio Grammy. En consecuencia, el disco obtuvo una gran reputación comercial en los principales mercados mundiales, logrando convertirse en número uno en Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido.

Adicionalmente, también consiguió hacerse con diversas certificaciones en varios países. En 2020 había superado ya los 45 millones de copias vendidas, por lo que, sin duda, se cristianizó como uno de los álbumes más vendidos del mundo.

Considerado como la producción más importante de la banda, distintos medios especializados lo han situado en sus listas de los mejores discos de la década de 1970 y de la historia. A su vez, ha influenciado a muchos artistas e incluso en 2011 la serie de televisión Glee basó uno de sus episodios en el álbum, hecho que vivificó la fascinación popular por la banda y por el disco.

ALGUNOS VIDEOS DE FLEETWOOD MAC

ALGUNOS VIDEOS DE STEVIE NICKS, LA VOZ Y EL ALMA QUE LO CAMBIÓ TODO

Una de las grandes cosas que ha caracterizado siempre a Fleetwood Mac es la voz de tan especial de Stevie Nicks. Sus constantes cambios de tonos y registros de contralto marcaron su maestría vocal. Entre las historias más destacadas sobre su voz se encuentra la del agujero en su tabique nasal. Ella ha hablado que es grande, afecta a sus ojos, a sus senos nasales y a su voz. También hay que tener en cuenta, que la voz cambia con el desgaste de las cuerdas vocales a causa del canto continuo, y por el propio envejecimiento de la persona. Puede que la adicción a la cocaína influyera pero sea como sea la voz de Stevie Nicks sigue siendo fascinante. Hipnotiza y recuerda a otras tantas voces legendarias femeninas como las de Janis Joplin, Bonnie Tyler, Kim Carnes, Florence Welch, Bonnie Raitt, etc.

Stevie Nicks siempre compartió protagonismo en Fleetwood Mac con Lindsey Buckingham, hecho que oscureció su expresividad y talento personal. Muchos temas de la banda eran fruto de su turbia relación con Lindsay quien se obstinaba en mantener el dominio creativo de Fleetwood Mac. Nicks no tuvo más remedio que tomar su propio camino.

«Tal vez mi misión nunca fue ser mamá o esposa, quizás mi misión fue escribir canciones para hacer sentir mejor a esas mamás y esposas»

Como artista, independiente publicó discos icónicos como Bella Donna (1981), Rock a Little (1985) y 24 Karat Gold: Songs from the Vault (2014), todos ellos trabajos donde se reflejaban sus inquietudes, sentimientos y luchas más personales. En total una discografía que abarca 8 discos de estudio, 2 recopilatorios y 17 directos.

Además, Stevie ha sido nominada para 8 premios Grammy como artista en solitario, manteniendo el récord de mayor número de nominaciones a la Mejor Vocal Rock Femenina y ser la primera mujer en ingresar dos veces el el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Stevie Nicks es la hechicera del rock que sigue congregando multitudes y conquistando nuevas generaciones.

MENCIONES ESPECIALES

Las distinciones o reconocimientos de otros discos de menor repercusión son importantes porque sin duda contienen algunas canciones que denotan interés o calidad por diversos motivos pero el álbum que las alberga en su conjunto no alcanza el nivel superior para estar en el pódium de los 5 mejores discos de una banda. Una vez más puede ser una cuestión de valoraciones personales.

MIRAGE (1982)

Band: Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Love In Store. Can’t Go Back. That’s Alright. Book Of Love. Gypsy. Only Over You. Empire State. Straight Back. Hold Me. Oh Diane. Eyes Of The World. Wish You Were Here

TUSK (1971)

Band: Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Over&Over. The Ledge. Think About Me. Save Me A Place. Sara . What Makes You Think You’re The One. Storms. That’s All For Everyone. Not That Funny. Sisters Of The Moon. Angel, That’s Enough For Me. Brown Eyes. Never Make Me Cry. I Know I’m Not Wrong. Honey Hi Beautiful Child.Walk A Thin Line. Tusk. Never Forget

PENGUIN (1973)

Band: Bob Welsh, Bob Weston, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Remember Me. Bright Fire. Dissatisfied. I’m A Road Runner. The Derelict. Revelation. Did You Ever Love Me. Night Watch. Caught In The Rain.

MYSTERY TO ME (1973)

Band: Bob Welsh, Bob Weston, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Emerald Eyes. Believe Me. Just Crazy Love. Hypnotized. Forever. Keep On Going. The City. Miles Away. Somebody. The Way I Feel. For Your Love. Why.

BEHIND THE MASK (1990)

Band: Stevie Nicks, Billy Burnette, Rick Vito, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood

Tracklist: Skies The LimitLove Is Dangerous. In The Back Of My Mind. Do You Know. Save Me. Affairs Of The Heart. When The Sun Goes Down. Behind The Mask. Stand On The Rock. Hard Feelings. Freedom.When It Comes To Love. The Second Time

ÚLTIMO EPISODIO Y FINAL DE TEMPORADA

Fleetwood Mac es una de esas formaciones que ha logrado sobrevivir y reinventarse a través de su tiempo de existencia, emergiendo de lo desconocido y cruzando diferentes cursos musicales a través de sus diferentes metamorfosis de su núcleo, pero siempre conservando la excelencia como máxima de su compromiso en la escena internacional.

Rompieron el cascarón como una banda de blues británico y terminaron transformándose en una de las formaciones pop rock más exitosos del mundo. Ni los cambios entre sus filas, ni los embrollos personales, ni la presión mediática y del mainstream, ni las adicciones y algunas defunciones, pudieron doblegar al gran monstruo de su poder, magia y esplendor.

La fusión de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham fue crucial. Transformó por completo el sonido de Fleetwood Mac, llevando a la banda a una nueva dirección musical plena de armonías cautivadoras, letras sensitivas y un estilo musical comercial accesible para la gran masa. Podemos decir que Fleetwood Mac fue más que una simple banda de éxito, se convirtió en una enorme institución del mainstream musical y actualmente en una leyenda, dejando una marca indestructible en incontables artistas y en la música pop en general.

Su herencia no reside tanto en sus álbumes más icónicos, sino en su habilidad para superar y sobreponerse a los problemas personales y seguir componiendo música a nivel integral a pesar de las discordias, de las resistencias y de un ambiente de desconcierto creativo. En el seno de este este enjambre prodigioso germinaron las melodías más inolvidables, aquellas que se han convertido en efigies históricas del universo internacional del pop rock.