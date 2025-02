Led Zeppelin: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

1969 fue una fecha clave. El mundo estaba en efervescencia y convulsión. Grandes discordias sociales, violencia racial, múltiples protestas, masacres y tragedias, marcaron un tiempo determinante de conciencia y cambio. La Guerra de Vietnam y la Guerra Fría mantenían una fragil tensión entre los dos grandes bloques comunista y el capitalista. Musicalmente hablando, se celebró el primer Festival de Woodstock, The Beatles lanzaron su álbum Abbey Road y se estrenó Tommy, la primera ópera-rock de The Who. En el nçucleo de esta ebullición, Led Zeppelin publicaba su álbum debut, el mítico Led Zeppelin, también conocido como Led Zeppelin I.

EL ZEPPELIN DE PLOMO ALZA SU VUELO

En un principio la banda debía denominarse Lead Zeppelin (zeppelin de plomo), pero se eliminó la ‘a’ de lead para evitar problemas de pronunciación​ ya que las vocales ‘ea’ en inglés norteamericano se pronuncian como una ‘i’. Sin embargo, existen otras versiones sobre el orígen del nombre.

Sea como sea, la mítica banda se formó en corazón londinense de 1968, año en el que también se fundó Deep Purple, Yes, Black Sabbath, Rush. Gracias a la fusión entre Jimmy Page (tremendo guitarrista), John Paul Jones (excelente bajo y tecladista), Robert Plant (una de las mejores voces del rock) y John Bonham (gran batería y virtuoso de los contrapuntos), Led Zeppelin se convertiría con el paso de los años en una de las bandas más importantes, influyentes, admiradas y odiadas de la década de los 70.

Su estilo marcado entre el entre blues, folk, rock & roll, soul, hard rock, con influencias celtas, indias, reggae, progresivas, psicodélicas y countries, marcaría uno de los legados más determinantes de la historia del rock. Su marco de acciónestuvo activo hasta1980, fecha en que se separaron y John Lennon fue asesinado. Posteriormente, la banda tivo diversas reunificaciones: 1985, 1988, 1995 y 2007, fecha esta ultimo en la que dieron definitivamente cerrada su actividad musical.

Hasta la fecha la formación han vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo. En los Estados Unidos superaron los 111 millones de ventas. Sus discos más exitosos son Led Zeppelin IV (23 millones), Physical Graffiti (15 millones), Led Zeppelin II (12 millones), Houses of the Holy (11 millones) y Led Zeppelin (10 millones). ​Según los datos, es la segunda banda en ganar más discos de diamante (cinco) de la historia de la música (The Beatles tienen seis). En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número 14 en su célebre lista de los «100 artistas más grandes de todos los tiempos». Indispensables la visión de los documentales Becoming Led Zeppelin (2025) y Led Zeppelin: Whole Lotta Rock (2019), así como los conciertos Celebration Day (2012) y The Song Remains the Same (1976).

En cuanto a productividad discográfica Led Zeppelin tuvo una carrera relativamente corta, si la comparamos con otras bandas de la época. solo nueve discos de estudio y cuatro directos en doce años. Sin embargo, a pesar de esta brevedad, Led Zeppelin tuvo un gran impacto socialmente hablando, en especial sus legendarios directos y excéntricas conductas. Decir cuales son sus cinco mejores discos es más una cuestión de preferencias personales. Pero no cabe duda de que la gran mayoría de opiniones convergen en señalar que el mejor álbum de la banda es el Led Zeppelin IV, dictamen con el que estoy completamente de acuerdo. Sobre el resto de posiciones hay discrepancias. Empezamos…

5. LED ZEPPELIN III

Después del gran éxito alcanzado con su album debut Led Zeppelin I y con Led Zeppelin II, los medios críticos arremetieron duramente contra el Led Zeppelin III. No obstante, el álbum contiene cuatro grandes pistas, Immigrant Song, Since I´ve Been Loving You, Gallows Pole y Tangerine. El disco se cierra con Hats Off To (Roy) Harper, un tema experimental donde la voz juega con diversas resonancias y ecos.

Como curiosidad cabe decir que la canción de inmigrante está dedicada a Leif Erikson, el famoso explorador nórdico considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte. Su ritmo recuerda la osadía de los batidores y sus remos sacudiendo las bravas aguas de los mares. La letra hace referencia a las conquistas vikingas y a la antigua religión escandinava: «Venimos de la tierra del hielo y de la nieve, del sol de medianoche donde fluyen las aguas termales. El martillo de los dioses conducirá nuestros barcos a nuevas tierras para luchar contra las hordas».

4. PHYSICAL GRAFFITI (1975)

El título de Physical Graffiti fue acuñado por Jimmy Page para ilustrar toda la energía física y compositiva que habían puesto en la producción del doble álbum. Varias pistas del álbum se convirtieron en componentes regulares de las listas de conciertos en vivo de la banda luego de su lanzamiento. Sus cifras de venta son muy altas (más de 15 millones de copias). Como disco es un crisol estilístico de estilos diversos. Ha sido reconocido como uno de los discos más influyentes del rock. Destaca Kashmir (mixtura de voces, contrapuntos, cuerdas y percusiones con marcadas reminiscencias arabescas). Otros grandes temas son Custard Pie, The Rover In My Time of Dying, Trampled Under Foot, In The Light y The Wanton Song.

3. LED ZEPPELIN II (1969)

Fue grabado en varias localidades de Estados Unidos y Reino Unido. Es uno de los álbumes más populares de la banda y fue el primero en aparecer en el primer lugar en de las listas internacionales, especialmente debido al éxito de tu tema central, Whole Lotta Love,a su vez no exenta de polémica debido a la semejanza con el tema de Willie Dixon, You Need Love y por la idéntica melodía vocal (letra y giros incluidos) con la versión de los Small Faces, You Need Loving.

La portada del álbum presenta una versión retocada con aerógrafo de una foto original de la Primera Guerra Mundial del Circo Volador del Barón Von Richthofen, conocido como El Barón Rojo, el famoso aviador que se ganó su apodo por haber pintado su avión de rojo a fin de ser reconocido rápidamente por sus adversarios. Von Richtofen llegó a dirigir 58 misiones en las que derribó 80 aviones, un hito nunca antes alcanzado por nadie. Junto a el y su camarilla posan en collage los cuatro miembros de Led Zeppelin.

El disco incluye otros grandes canciones como Heartbreaker, Living Loving Maid (She’s Just a Woman), Moby Dick y Brigh It On Home.

2. LED ZEPPELIN IV (1971)

Para muchos este álbum representa la cresta más popular de la agrupación. Su obra maestra en sentido comercial. Está considerado como uno de los discos más importantes de la historia del rock. Se trata del tercer álbum más vendido de los 70 (sólo por detrás de The Dark Side of the Moon y The Wall de Pink Floyd) así como el más vendido de la banda (30 millones de copias). Contiene joyas tan legendarias como Stairway To Heaven, Rock And Roll, Black Dog y When The Levee Breaks, todas ellas resplandecientes.

La ilustración frontal de la portada refleja a un hombre viejo cargando en su espalda un manojo de leña en un marco de fondo impreciso. Parece ser que la imagen fue descubierta por Robert Plant en una tienda de antigüedades. Según Plant simboliza el equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo. Para mi representa el peso de la vida, la carga y la oxidación de la vida que llevamos en nuestras espaldas al llegar a la vejez y días finales. La imagen del interior, realizada por Barrington Colby, representa al Ermitaño del Tarot que simboliza al anciano que alumbra el camino que debemos seguir en medio de la oscuridad de nuestras vidas a fin de hallar la autosuficiencia y la sabiduría.

1. LED ZEPPELIN (1969)

En este disco, sentó las bases de lo que sería el estilo de la formación. Para mí (puede que haya opiniones contrarias) es el mejor álbum de la banda. Pura innovación sonora. Además, fue el primer álbum que compré de la banda. Tenía 15 años y desde entonces quedó grabado en mi mente como uno de los discos más predilectos de mi personal ranquing. Sus nueve pistas son una auténtica delicia, una transición constante, desde las composiciones atmosféricas, la instrumentación virtuosa, los juegos fascinantes de voz, los punteos de guitarra y los golpeos de batería, transforman esta epopeya sonora en una tremenda explosión de giros rítmicos… Sin duda, es un viaje sin precedentes, una bestia que transformó el sonido de la época. A fecha de hoy sigue penetrando como una obús.

La portada, la más representativa y simbólica de la banda, muestra una imagen del dirigible Hindenburg que llamas, el cual fue pasto de las llamas cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937. El accidente ocasionó la muerte de 36 personas y supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte.

ALGUNOS VIDEOS DE LED ZEPPELIN

EL FIN DEL ZEPPELIN DE PLOMO

Sin duda, Led Zeppelin fue una de las grandes bandas referenciales del rock, sobre todo teniendo en cuenta la época en que se formaron y evolucionaron al tiempo que su fama y legado crecían. Como músicos fueron capaces de aportar temas grandiosos, esos que jamás se olvidan y que restan para siempre en las memorias de los amantes de la buena música. Sin embargo, a pesar de sus grandes éxitos, pocos fueron los álbumes donde la totalidad de sus pistas alcanzasen la máxima perfección del talento.

Probablemente, porque diversos contextos fueron responsables de su mala relación con los medios, de varias acusaciones sobre plagios, supuestos vínculos con el ocultismo satánico, libertinajes y perversiones sexuales, consumos adictivos de sustancias y alcohol, tragedias personales, actos vandálicos, etc., todo ello formó un tremendo abanico de agravantes que condicionaron la página negra de la banda. Es el amargo precio que se genera con la fama, el dinero fácil y el endiosamiento que conlleva hacer gala de estrellatos artificiosos.

A pesar de este tipo de circunstancias, hechos que pocos artistas saben gestionar con inteligencia y actitud, hay que reconocer lo positivo de sus obras al margen de la negatividad. Muchas veces los famosos son víctimas de sí mismos, de sus propios demonios y respectivos entornos, así como y de sus propias carencias personales. En estos casos, la fama se transforma en un arma de doble presión y un desahogo de las propias emociones mal gestionadas.

Led Zeppelin, no fue la única víctima de su propio esplendor. Quizás por todo ello y por su música fue una de las bandas más admiradas, sobrevaloradas, y odiadas al mismo tiempo. Fueron capaces de ofrecer grandes canciones, hitos que marcaron a muchas generaciones, y que aportaron muchas ideas para futuros músicos, pero también discos carentes de ideas. Pero al final, lo que las audiencias valoran es poder escuchar y vibrar con las canciones de sus artistas favoritos, sin importarles realmente sus andanzas. Como bien refleja la filosofía del poder: para que existan dioses y mitos deben existir individuos que los alimenten y veneren.