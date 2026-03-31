«Nos cambiamos el nombre a UFO seen honor al club de Londres donde nos descubrieron. Era el lugar donde todo pasaba, un sitio con una atmósfera increíble donde bandas como Pink Floyd daban sus primeros pasos. Nos pareció que encajaba con la dirección que estábamos tomando» —Phil Mogg

La nave que electrificó los 70

UFO pertenece a esa especie de formaciones que atraviesan décadas, modas y combustiones internas sin perder nunca del todo su pulso eléctrico. Es una misteriosa nave capaz de atravesar los espacios más diversos y aterrizar en en seno de la efervescencia de finales de los 60, justo cuando el rock mutaba a cada paso. UFO no solo sobrevivió al cambio de era, sino que ayudó a definirlo. Su historia es la de una banda en perpetuo movimiento, marcada por alineaciones cambiantes, momentos de genialidad pura y una influencia que, como una señal en el espacio profundo, sigue viajando décadas después. Elegir sus mejores discos no es solo un ejercicio de nostalgia: es cartografiar una parte esencial del ADN del hard rock.

UFO, abreviación de Unidentified Flying Object (Objeto Volador No Identificado), se formó en Londres en 1968 alrededor de Phil Mogg (voz), Pete Way (bajo), Mick Bolton (guitarra) y Andy Parker (batería). Sus primeros pasos se movieron entre el space rock y el hard rock primigenio, con ecos de psicodelia todavía flotando en el ambiente. Pero todo cambió en 1973, cuando un joven alemán llamado Michael Schenker entró en la ecuación. Ese momento fue el equivalente a cambiar un motor por un reactor.

Durante la segunda mitad de los 70, UFO alcanzó su cima artística, encadenando discos clave y construyendo una identidad sonora propia. Sin embargo, la historia de la banda también estuvo marcada por salidas, regresos y nuevas incorporaciones. Tras la marcha de Schenker, guitarristas como Paul Chapman o más tarde Vinnie Moore mantuvieron viva la nave en distintas etapas. Más de cinco décadas después, UFO no es solo una banda: es una historia de resistencia. Sus más de 20 millones de discos vendidos lo acreditan.

Entre la crudeza y la melodía

El sonido de UFO es una alquimia peculiar. No son tan pesados como Black Sabbath ni tan blueseros como Led Zeppelin, pero habitan un punto intermedio donde la melodía y la electricidad conviven en equilibrio tenso. Su fórmula tiene varios ingredientes clave: Riffs con narrativa, no solo acompañan, cuentan historias. Solos melódicos, especialmente con Schenker, donde cada nota parece elegida con bisturí. Voz contenida pero expresiva de Phil Mogg, más sugerente que explosiva. Y estructuras accesibles sin perder filo rockero. En muchos sentidos, UFO actúa como un puente natural entre el hard rock de los 70 y la explosión del heavy metal de los 80. Personalmente UFO es una de las bandas que marcaron mi adolescencia y juventud.

Una constelación en constante cambio

Si algo define a UFO, además de su música, es su inestabilidad creativa. Más de 20 músicos han pasado por la banda, convirtiéndola en una especie de organismo vivo. El núcleo duro ha girado siempre alrededor de Mogg y Way, pero el puesto de guitarrista ha sido especialmente volátil: Michael Schenker (etapa dorada, influencia decisiva), Paul Chapman (etapa de transición y adaptación) y Vinnie Moore (etapa moderna, virtuosismo técnico). Esta rotación constante no debilitó a UFO; al contrario, le permitió mutar, adaptarse y seguir relevante en distintos contextos.

¿Por qué «UFO»?

El nombre surge en una época obsesionada con lo desconocido, los fenómenos inexplicables y la exploración espacial. «UFO» (Unidentified Flying Object) encapsula perfectamente ese espíritu de finales de los 60: misterio, expansión y ruptura con lo establecido en un contexto de pena Guerra Fría entre los bloques capitaneados por la la desaparecida URSS y EEUU. Bajo esta coyuntura, el nombre terminó siendo profético. Porque UFO como banda siempre fue un objeto difícil de clasificar dentro del rock.

La influencia silenciosa de un profundo legado

Aunque no siempre se les coloca en el mismo pedestal mediático que otros gigantes, la influencia de UFO es enorme, como también lo fueron otras bandas como Scorpions, Wishbone Ash, Uriah Heep, etc. Bandas como Iron Maiden, Guns & Roses, Metallica o Def Leppard han reconocido su deuda con ellos. Su forma de combinar melodía y potencia se convirtió en un molde para el heavy metal melódico y el hard rock de los 80. Además, temas como Doctor Doctor siguen siendo rituales en directo décadas después. UFO no fue siempre la banda más ruidosa del universo… pero sí una de las que dejó una señal más persistente.

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Navegar por su extensa discografía, que supera los 22 trabajos de estudio, es como intentar atrapar un rayo con las manos. Han sobrevivido a todo y sobre todo al implacable paso del tiempo, manteniéndose activos hasta el presente. En esta sección de Nuestros TOP 5, nos alejamos de la frialdad de las cifras para sumergirnos en la esencia pura de sus grabaciones. Vamos a desgranar esas piezas fundamentales que definieron una era y que, a día de hoy, siguen sonando tan frescas como el primer día que salieron de la prensa.

¿Qué álbumes lograron capturar ese equilibrio perfecto entre la potencia y la melodía? ¿Cuál es el orden real de sus obras maestras si analizamos su repercusión y calidad técnica? Ajustad los cinturones, porque iniciamos el ascenso por los cinco pilares de una trayectoria legendaria. Desde los primeros destellos de genialidad hasta la madurez absoluta de su sonido, recorremos el legado de una banda que nunca necesitó permiso para volar más alto que nadie.

Hablar de UFO es como invocar a los arquitectos invisibles que tendieron el puente de acero entre el hard rock fundacional y la explosión del heavy metal que dominaría los estadios años después. No son solo una banda; son un ecosistema de excesos, talento desbordante y una resiliencia que desafía las leyes de la física musical. Es el rugido de una Flying V rompiendo el aire espeso del universo. Elegir pues la quintaesencia de su sonido requiere desprenderse de la nostalgia barata y sumergirse en la pureza de sus grabaciones. Aunque la subjetividad siempre acecha en cada esquina de la redacción, hoy nos ponemos el cinturón para recorrer los cinco pilares que sostienen el templo de esta leyenda. Es el rugido de la nave nodriza.

5. «No Heavy Petting» (1976)

En el quinto escalón de nuestro olimpo particular encontramos un trabajo que a menudo queda injustamente eclipsado por sus hermanos mayores. No Heavy Petting (1976) supuso un momento de transición crucial. Producido por Leo Lyons, bajista de Ten Years After, este disco inyectó una dosis de sofisticación técnica gracias a la incorporación oficial de los teclados. La banda buscaba un sonido más denso, menos directo que en sus entregas anteriores, pero con una carga melódica que los alejaba de la crudeza del pub rock. Al igual que los dos discos anteriores, la portada fue creada por Hipgnosis, en la cual aparece un mono encima del hombro de una muje estando ambos conectados por un tubo de plástico.

La formación en este punto era pura dinamita: el carismático Phil Mogg a las voces, el prodigio alemán Michael Schenker en la guitarra, Pete Way al bajo —un animal escénico irrepetible—, Andy Parker tras los parches y el recién llegado Danny Peyronel. Este álbum destila una atmósfera nocturna, casi de confesionario, donde los riffs no buscan derribar muros, sino decorar las sombras de una narrativa mucho más madura.

4. «Phenomenon» (1974)

Si buscamos el Big Bang de la banda tal como la veneramos hoy, tenemos que detenernos en Phenomenon (1974). Es el disco donde UFO abandonó sus coqueteos con el space rock psicodélico para abrazar el hard rock de alta alcurnia. Fue el debut de Michael Schenker, quien con apenas 19 años llegó desde Scorpions para redefinir el vocabulario de la guitarra eléctrica en el Reino Unido. La grabación, realizada en los estudios Morgan de Londres, capturó esa urgencia de una banda que sabía que tenía algo especial entre manos.

Aquí la producción es minimalista, dejando que la interacción entre la voz de Mogg y los fraseos de Schenker sea el centro de gravedad. Es un álbum de descubrimiento, de una banda que aprende a domesticar su propia potencia sin perder la frescura. La sección rítmica de Way y Parker se siente aquí más orgánica que nunca, proporcionando el colchón perfecto para que el guitarrista alemán desplegara sus alas melódicas.

3. «Force It» (1975)

Subiendo la intensidad, llegamos a Force It (1975), un álbum que suena exactamente a lo que sugiere su portada: un empuje incesante de energía. Producido nuevamente por Leo Lyons, este trabajo refinó la fórmula del éxito. La banda ya no estaba experimentando; sabían exactamente cómo golpear. Los teclados, cortesía de Chick Churchill, empezaron a ganar terreno, pero siempre bajo el yugo de los riffs acerados de Schenker.

La trayectoria de la banda en este punto era ascendente y vertiginosa. Se habían convertido en los reyes de la carretera, y esa suciedad del directo se filtró en los surcos de este vinilo. El álbum es un despliegue de músculo y actitud, donde la voz de Phil Mogg se asienta como una de las más personales del género, capaz de pasar de la chulería callejera a la vulnerabilidad en cuestión de segundos.

2. «Obsession» (1978)

A las puertas del número uno se queda Obsession (1978), la culminación de la era dorada con Schenker antes de su primera y traumática salida. Es, posiblemente, el disco con mejor sonido de toda su carrera de los años 70. Bajo la batuta de Ron Nevison, la producción alcanzó cotas de nitidez asombrosas para la época. Fue grabado en un almacén abandonado en Los Ángeles utilizando un estudio móvil, lo que le otorgó una reverberación natural y una profundidad única. En este álbum, la membresía ya incluía al multinstrumentista Paul Raymond, cuya aportación en rítmica y teclados fue el pegamento definitivo para el sonido del grupo. Obsession es elegante, complejo y cargado de una épica que anticipaba el sonido de los años 80, pero manteniendo un pie firme en las raíces del rock más auténtico.

1. «Lights Out» (1977)

Lights Out fue el manifiesto definitivo del hard rock melódico. Editado bajo el sello Chrysalis, este álbum representa el momento en que todos los planetas se alinearon para UFO. La grabación tuvo lugar en los AIR Studios de Londres, con la producción magistral de Ron Nevison, quien logró equilibrar la agresividad de las guitarras con arreglos orquestales y de cuerda que elevaron el estatus de la banda. El equipo técnico fue de primer nivel, contando con ingenieros que supieron captar la dinámica de una banda en su cenit creativo. La masterización original logró un rango dinámico que permitía apreciar cada matiz del bajo de Pete Way, cuya presencia en este disco es simplemente colosal.

«Lights Out fue el momento en que todo encajó. Ron Nevison nos empujó a ser mejores músicos de lo que creíamos que podíamos ser» —Pete Way (‘A Light in the Sky: The UFO Story‘)

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Tras finalizar el núcleo duro del TOP, hay discos que orbitan con fuerza alrededor del legado de UFO. Trabajos que, por contexto, evolución o momentos concretos de brillantez, merecen algo más que una nota a pie de página. Menciones Especiales es ese territorio donde habitan los álbumes que no entran en el podio… pero tampoco aceptan el olvido. Aquí encontramos riesgos, transiciones y destellos que ayudaron a moldear el sonido de la banda, piezas clave para entender por qué UFO sigue siendo una referencia cuando se habla del poder y la elegancia del hard rock. Porque en una discografía tan extensa, la historia no solo la escriben los clásicos… también la sostienen los que empujaron en silencio.

«UFO» 1 (1970)

El punto de partida de una banda que todavía no sabía que acabaría escribiendo páginas clave del hard rock. Aquí, UFO se mueve en un terreno dominado por el space rock y la psicodelia tardía, con largas piezas instrumentales y una clara vocación experimental. Canciones como Flying o Star Storm parecen más interesadas en crear atmósferas que en construir himnos.

Es un disco extraño, incluso descolocante si se escucha desde la perspectiva de su etapa clásica, pero precisamente ahí reside su valor. Refleja a un grupo en plena exploración, absorbiendo influencias y tanteando los límites de su sonido. Más que un debut al uso, es una declaración de intenciones cósmica: UFO aún no tenía identidad definida, pero ya apuntaba a lo desconocido. Y en ese caos controlado, hay algo profundamente inquietante. Personalmente lo considero un trabajo fascinador junto a su sucesor UFO 2 (1971).

«Flying» (1971)

Si el debut abría la puerta, Flying se atreve a cruzarla sin mirar atrás. Este segundo trabajo profundiza en la vertiente más espacial y expansiva del grupo, con composiciones largas y estructuras abiertas que rozan lo hipnótico. Con el la banda se siente más cómoda en ese terreno etéreo, dejando que los temas respiren y evolucionen sin prisas. Hay menos urgencia rock y más vocación de viaje, como si cada canción fuese una deriva en gravedad cero. Es, en muchos sentidos, el cierre de una etapa. El último momento en que UFO mira hacia las estrellas desde la psicodelia antes de girar bruscamente hacia un sonido más directo, más terrenal… y mucho más influyente.

«No Heavy Petting» (1976)

Encajado entre dos colosos como Force It y Lights Out, este disco ha quedado injustamente en la sombra. Pero escuchado con atención, revela a una banda en plena combustión creativa, afinando cada pieza de su maquinaria. Aquí ya está todo: riffs sólidos, melodías memorables y una ejecución cada vez más precisa. Temas como Can You Roll Her o Natural Thing muestran a un grupo que domina su lenguaje y empieza a pulirlo hasta el detalle. No tiene el impacto histórico de sus vecinos, pero sí su esencia. Es el momento en que UFO deja de buscar… porque ya ha encontrado. Solo le falta dar el golpe definitivo.

«The Wild, the Willing and the Innocent» (1981)

Tras la salida de Michael Schenker, muchos podrían haber dado a la banda por perdida. Este disco demuestra lo contrario. Con Paul Chapman asentado en la guitarra, UFO opta por un enfoque más melódico y accesible, sin renunciar del todo a su identidad. Hay un mayor énfasis en las canciones como conjunto, en las estructuras claras y en un sonido más acorde con los primeros 80. No es una ruptura radical, sino una adaptación inteligente. Más que competir con su pasado, el grupo decide reinterpretarse. Y en ese proceso, deja claro que su esencia va más allá de un solo guitarrista.

«Michael Schenker era el motor. Cuando se unió a nosotros, pasamos de ser una banda de bares a algo que podía conquistar el mundo. Su guitarra hablaba un idioma que nosotros apenas empezábamos a entender» —Phil Mogg

«Mechanix» (1982)

Continuación natural del camino iniciado en el anterior, pero con un sonido más endurecido y una producción más alineada con la década. Mechanix es un disco que respira carretera, velocidad y cierto espíritu de supervivencia. UFO se muestra más directo, más físico, con temas que buscan impacto inmediato. Puede que no tenga la sofisticación de su etapa dorada, pero sí una energía honesta y sin adornos. Es uno de esos trabajos que no suelen aparecer en las listas… pero que explican cómo una banda consigue mantenerse en pie cuando el terreno cambia bajo sus pies.

«Walk on Water» (1995)

El regreso de la formación clásica con Michael Schenker es, sobre el papel, un ejercicio de nostalgia. Pero el disco va más allá. Aquí hay intención, hay química recuperada y, sobre todo, hay canciones que conectan con el espíritu de los 70 sin sonar a simple réplica. Temas como Self Made Man o Pushed to the Limit muestran destellos de aquella magia que convirtió a UFO en referencia. No es un regreso perfecto, pero sí lo suficientemente sólido como para recordar quiénes fueron… y por qué importaron. Un reencuentro que, lejos de vivir solo del pasado, logra reactivar parte de su fuego original.

«You Are Here» (2004)

Con Vinnie Moore a las seis cuerdas, UFO entra en el siglo XXI sin complejos. Este disco sorprende por su enfoque: más crudo, más directo, casi despojado de artificios. Lejos de intentar sonar modernos a la fuerza, optan por recuperar una cierta inmediatez, un sonido más orgánico que conecta con sus raíces, pero desde una perspectiva madura. Es la prueba de que UFO no era una reliquia congelada en los 70, sino una banda capaz de seguir creando con sentido y personalidad. No buscan reinventar el género… pero tampoco lo necesitan.

Imagen IA producida por Gemini Google.

Si los discos cuentan la historia, los vídeos la convierten en imagen, actitud y mito. El universo de UFO no se entiende solo con los oídos: también se vive en directo, en esa electricidad cruda que convierte cada canción en una descarga sin red. TOP Videos es un viaje a través de actuaciones, clips y momentos capturados en el tiempo donde la banda deja de ser estudio y se transforma en pura combustión escénica. Aquí no hay filtros ni segundas tomas: solo riffs en carne viva, miradas cómplices y ese pulso que convirtió a UFO en una máquina de directo capaz de trascender generaciones. Porque hay canciones que se escuchan… y otras que solo se comprenden cuando las ves arder. Despegamos…

«No hacíamos heavy metal, hacíamos rock con pelotas y corazón. Esa era la diferencia» —Andy Parker

El OVNI regresa a la base

Revisar la discografía de UFO es un ejercicio de justicia poética. A menudo infravalorados frente a los gigantes, los británicos demostraron que se puede ser salvaje y sofisticado al mismo tiempo. Sus discos no han envejecido; han madurado como el buen bourbon, ganando matices con cada escucha. Si quieres entender de qué está hecho el ADN del rock moderno, apaga las luces, sube el volumen y deja que el sonido de la nave nodriza te lleve de vuelta a una época donde la música era la única ley que importaba.

UFO nunca fue una trayectoria limpia ni predecible. Fue un objeto en constante movimiento, desafiando etiquetas, atravesando décadas y sobreviviendo a sus propias implosiones. Y en ese viaje, estos álbumes actúan como coordenadas ocultas, puntos de referencia que explican cómo una banda puede perder altura… y aun así mantenerse en órbita. Porque no todo lo legendario aterriza en el canon. Algunas piezas quedan suspendidas en el espacio, girando en silencio… esperando a ser redescubiertas.

Escucha aqui el potencial de UFO en directo