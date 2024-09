OASIS: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«Nosotros, el pueblo, luchamos por nuestra existencia. No pretendemos ser perfectos, pero somos libres. Soñamos nuestros sueños solos sin resistencia. Desvaneciéndose como las estrellas que deseamos ser (…) Poco a poco … todas las estrellas se están desvaneciendo, pero algún día volveremos verlas de nuevo brillar»

Dicen que un oasis es un paraje en medio de un desierto donde se encuentra agua y vegetación. OASIS como banda de música viene a simbolizar un brote de vida en los extensos arenales del britpop. Sin embargo, todavía recuerdo aquel 28 de agosto de 2009 cuando los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron la ruptura definitiva de OASIS a causa de sus constantes trifulcas personales. Fue entonces cuando el mundo de la música enmudeció y como siempre viene sucediendo en las bandas musicales, las peleas y las desavenencias fueron y son la salsa de este mundillo.

Ahora, años más tarde, los dos hermanos han confirmado que ofrecerán en 2025 una mastodóntica gira por Gran Bretaña, coincidiendo además con el 30 aniversario de sus dos primeros álbumes. Gracias a ello, los corazones de millones de seguidores volverán a latir con frenética intensidad, lejos de aquel viejo shock post traumático que supuso el adiós de la mítica banda de britpop tiempo atrás.

Pero…¿Cuál es la verdadera razón de este reencuentro? ¿Es el fin de la rivalidad entre hermanos? ¿El 30 aniversario de sus dos álbumes más emblemáticos, Definitely Maybe (1994) y (What’s The Story) Morning Glory? (1995)? ¿Necesidad de dinero? ¿Presión de los fans y de los medios? ¿Deseo renovado de hacer música otra vez antes de alcanzar la vejez o de supuestas enfermedades que ya empiezan a manifestarse? ¿Un conjunto de todo?

No voy hablar de eso aquí, es harina de otro costal, pero esta doble y gran noticia sirve para recordar cuáles fueron y siguen siendo sus 5 mejores discos de estudio, aunque es una elección personal que seguramente coincidirá y discrepará con otras opiniones. Demos pues apertura a esos Top 5 inolvidables…

5. THE MASTERPLAN (1998)

«Cuando era joven, pensé que tenía mi propia llave.

Sabía exactamente lo que quería ser. Vivía en una burbuja (…) Ahora (…) sé que los sueños que teníamos de niños se disipan mientras vivimos»

FADE AWAY

The Masterplan es un disco recopilatorio que comprende aquellas caras B que no pudieron estar en sus anteriores álbumes. Sin embargo, como álbum llegó a ser número 2 en UK y convertirse en disco de platino. El álbum consiguió vender más de 5 millones de copias en todo el mundo y, debido a su altísimo nivel, es uno de los discos predilectos de los fans.

Se trata pues de un trabajo donde se presentan algunas de las mejores joyas ocultas de toda la carrera de la banda. Piezas como Listen Up, Rocking Chair, Half the World Away, Stay Young o Fade Away tratan sobre el miedo a envejecer, mientras que en otras como The Swamp Song se desata el lado psicodélico de la banda. Al mismo tiempo, el disco incluye una cover salvaje del clásico I Am The Walrus (The Beatles). Sin duda alguna, The Masterplan indica que los Gallagher brothers seguían aun en sintonía y con ansia de éxito demostrando que podían ser la mejor banda del mundo y convertirse en los siguientes Beatles.

4. BE HERE NOW (1997)

«…No hay mucho que decir sobre las cosas atrapadas en mi mente (…) Necesito más tiempo para hacer las cosas bien»

DON’T GO AWAY

Llegados a este punto, OASIS estaba en el tope de su fama, y Be Here Now se convirtió en el álbum que más rápido se vendió en la historia musical de Reino Unido; más de 520.000 copias en su primer día de lanzamiento, y más de dos millones en las tres siguientes semanas. A la fecha, el álbum ha vendido alrededor de 7 millones de copias en todo el mundo. ¡Abrumador!

El inmenso éxito comercial de los álbumes anteriores de la banda había provocado un comportamiento frenético de los medios. Sin embargo, alrededor de este tiempo había mucha inestabilidad y conflictos internos entre los miembros de la banda. Grandes cantidades de droga y peleas y en consecuencia malas vibraciones. Aun así, lograron lanzar un buen trabajo. as canciones en Be Here Now son generalmente hímnicas.

La imagen de la portada fue capturada en Stocks House (Hertfordshire), la antigua casa de Victor Lownes, jefe de los Playboy Clubs en Reino Unido hasta 1981. Expresa la banda fuera de la mansión rodeada por diversos accesorios. En el centro de la imagen está un Rolls-Royce flotando en un estanque. El fotógrafo Michael Spencer Johns dijo que el concepto original involucraba fotografiar a cada miembro de la banda en diferentes partes del mundo, pero el costo lo resultó prohibitivo, así que la captura fue reposicionada en Stocks House. Spencer remarcó que «la toma se degeneró en caos. Todos estaban en el bar, había niños de escuela por todo el set y el generador no podía prender el equipo de iluminación».

3. HEATHEN CREMISTRY (2002)

«Deja de llorar a lágrima viva. Aguanta. No tengas miedo. Nunca cambiarás lo que fue y partió. Que tu sonrisa brille (…) Todos somos estrellas y nos estamos desvaneciendo. Solo trata de no preocuparte (…) Toma lo que necesites y sigue tu camino»

STOP CRYING YOUR HEAT NOW

Es el quinto álbum de estudio de la banda. Vendió un millón de copias en el Reino Unido, lo que lo convirtió en triple platino. Suena como una banda que vuelve a la ofensiva. Merece todos los elogios que pueda recibir. El título, según Noel Gallagher, surgió de una camiseta que compró en Ibiza que tenía un logo que decía The Society of Heathen Chemists. En su momento algunos críticos señalaron que el album superaba con creces al denominado Standing on the Shoulder of Giants. Sin embargo, otros críticos ofrecieron valoraciones cáusticas del álbum; en particular los noticiarios Drowned in Sound, Pitchfork y Stylus Magazine. Para mí, y para gran multitud de seguidores, se trata de un álbum excepcional, donde la banda se atreve a experimentar y a transgredirse a sí misma. Vale la pena escucharlo de principio a fin…

2. DEFINITELY MAYBE (1994)

«¿Alguna vez has sentido el dolor de la lluvia matutina mientras te empapa hasta los huesos? (…) Quizás sólo quiero volar. Quizás solo quiero vivir y no morir (…) Tal vez nunca seré todas las cosas que quiero ser (…) pero vemos cosas que ellos nunca verán. Tú y yo vamos a vivir para siempre»

LIVE FOREVER

Fue el álbum debut de la banda. En él se reunieron las más puras características del rock & roll británico, desde The Beatles a The Rolling Stones. Llegó a ser Top One en las listas del UK (septiembre de 1994) y vendió más de 1.700.000 copias en Estados Unidos. Hasta el momento ha vendido unas 15 millones de unidades en el mundo. Junto a Parklife, tercer álbum de la banda competidora Blur, cimentó las bases del britpop y el rock alternativo de la época. en una encuesta realizada por Q Magazine en febrero de 2008, fue elegido el mejor álbum británico de todos los tiempos.

La fotografía de la portada fue tomada por el fotógrafo Michael Spencer Jones en la casa del guitarrista Bonehead. Se dice que la imagen se inspiró en la portada del LP recopilatorio de The Beatles A Collection of Beatles Oldies (1966). La posición de Liam toma referencia de las momias de Egipto del Museo de Ciencias de Mánchester. Las habilidades melódicas y de composición de Noel, junto con la voz de Liam, recibieron elogios altamente especiales. Por ejemplo, el magazine Rolling Stone escribió que «Liam Gallagher tenía una genialidad dada por Dios».

1. (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (1995)

«Caminé con mi fama por el camino de los recuerdos.

pero nunca encontré el camino de regreso. No hay tiempo para huir ahora (…) el tiempo no es una cadena (…) el tiempo tal como es no estará en mis manos

Ni vivirá dentro de mi piel»

HEY NOW!

«Algunos podrían decir que el sol sigue al trueno. Ve y díselo al hombre que no puede brillar. Algunos podrían decir que nunca deberíamos reflexionar sobre nuestros pensamientos de hoy, porque tienen influencia sobre el tiempo»

SOME MIGHT SAY

Tenia serias dudas en elegir esta posición privilegiada pues tanto Definitely Maybe como (What’s The Story) Morning Glory? la merecen; ambos trabajos son excelentes. Quizás me he decantado por el presente por razones muy personales pero sinceramente cualquiera de los dos son número 1 pues son igual de soberbios.

(What’s The Story) Morning Glory? es el segundo álbum de estudio de la banda. Para los críticos es un disco muy significativo en la música indie británica. El éxito del álbum hizo que OASIS se convirtiera en una de las bandas más grandes del mundo, con una cobertura de prensa sustancial con frecuentes comparaciones a The Beatles.

El álbum se vendió rápidamente. En las tiendas de Londres se vendían copias a un ritmo de dos por minuto. Al final de la primera semana el álbum había obtenido un récord de 345.000 copias, lo que lo convirtió (en ese momento) en el segundo álbum más vendido en la historia británica, detrás de Bad de Michael Jackson. Fue número uno en las listas del Reino Unido y se mantuvo en los tres primeros puestos durante siete meses. Llegó a al top ten en varios países alcanzando el número ocho en los Estados Unidos.

(What’s the Story) Morning Glory? es considerado un disco muy importante del sonido britpop y uno de los mejores álbumes de los 90. The Rolling Stone Album Guide (2004), lo denominó «un triunfo lleno de jactancia con momentos de sorprendente época dorada para el britpop». La revista Rolling Stone clasificó al álbum en el puesto 378 en su lista de 2012 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y en el 157 en su lista de 2020. Spin lo incluyó en el puesto 79 en su lista de Los 300 mejores álbumes de 1985-2014. El disco ganó, entre otros muchos galardones internacionales, el premio al Álbum Británico de 30 Años en los Brit Awards de 2010. También fue incluido en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Fue votado como el número 21 en los 1000 mejores álbumes de todos los tiempos de Colin Larkin y la Enciclopedia de Música Popular lo definió como un «álbum gigantesco».

ANEXO: ALGUNOS VIDEOS INMORTALES DE OASIS

FILMS SOBRE LA MÍTICA BANDA

Existen varias películas disponibles para ver, como Supersonic (trailer), un documental de 2016 dirigido por Mat Whitecross que narra el ascenso de OASIS en los años 90. Este documental está disponible en plataformas como Prime Video, Filmin y Apple TV. También se pueden ver otras producciones como Liam Gallagher: As It Was (trailer), que examina el regreso en solitario de Liam, y Lord Don’t Slow Me Down, que documenta la gira de 2005-2006 de la banda. Conjuntamente puede verse Oasis …There and Then que brinda un repaso de la época dorada de la banda a través de grabaciones en vivo de sus mayores conciertos como el de Wembley Arena en 2008 directo visible al completo en Amazon Prime.

BAJANDO EL TELÓN…

La contribución de OASIS al rock británico y en la cultura popular ha sido tan notable ha convertido la banda en una leyenda difícil de olvidar. De ahí esa fiebre enfebrecida por recuperar parte de esa herencia tan icónica. Sin embargo, dentro de esa gran formación sonora cabe destacar el enorme talento de su indiscutible líder, Noel Gallagher, un artista que ha sido capaz de crear algunas de las canciones más determinantes de las últimas décadas. Sus melodías han sonado por todo el mundo, convirtiéndose en genuinos cánticos a través de distintas generaciones.

Asimismo, sus letras introspectivas, irónicas y simbólicas han establecido una profunda conexión emocional con su público. Gracias a su habilidad musical, actitud desafiante, carisma, estilo y sonido distintivo, logró conquistar al mundo. Junto a su hermano Liam (conocido por su original estilo de cantar y su presencia en el escenario) y al resto de los miembros de la banda, OASIS se convirtió en un fenómeno cultural que buscará a aportar de nuevo aquel talento que encandiló a miles de personas, aunque no olvidemos que el tiempo pasa factura y los excesos del pasado dejan su huella.