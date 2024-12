Radiohead: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

Hablar de la cabeza de radio es como penetrar en el interior de un sistema más allá de sus meros componentes. Es sentir una frecuencia sensible y modulada en un espacio y tiempo atípicos, cuyo sonido inteligente permite escapar de toda lógica normalizada. Es un viaje exploratorio que indaga los registros de los sentidos intangibles que nos engullen y nos liberan del vórtice.

Sintetizar tan complejo proceso es lo que ocurre cuando la aguja diamantina del giradiscos desvela las primeras consonancias de la atmósfera de la cabeza de radio. Sus nueve discos de estudio giran y se contrastan debatiendo sobre entre ellos lo que es real o imaginario. Esos nueve surcos marcan una diferencia insondable y difícilmente emergible del frondoso océano del mainstream.

En Radiohead no hay mediocridades; todo es un claro mundo de disconformidad dentro de diversas polaridades extremas. Sus discos poseen un gran nivel, independientemente de cuáles son los más exitosos o los más insólitos. Son obras de arte, desde los más guitarreros a los más atmosféricos o tecnológicos.

Estamos hablando de una banda que sobresale por sí misma desde los flujos principales al margen de ser universalmente admirada por la crítica, la cultura popular y los snobs musicales. Cada disco refleja una manera de pensar y sentir, una forma nueva de investigar nuevas sonoridades aplicando elementos comunes pero a su vez, incorporando máquinas de programación, teclados especiales e incluso ondas martenot, entre otros artilugios. Seleccionar pues su TOP 5 dependerá una vez más de los gustos personales y de las tendencias que se prefiera de ellos, ya que su música transita entre una supuesta comercialidad, el aislamiento, la experimentación y el vértigo más existencial.

HURGANDO EN LA CABEZA DE LA RADIO

Como denominación Radiohead es una palabra compuesta derivada de la canción Radio Head que Talking Heads compuso en 1986 para su álbum True Stories. Para la banda de Thom Yorke resume la forma en que las personas absorben la información que reciben del exterior y la respuesta que ejercen ante ella.

Como formación Radiohead emergió desde el corazón británico de Abingdon, Oxfordshire durante 1985. Su membresía actual está compuesta por Thom Yorke (voz, guitarra, piano, teclados), los hermanos Jonny Greenwood (guitarra, teclados, otros instrumentos) y Colin Greenwood (bajo). La banda se complementa con Ed O’Brien (guitarra, coros) y Phillip Selway (batería, percusión).

A pesar de sus diabluras sónicas, Radiohead ha vendido más de 30.000.000 de álbumes en todo el mundo. Ok Computer (1997) es su álbum más exitoso (más de 7.000.000 de copias vendidas internacionalmente) aunque personalmente no lo considero el mejor. A pesar de ello ha tenido más de 81 nominaciones a los premios más importantes de los cuales ha ganado 22 aparte de 3 Grammys. Gracias a su excelso trabajo la banda fue incluida (2019) en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Musicalmente hablando su estilo es difícil de definir ya que ha ido variando a lo largo de cada disco. Arrancaron como sonido grunge y pop progressive hasta convertirlo en art rock y experimentación electrónica. Esto último se configura a base de connotaciones muy personales, como el uso de acordes pivote diatónicos, pedales disonantes, suspensiones, retardaciones y tonos de paso, todo ello conceptos basados en el lenguaje técnico. Gracias a este complejo sistema la banda logra construir armonías más cercanas al jazz que al rock con el fin de evitar deliberadamente los clichés y formas estándar de sonido.

Las canciones suelen componerse partiendo de Yorke; luego es Jonny Greenwood quien retoca la mayoría de las partes principales y O’Brien finaliza el trabajo incorporando los efectos ambientales y haciendo uso de samplings, cajas de ritmos y diversas manipulaciones digitales.

Las letras son producto del propio Yorke a quien le fascina experimentar con el corte de palabras y frases que luego yuxtapone para obtener resultados inquietantes y convulsivos. Evita escribir sobre su vida y experiencias personales directas. Algunos críticos describen sus letras como radioheadismos, es decir, textos que dragan sus propios significados a fin de exponer sentidos absurdos o paradójicos pero que invitan a una reflexión sobre diversos temas. Según Yorke, muchas de estas letras están motivadas por momentos emocionales como la ira, la tristeza, la angustia, pero también incluyen preocupaciones políticas y ambientales, siempre descrito según la teoría del doble pensamiento.

Seleccionar los mejores discos de la cabeza de radio es un reto que se centra sobre todo en el gusto personal. Toda su discografía mantiene su pulso para estar en podium de los elegidos. Ciertamente hay votaciones que se inclinan por incluir a Ok Computer y a Kid A en la cabecera más TOP, sin embargo, hay consideraciones dispares al respecto. Radiohead es mucho más que sus sencillos más exitosos. Su enorme capacidad de experimentación logra alcanzar niveles de calidad suprema especialmente gracias a su habilidad e imaginación para manejar las múltiples posibilidades de la instrumentación y de los medios tecnológicos.

5. PABLO HONEY (1993) – OK COMPUTER (1997)

Pablo Honey es su álbum debut. Incorpora elementos diferenciales de grunge, rock alternativo, rock de estadio, rock progresivo y jangle pop. Fue certificado oro (1994) en el Reino Unido y doble platino en 2013. En los EE.UU. UU., fue platino en 1995. El disco contiene Creep que, a fechas actuales, sigue siendo el sencillo más exitoso de Radiohead.

Ok Computer, en cambio, rompe con el guitarrismo de Pablo Honey y se adentra en el universo de la computarización. La letra describe un mundo distópico plagado de consumismo desenfrenado, capitalismo, alienación social y malestar político, con temas como el transporte, la tecnología, la locura, la muerte, la vida británica moderna, la globalización y el anticapitalismo. El álbum tiene una visión profética sobre el estado de ánimo que anida en la forma de vivir del siglo XXI. Para ello, la banda utilizó técnicas de producción poco convencionales, como la reverberación natural y la ausencia de separación de audio. Para muchos es su mejor álbum aunque existen opiniones contrarias.

4. A MOON SHAPED POOL (2016)

Las letras abordan el cambio climático, el pensamiento colectivo, el desamor, el perdón, el arrepentimiento y los peligros de la autoridad. Stanley Donwood creó la portada expresando su idea sobre el clima. Musicalmente el álbum incorpora influencias de art rock, folk, música de cámara, ambient music y pop barroco. Además, combina elementos electrónicos como cajas de ritmos, sintetizadores, timbres acústicos de guitarra, piano y arreglos de cuerdas y corales.

3. KID A (2000) – AMNESIAC (2001)

Para mucha gente Kid A y Amnesiac son dos trabajos que representan los cambios sonoros más impresionantes de la historia de la música. Su contenido sumerge al oyente a un profundo estado de filosofia existencialista. Según el propio Thom Yorke las letras tratan de la clonación de un ser humano y de su vida, desde la infancia hasta su muerte. Cada canción es una etapa diferente de este proceso: concepción, nacimiento, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez y final, todo ello envuelto dentro de los diferentes estados de la vida: crisis, colapso, regresión, descanso, aceptación, equilibrio, felicidad, responsabilidad, obligaciones, nihilismo, desempatía, empatía, alejamiento de lo que piensan los demás, monotonía, reflexión sobre la vejez, añoranza de la juventud, muerte y transición hacia lo desconocido.

2. IN RAINBOWS (2007)

Es su álbum clásico, su estrella polar, una maravilla de trabajo. El contenido se basa en la mortalidad y la comprensión de que la muerte puede suceder en cualquier momento. Es un álbum lleno de terrores y miedos psicológicos, pero también de aquellos profundos deseos físicos y emocionales que controlan nuestras acciones. Por tanto, se trata de una experiencia puramente sensitiva. Todo cambia y se transforma según la oscilación del corazón humano. Hay momentos de dolorosa tristeza, de amor profundo y apasionado, pero también otros instantes que expresan ira y ansiedad. Al final del proceso se vislumbra el arco iris que simboliza el renacimiento.

2. THE BENDS (1995)

The Bends marcó el comienzo de un vuelco compositivo de la banda. En él se plasma la angustia personal y los temas sociales. Al mismo tiempo es una mezcla de himnos envueltos de guitarras y baladas flotantes, con letras que narran paisajes embrujados por la enfermedad, el consumismo, los celos y los anhelos de un sujeto desintegrado y desconectado. La portada describe la expresión facial de un androide que descubre simultáneamente por primera vez las sensaciones del éxtasis y la agonía. Para registrar la imagen de portada se fotografió la pantalla de un monitor.

ALGUNOS VIDEOS DE RADIOHEAD

CERRANDO LA CABEZA DE LA RADIO

Cuando una banda cruza los propios límites de las tendencias de mercado, dificil es definirla dentro de los parámetros que delimita el mainstream. Pero a veces, hay excepciones que incomprensiblemente sortean estos condicionantes oficiales y logran traspasar esa la frontera que define el territorio elitista de la vanguardia y del sonido experimental. Y es que desde sus inicios Radiohead supo equilibrar las fuerzas libres de la innovación con las leyes estrictas de la comercialidad, ganándose el afecto del público y el reconocimiento a nivel mundial, hasta el extremo de convertirse en acreedores de premios Grammy e ingresar al Salón de la Fama.

Si bien Pablo Honey significó el punto de arranque hacia su estampación en el complejo mercado musical, fueron justamente sus álbumes posteriores los que en realidad solidificaron su estatus incuestionable como pioneros musicales. Es cierto que OK Computer fue la obra maestra que revolucionó el género del rock en aquellos momentos, sin embargo, el gran desafío no llegó hasta que publicaron sus álbumes posteriores. Es con ellos donde la banda rebasó todas las estructuras musicales convencionales y se metió de lleno en las arduas esferas de la experimentación.

Pero además de su habilidad musical, Radiohead ha estado a la vanguardia reivindicativa por la libertad artística y su lucha contra el control corporativo de la industria musical. Su álbum In Rainbows desafió todos los modelos tradicionales de los sellos discográficos provocando una revolución en la distribución y consumo musical, permitiendo a los artistas tomar el control de sus propio trabajo.

A día de hoy el impacto de Radiohead en la música y en la cultura sigue marcando influencias entre las generaciones actuales y en las venideras. Su capacidad para establecer música reflexiva y emocional junto a sonidos hipnóticos, los convierte en claros referentes y los consolida entre las mejores bandas de la historia. Su legado permanece intocable en el glorioso panteón de los grandes artífices de la música.