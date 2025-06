Samantha Fish: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«La guitarra es mi voz, mi medio para contar historias que a veces las palabras no pueden expresar. La inspiración me puede llegar en cualquier momento, pero el verdadero trabajo está ser abierto a ella y dedicar tiempo a perfeccionar tu sonido» (SAMANTHA FISH)

Llevo tiempo fascinado con Samantha Fish, y con muchas ganas de dedicarle unn TOP 5, no solo porque se trata de una de las mejores guitarras del blues rock actual y, sin lugar a dudas, la mejor intérprete mundial de cigar box guitar, sino porque también porque canta explotando al máximo sus cualidades vocales. Estamos pues ante una front woman que se revela como una excelente compositora de amplísimo recorrido, cuya presencia, personalidad en el escenario, determinación y valentía frente al mundo, son dignas de admiración. Pertenece a esa generación de músicos que aun demuestran su carácter, fuerza y virtuosísimo en los directos, valores a los que se añade su femenidad, glamour, alegría, expresivividad, su pasión por arreglarse bien, y sobre todo, por ser una mujer muy inteligente y una líder que sabe defenderse por sí misma en un mundo de hombres.

Bajo una peinado rubio al más puro estilo MM y un eyeliner de corte pin up de los 60, se esconde pues una de las guitarristas femeninas más brillantes de la actualidad. Sus directos son puro espectáculo, llenos de energía y entrega. Próximamente y, como parte de su nueva gira europea Fading Flowers Tour 2025, actuará en España con dos conciertos personales: Madrid (14 de junio, Teatro Eslava) y Barcelona (15 de junio, Razzamatazz 2). Anteriormente, el 13 de junio actuará en el BBK Music Legends Festival de Bilbao junto a Lita Ford, The Blues Öyster Cult y Sex Museuem entre otros.

«El camino en la música no siempre es fácil, pero la pasión y la perseverancia ES lo que te lleva adelante, incluso en los momentos difíciles» (SAMANTHA FISH)

Samantha Fish es una figura clave del blues rock contemporáneo, reconocida por su virtuosismo con la guitarra y su poderosa voz. Combina blues, rock, soul country, funk, bluegrass, R&B y baladas. Su intensidad escénica la ha convertido en una de las artistas más aclamadas del género. Algunos de sus más destacados discos son su álbum debut Runaway (2011), Black Wind Howlin’ (2013), Wild Heart (2015), considerados ambos como sus mejores trabajos, Chills & Fever (2017), Kill or Be Kind (2019), muy aclamado por la crítica, The Two Sides of Samantha Fish (2021), Faster (2021) y Paper Doll (2025), su último trabajo.

Todos sus discos representan una buena muestra de su evolución y riqueza musical., por lo que la elección de sus mejores álbumes puede variar según los gustos personales. Recordemos que Samantha Fish ha sido ganadora de múltiples premios internacionales. Como músico ocupa el puesto número 3.529 en el ranking general de artistas. Su estilo es parecido a guitarristas de la talla de Joanne Shaw Taylor, Dani Wilde, Ana Popovic, Sue Foley, Larkin Poe, Ally Venable, Danielle Nicole, Beth Hart, Joanna Connor, Elles Bailey, Janiva Magness, Laura Cox, Susan Tedeschi, Grace Potter, etc

Nacida en Kansas City, Missouri, en 1989, Samantha Fish mostró desde temprana edad un interés profundo por la música, especialmente por el blues, el jazz y el rock. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años, influenciada por leyendas como B.B. King, Stevie Ray Vaughan y Bonnie Raitt. Su talento pronto llamó la atención en la escena local, y en 2009 lanzó su primer álbum, Runaway, que fue bien recibido y sirvió como plataforma para su crecimiento artístico posterior.

A lo largo de los años, Fish ha recorrido un camino ascendente, participando en festivales internacionales y colaborando con músicos de renombre. En 2024, fue nominada al Grammy junto a Jesse Dayton por su disco Death Wish Blues, que debutó en el número 1 de las listas de blues de Billboard. Ese mismo año, compartió escenario con The Rolling Stones y fue telonera en la gira de Slash, consolidando su presencia en los grandes escenarios internacionales. Su trayectoria se caracteriza por una constante búsqueda de innovación, manteniendo en su estilo siempre las raíces del blues y el rock.

«Ser auténtico es la clave. La gente conecta con la sinceridad, y eso es lo que hace que la música perdure» (SAMANTHA FISH)

Su voz profunda y llena de matices, puede ir desde un susurro íntimo hasta una explosión de energía, lo que le permite interpretar una amplia gama de canciones con autenticidad y pasión. En vivo, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público son aspectos que la destacan en cada concierto. Fish es asimismo muy conocida por su capacidad para improvisar. La intensidad de sus actuaciones la ha llevado a actuar en festivales como Bonnaroo, Wanee y Montreux Jazz Festival, etc. Las letras de sus canciones abordan temas como el amor, la pérdida, la independencia y la lucha personal, siempre con un enfoque honesto y directo. Su habilidad para transmitir emociones a través de sus textos y su interpretación de sentimientos vcon la guitarra y voz, la distinguen como una front woman of luxe.

Samantha utiliza guitarras Fender Stratocaster, Teisco Del Ray ET-200 y Gibson Les Paul, adaptándolas según la atmósfera de cada canción. Sin embargo, ella es una verdadera amante de las guitarras construidas con cajas de puros. Tras años perfeccionando su técnica con las eléctricas de seis cuerdas, le ha permitido lograr algo que pocos han conseguido: poner su guitarra de caja de puros y su talento en los directos de grandes audiencias. Su forma de tocar mezcla slides, riffs y solos emotivos, acciones que le confieren un estilo propio e inconfundible.

TOP 5

«Cada álbum es un reflejo de quién soy en ese momento. La música crece conmigo y siempre busca desafiar mis propios límites. es una forma de sanar, de entender y de compartir dolor y alegría. Cuando toco, siento que conecto con algo universal» (SAMANTHA FISH)

5. FASTER (2021)

«Estamos muy lejos de los buenos y viejos días, cuando solíamos decir lo que pensábamos (…) Pero nos alejamos y ahora sabemos que es el momento (…) de desencadenarlo todo (…) de ser demasiado fuertes y hablar demasiadamente (…) Nunca puedo guardarlo todo dentro. Cuando siento algo tengo que liberarlo (…) pero la gente de hoy hace que la palabra sea un equivalente a un tiro en la cabeza» (LOUD)

«He acumulado todos mis pecados (…) He estado abriendo cerraduras y moviéndome a través de la oscuridad. Sé que estás aquí, pero te sientes tan lejos (…) El amor no es un farol, no puedes seguir con ese juego. Estoy atrapado, cantando la canción de otra persona. Ya dije todas las palabras que necesitaba decir cuando dije adiós. Pero el pájaro enjaulado nunca vuela. Ahora no llores por mí. Solo tuve una llave para liberarte. Para que pudieras empezar a elevarte muy alto y encontrar algo que amar y confiar en el tiempo. Los corazones rotos nunca se curan» (ALL THE WORDS)

4. PAPER DOLL (2025)

«Cuando miro en el espejo (…) el mundo no se aclara, pero es más fácil ver en que me estoy convirtiendo, en alguien que nunca he conocido. El pasado se está deshaciendo, pero me gusta ver a dónde voy. Sé que estoy cambiando (…) y cuando miro por la ventana, veo el sol y la lluvia. Nadie sale de aquí sin una dosis de duda y dolor (…) La vida no es tan pesada, una vez que la has sentido romperse. Los golpes siguen llegando. Las nubes siguen tronando. Hay lágrimas y sangre, pero ya no corro, aunque el reloj sigue sonando…» (I’M DONE RUNNIN’)

«Como una dulce silueta de un día de verano, soy lo que quieres (…) El caramelo de un cliché, una debutante con el corazón roto. No me doblegues a tu invención, vestida de duda. Te gusta usar las tijeras, pero no me recortes. Me sujetas solo para derribarme. No soy tu muñeca de papel…» (PAPER DOLL)

3. WILD HEART (2015)

«No puedo confiar en mi televisor. Está gritando cosas que me gustaría olvidar. El mundo está en llamas, se está quemando. Mejor cambiar de canal (…) Mejor aprender a nadar o aprender a beber. Policías y ladrones, no puedo distinguirlos. Son figuras sistemáticas que hacemos pasar por arte» (BITCH ON THE RUN)

«Cielos polvorientos tras los ojos de un extraño. Es un vacío que no conoces. Es curioso cómo aúlla el viento en la noche, como si necesitara un lugar al que pertenecer (…) Flotando a través del neón estoy buscando un amigo. Cada cara la confundo con la suya, pero no puedo fingir. Solo estoy buscando un lugar donde caer (…) pero nada se puede comparar con el amor que compartimos una vez. Sé que es una locura, pero estoy pensando que tal vez tú podrías ser mi lugar donde caer» (PLACE TO FALL)

2. BLACK WIND HOWLIN’ (2013)

«Recuerdo lo grande que me sentí, pero estos senderos que recorrimos, se han vuelto viejos. Ahora estás intentando tomar las cosas con más calma, pero ya no puedo dar más giros (…) Me siento inquieto. Hay mucha sangre recorriendo mis venas (…) No soy de atajos ni de finales amargos, pero tengo una dirección temporal (…) ¿Por qué no llamas a mi puerta? He estado aquí desde el principio, aunque no me hundiré con este barco que naufraga. Sé que has estado llorando sobre mi hombro, esperando a que terminen los tiempos difíciles, pero no tengo más tiempo para esperar. Supongo que lo tiré a la basura (…) porque ya no hay más vuelta hacia atrás» (KICK AROUND)

«Me gustaría darte una lección. Creo que estás en esto para ganarlo todo. Pero cada minuto que pasa, nace un tonto, y ese niño te quemará una vez más. Deberías haberte ido. Nunca intentaste corregir ese error. Te van a comer vivo, pero aun tienes tiempo para matar y un gran corazón para sentir. No digas que no lo intenté. Ahora, quémalo todo, nena» (SUCKER BORN)

DEATH WISH BLUES (2023)

«Sabíamos que el dique se iba a romper. Así que lo hicimos otra vez por los viejos tiempos. El lugar se estaba ahogando, y nosotros también. Aguantando con los dientes. Rayos y truenos cayendo. Haciendo el amor bajo la lluvia, en el suelo. Sintiéndonos imprudentes, ambos explotamos. Arrastrados por el camino de un río impetuoso. Nuestro empujón ha llegado al límite. Es amor inundado. Vemos las casas inundarse. Los camiones y coches se mecen en la marea. Otra ola está en camino. Pero por tu amor nunca cambiaría. Así que agarraremos una cuerda y nos la ataremos el uno al otro. Nadaremos por nuestras vidas buscando refugio. Pero nos estamos ahogando (…) Ahora nuestros corazones están bombeando sangre, pero es amor inundado» (FLOODED LOVE)

«Estás causando un trauma en mi corazón. Estás causando fiebre en mis sueños (…) Tira de la palanca. No podemos seguir así para siempre. Me estás causando un trauma (…) Me tienes rezando de rodillas. Sabes que hemos perdido el control y ya no queda nada que sujetar. El daño está hecho. No usaste ningún cuchillo, pero me tienes destrozado para el resto de mi vida. Sabes que me cortaste profundamente y el precio es demasiado alto. Sin embargo, eso nunca va a impedir que te ame» (TRAUMA)

«Una sombra oscura está parada en una esquina. Tu beso es como un deseo de muerte. Dicen que podemos mantenerlo encubierto (…) pero lo que quieres, lo que anhelas, podría enviarte a la tumba. Ella se está controlando. Pero puedo sentir su aliento en mi cuello. Tu beso es como un deseo de muerte. Si pudiera, me resistiría. Pero la historia es así (…) Arderá, se romperá y será demasiado tarde (…) Tu beso es un deseo de muerte» (DEATHWISH)

MENCIÓN ESPECIAL

Girls with Guitars es el debut discográfico de la gira llamada Blues Caravan realizada en 201. Incluye estrellas brillantes como Samantha Fish (guitarra rítmica y voz), la multiinstrumentista Cassie Taylor (bajo y voz) y Dani Wilde (guitarra principal y voz). El trío está respaldado por Jamie Little en la batería y la contribución especial de Mike Zito con la guitarra en un par de temas. Se trata de un excelente trabajo con un resultado final altamente diamantino. Son doce canciones interpretadas con una fuerza, intensidad y virtuosismo desbordantes, pura energía que te atrapará canción tras canción.

ALGUNOS VIDEOS DE SAMANTHA FISH

DESPIDIENDO A UNA VIRTUOSA POR TODO LO ALTO

Considerada como una mezcla prodigiosa entre Jonny Lang y Susan Tedeschi, Samantha Fish es un auténtico torbellino y un verdadero huracán pero sobre todo una mujer segura de sí misma y rabiosamente rebelde. Así lo demuestran su voz y sus formas impetuosas y atrevidas. Es puro impulso electrizante y una guerrera hábi que desafía con sus guitarras y voz seductora un poder arrollador. Sus pistas y directos desatan nervio y ardor.

Paper Doll es un disco que rompe moldes. Por una parte, nos exhibe una colección de canciones con letras que exploran el amor, la pérdida y el autodescubrimiento. Y por otra desarrolla un sonido enraizado en la tradición del blues y rock. La voz de Samantha Fish es emotiva, capaz de transmitir una amplia gama de emociones y sentimientos, y Paper Doll es un disco que vale la pena escuchar. Si te gusta el blues y el rock, los conciertos de Samantha Fish son descritos como una descarga de energía donde su poderosa voz y su dominio de la guitarra crean una electricidad que conecta directamente con el público dejándolo completamente extasiado. Sus próximos conciertos en Bilbao (13 de junio), Madrid (14 de junio) y Barcelona (15 de junio) aguardan tu presencia.