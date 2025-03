THE DOORS.: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«La gente teme la muerte incluso más que al dolor. Es extraño, porque la vida duele mucho más que la muerte. En la muerte, el dolor ha terminado» (Jim Morrison)

CRUZANDO LAS PUERTAS

The Doors se formó en Los Ángeles, California durante julio de 1965 y se disolvió en 1973, año en que la banda estadounidense Aerosmith lanzó su álbum debut y finaliza la guerra de Vietnam. Todos estos años fueron muy tumultuosos. La sociedad norteamericana estaba inmersa en plena ebullición de protestas, agitaciones y complejas contexturas socio políticas disruptivas (protestas contra la guerra de Vietnam, la discriminación racial y sexista…) En el corazón de esta sociedad se gestaron múltiples puertas que buscaban cruzar el espacio/tiempo hacia la búsqueda de otras nuevas dimensiones. The Doors fue una de esas bandas que cruzó dichas puertas logrando canalizar, a través de su música, mucha de esta esta energía, hasta el punto de convertirse en una molesta inquietud para el sistema conservador norteamericano.

Pero The Doors no ha pasado a la historia sólo por eso, ni por lanzar una discografía extensa, sino más bien por sus temas representativos y por el carisma y descaro de su líder Jim Morrison, apodado como el Rey Lagarto dada su inclinación a la poesía y su actitud desvergonzada y antisistema. Sus actuaciones en vivo y su gusto por la literatura (Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche, William Blake, Jack Kerouac y Antonin Artaud), fueron factores determinantes que le hicieron ganar el sobrenombre del El rey lagarto. Un texto de su autoría llamado The Celebration of the King Lizard (La Celebración del Rey Lagarto) ya lo definía como tal:

«Leones en la calle y perros vagabundos en celo, rabiosos, echando espuma. Una fiera enjaulada en el corazón de una ciudad (…) La ceremonia está a punto de comenzar Yo soy el rey lagarto. Puedo hacer cualquier cosa» (Jim Morrison)

«Quien controla los medios, controla la mente» (Jim Morrison)

Al margen del protagonismo de Jim Morrison y sus extrañas comparaciones, The Doors estuvo formado por Ray Manzarek (bajo), Robbie Krieger (guitarra, órgano) y John Densmore (batería). Jim siempre fue un mundo aparte. La película de The Doors (1991) de Oliver Stone refleja algunas de las particularidades del mito y su banda. The Doors crearon un sonido propio. Marcaron una época. Sus letras eran pura poesía demoledora. Eran claras referencias críticas a la sociedad reinante. Hablaban de sexo, drogas, violencia, la guerra de Vietnam o el chamanismo, todo ello ajustado a la voz personal e inconfundible de Jim junto al sonido profundo de la banda. Sus directos eran brutales, imprevisibles y en varias ocasiones Morrison acabó tirado sobre el escenario o detenido como consecuencia de sus mezclas explosivas de drogas.

Por una parte, seleccionar los cinco mejores discos de la banda resulta fácil. La discografía de la banda es muy breve y los problemas internos de sus miembros crearon muchas fricciones. Por otra parte, es una acción compleja. La muerte prematura del líder descompuso una prolífica carrera. Los intentos para proseguir sin Morrison nunca llegaron a buen puerto. Sin él, la banda hizo aguas. Jim era el Rey Lagarto y como tal siempre fue el alma máter de The Doors. Abramos pues esas enigmáticas puertas…

5. STRANGE DAYS (1967)

Es como la portad del álbum, un circo loco de sonido diferenciados. Contiene las canciones más extrañas, oscuras y peligrosas de la banda. En el año 2003, fue posicionado por la revista Rolling Stone con el número 407 de sus 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Sigue en la misma línea que el álbum de debut, es decir, música psicodélica con cierto carácter intelectual. Sus canciones más notables son Strange Days, Love Me Two Times, Moonlight Drive, People Are Strange y When the Music’s Over, esta última representa el gran clímax del disco. Se trata de una épica canción de 11 minutos, la tercera canción más larga de la banda detrás de The End.

4. WATING FOR THE SUN (1968)

A pesar de su éxito comercial, este disco fraccionó a los críticos. Muchos lo parodiaron por no ser tan extraordinario como sus dos primeros discos. Sin embargo, cabe valorar que el esfuerzo que hicieron Krieger, Manzarek y Densmore por mantener la banda a flote ya que Morrison se estaba convirtiendo en un catástrofe autodestructiva. El titulo del disco es una clara ironía al respecto. Fue el primero disco en alcanzar el número 1 en ventas gracias a su tema Hello, I Love You. También se convirtió en el primer álbum exitoso en el Reino Unido, llegando a la posición número 16 en las listas. Casi la totalidad del material del disco se había escrito en los primeros años del grupo. La pieza clave del álbum es el poema de Jim Morrison, Celebration of the Lizard.

3. MORRISON HOTEL (1970)

Tras los experimentos fracasados del album The Soft Parade y su floja recepción, The Doors regresaron a sus cepas más bluseras. Morrison Hotel es uno de los discos más adherentes de la banda, donde se acentúan canciones bien ajustadas siendo Roadhouse Blues la más representativa. Destaca también la participación de los bajistas Ray Neopolitan y Lonnie Macken, además de John Sebastian, que decidió ponerse el alias G. Puglese. La fotografía del disco corresponde a Henry Diltz y el diseño de la portada a Gary Burden. La fotografía se tomó el 17 de diciembre de 1969. El Morrison Hotel fue descubierto por Ray Manzarek y su esposa cuando se estaban buscando un lugar interesante para la sesión de fotos del álbum. El álbum fue un éxito comercial. Alcanzó el número 4 en el Billboard 200 en las listas del Reino Unido, y la posición 12​ y 6 en las listas de Holanda.​ Su tema mas famoso Roadhouse Blues, se convirtió en un clásico de todos los tiempos. Otros temas destacables son You Make Me Real, Peace Frog, Ship of Fools, Queen of the Highway y Maggie M’Gill,

2. L.A.WOMAN(1971)

Este álbum podría compartir el primer puesto. Como album es muy completo. Está perfectamente elaborado. Contiene 8 pistas emblemáticas. Considero que es el trabajo que mejor representa el equilibrio entre la parte más salvaje y más madura de la banda a pesar del contexto previo que envolvió a su grabación. Jim Morrison estaba hecho un calamidad. Meses antes del registro del álbum, Jim había sido sentenciado a seis meses de prisión por profanidad y exposición indecente en el concierto de Miami,hechos que nunca fueron probados. Según multiples testigos y sus propios compañeros de banda, negaron que esa exhibicion íntima fuera cierta. Jim logró recomponerse, aparentemente, para lanzar uno de los mejores álbumes de la banda, sin embargo, tres meses después de su lanzamiento, Jim murió en París a causa de una insuficiencia cardíaca. Solo tenía edad de 27 de edad. Su muerte generó múltiples leyendas urbanas convirtiendo al músico en un mito eterno.

1. THE DOORS (1967)

«Sabes que el día destruye a la noche / La noche divide al día / Trata de correr / Trata de esconderte / Pásate de golpe al otro lado (…) Encontré una isla en tus brazos / Un país en tus ojos / Brazos que encadenan / Ojos que mienten / Pásate de golpe al otro lado» (Break on Through, To the Other Side)

Está considerado como uno de los mejores trabajos de la banda, además de ser uno de los mejores álbumes debut de cualquier otro grupo. Pocos grupos en la historia del rock (quizá sólo The Jimi Hendrix Experience) han tenido un primer disco tan sorprendente como éste. Si en 1967 el Sgt. Pepper Lonely’s Hearts Club Band de los Beatles era la cumbre del arte luminoso, The Doors fue, ese mismo año, la cumbre de la penumbra y la desaliento. En 1998 los lectores de la revista Q, eligieron este disco como el número 93 de los mejores discos de todos los tiempos; el año 2003 el canal de cable americano VH1 lo puso como el número 60. Además, está posicionado como número 42 en la lista de los 500 mejores álbumes según la revista Rolling Stone.

ALGUNOS VIDEOS DE THE DOORS

«Cuando otras personas esperan que nosotros seamos como ellos quieren, nos obligan a destruir a la persona que realmente somos» (Jim Morrison)

CERRANDO LAS PUERTAS

Tras la muerte de Jim Morrison la banda lanzó sin éxito dos nuevos discos, Other Voices (1971) y Full Circle (1972), hecho que acabó por propiciar su separación. Seis años más (1978) volvieron a reunificarse y editaron An American Prayer, un disco donde pusieron música a varios poemas que Jim Morrison grabó en 1970. Aunque oficialmente The Doors sólo publicó 6 álbumes de estudio y 1 directo en vida, existen múltiples recopilatorios, varios directos y tributos, oficiales y extraoficiales, además de una amplia filmografía y numerosos documentales.

El legado y la influencia de The Doors en el mundo de la música ha permanecido imborrable a través del tiempo. Como banda fue adelantada a su tiempo, incluso precursora de movimientos posteriores. Jim Morrison, por su parte, fue un un alma inquieta, un poeta maldito que fue arrojado a un mundo demasiado pequeño para él hasta que fue devorado por su propia ruina. Como él mismo dijo en su célebre tema The End: «Éste es el final, hermoso amigo. Éste es el final, mi único amigo, el fin Me duele dejarte libre. Pero nunca me seguirás. El fin de la risa y las mentiras blandas. El fin de las noches, en las que intentamos morir. Éste es el final»…