Descubriendo a… Hope Whitelock (Estados Unidos)

Aunque ya ha pasado Halloween, seguimos bajo el efecto embrujador de uno de nuestros últimos descubrimientos, la estadounidense Hope Whitelock y su reciente single Kafkaesque, un tema «muy personal para mi, sobre crecer, conocerte a ti mismo y, cuando ya eres un adulto, descubrir que no te gusta realmente lo que encuentras».

A nosotros, al contrario, nos ha gustado bastante toparnos con su música, y por ello hemos querido conocer un poco más sobre la artista y su vida. Según Whitelock, que se encarga de la voz y la guitarra, su música es «una mezcla de folk y pop para gente de veintitantos años que ya están quemados de todo». Una sensación que ella comparte, mientras intenta sacarse el doctorado en la Universidad de Colorado Boulder, y encuentra inspiración en sentimientos, principalmente negativos, como «la más pura depresión, el síndrome del impostor o el odio a uno mismo».

Quizá por eso mismo, no termina de marcarse un camino determinado o unas metas para su música, ya que simplemente componer canciones parece hacerle feliz. «Solo quiero hacer música, que a la gente le guste y pueda tocar mucho más en directo», asegura.

Poco a poco, Whitelock se va haciendo hueco en los oídos de más y más gente, aunque por ahora solamente tiene 4 singles contando con este reciente Kafkaesque. ¿El problema? Que tampoco es fácil encontrarlos, ya que nos confiesa que «realmente comencé a publicar música el verano pasado, pero gestioné todo el tema de distribución/logística mientras estaba muy borracha, así que todo está bajo un nombre diferente. Eso sí, toda mi música está junta en mi soundcloud, al menos».

Nosotros, por el momento, os dejamos con este Kafkaesque y los enaces a sus perfiles en Instagram, TikTok y Twitter para que podáis seguir a esta artista.

Test Descubriendo a… Hope Whitelock

1. Un disco

Ahora mismo he estado escuchando Stick Season de Noah Kahan una y otra vez. Crecí en esa parte de Nueva Inglaterra de pequeñas ciudades tristes y pequeñas, y este álbum realmente me recuerda a tosdo aquello. En general, es un álbum hermoso, pero emocionalmente, captura tanto de ese sonido Americana típico de Nueva Inglaterra que ni siquiera sabía que echaba de menos.

2. Una Canción

¿Solamente una canción? Eso es tan difícil de elegir… Para mí, las canciones realmente son una cosa del momento. En este momento, probablemente te diría que Silk Chiffon de Muna. He escuchado esa canción una y otra vez desde que salió hace un año. Por lo general, termino escuchando música realmente triste porque generalmente soy una persona depresiva, pero Silk Chiffon logró capturar la ligereza y la felicidad de estar enamorado de una manera realmente auténtica y nada forzada. Es una canción tan divertida y feliz que no es cursi en lo más mínimo.

3. Un libro

God Bless you, Mr. Rosewater de Kurt Vonnegut. Me adentré en la literatura de Vonnegut en el instituto, para serte sincera, porque estaba intentando ser una chica hipster-indie-cool (no funcionó), y leí Cat’s Cradle y Slaughterhouse Five y todo eso. Eché un vistazo a God Bless you, Mr. Rosewater en la biblioteca solo para presumir, y terminé leyéndolo como 5 veces en 3 días. He escrito y vuelto a escribir esta respuesta un montón de veces tratando de descubrir la mejor manera de explicar el libro y por qué deberías leerlo, y no puedo hacerle justicia, así que lo dejaré en: deberías leerlo.

4. Una película

But I’m a Cheerleader! No desarrollaré mi respuesta…

5. Tu comida favorita

¡Coles de Bruselas! Preferiblemente salteadas con ajo, cebolla y hierbas. Puedo comerme una sartén entera de coles de Bruselas. Realmente me encantan las verduras.

6. Una ciudad

Esta es una ciudad muy pequeña, y no estoy seguro de poder llamarla ciudad, pero Creede, Colorado. Es un pueblo minero del viejo oeste ubicado en un valle junto a enormes montañas. Hay un encanto en estar allí. El comienzo del Río Grande también está justo al lado de Creede, y en ese punto es este río pequeño y tranquilo, y es un lugar genial para estar.

7. Un festival donde tocar

Nunca he tocado en un festival aún…

8. Un hobby al que dedicar horas

ufff, tengo demasiados pasatiempos. Cualquier tipo de deporte al aire libre me encanta. Me encanta esquiar, correr, escalar y acampar. Cualquier cosa que implique sentirse vagamente miserable y exhausto en el exterior es lo mejor.

9. Un placer oculto

El helado vegano de Tarta Chantilly y bayas que venden en Whole Foods. Odio las cadenas como Whole Foods, odio Amazon y no quiero darles mi dinero, pero ese helado en particular solo está disponible allí y está muy, muy bueno. Me odio cada vez que lo compro, pero aun así lo hago.

10. Un sueño

Tengo muchos problemas para dormir, así que no termino soñando mucho, pero uno que tengo a menudo (aunque es más bien una pesadilla) es que estoy en un automóvil que se sumerge bajo el agua. No sé por qué, pero uno de mis mayores temores es quedarme atrapada en un automóvil bajo el agua. Tiene mucho sentido: soy una buena nadadora, mi automóvil tiene ventanas manuales y sé cómo romper una ventana, pero de alguna manera todavía me aterroriza. Odio cualquier cosa mecánica bajo el agua en general. Odio los barcos, las presas y las tuberías bajo el agua. Es un miedo específico muy extraño con el que sueño todo el tiempo.

Te gustará si te gusta: Julien Baker, Frightened Rabbit, y por supuesto, Taylor Swift.