Hoy es el turno de descubrir a Iam Nothe, que presentó su álbum debut The Grand Design el pasado mes de septiembre, y lo hacemos con la canción que le da nombre, que además, viene acompañada por un vídeoclip basado en la boda de sus padres en 1976 en Atenas.

Bajo el alias Iam Nothe descubrimos a Spyreas Sid, que se encarga de las voces, percusión y sintetizadores, junto a sus compañeros Gustav Penka, George Katsanos, Blvck Disco, Nick Sid, Alex Darmis y Joseph Kiritsis.

Bajo la producción, grabación y mezcla de Alex Bolpasis en Atenas y la masterización de Nick Townsend desde Los Ángeles, Iam Nothe nos presenta su mezcla de rock, blues y soul con elementos de música oriental y mediterránea. Estas influencias se hacen notar en el álbum, que se inspira en artistas como The Cult, The Doors y Paul Weller.

De todos modos, el artista griego no es un recién llegado precisamente, ya que su proyecto comenzó a desarrollarse en 2018 y ha sido, según sus palabras, «una labor de amor hasta su lanzamiento».

Ahora, Iam Nothe tiene como objetivo seguir creando y compartiendo su música, mientras espera tener la oportunidad de volver a los escenarios y seguir compartiendo su trabajo con el público.

Si buscas un sonido único y enérgico, no dejes de escuchar The Grand Design de Iam Nothe. Estamos seguros de que te encantará y, después, descúbrele un poco mejor.

Test Descubriendo a… Iam Nothe (Grecia)

1. Un disco

The Cult – Under The Midnight Sun. Increíble álbum con vibraciones post punk de mediados de los 80 y nostalgia romántica.

2. Una Canción

The Doors – Riders On The Storm. Porque es atemporal.

3. Un Libro

George Pelecanos – THE SWEET FOREVER. Una novela tan genial. Me encanta este escritor en general.

4. Una película

El cazador de hombres (Michael Mann, 1986). Es una película inspiradora con una gran banda sonora y una atmósfera espesa que realmente me atrapó.

5. Tu comida favorita

Café

6. Una ciudad

Atenas. La única ciudad que conozco de verdad.

7. Un festival en el que tocar

Woodstock 1969. ¯_(ツ)_/¯

8. Un hobby al que dedicar horas

Gin & Tonic

9. Un placer oculto

El azúcar. Así, sin más.

10. Un sueño

UNA REVOLUCIÓN MUNDIAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA INJUSTICIA Y LA OPRESIÓN DEL PUEBLO POR LOS POCOS EN EL PODER Y LA EXTREMA RIQUEZA