Descubriendo a… IRYS (Alemania)

De nuevo, gracias a esta sección tenemos la oportunidad de descubrir la música de una nueva artista joven y prometedora, IRYS, que en esta ocasión nos llega desde Berlín, en Alemania. Una artista multidisciplinar que compone, produce e interpreta sus canciones, que en principio define como electro-pop con un toque oscuro.

«Hago pop oscuro con varias influencias. Mi música es oscura y pegadiza, pero oscura de una manera no melancólica, más bien enérgica», explica. Un estilo propio que lleva creando desde que empezase a componer música con seis años, cuando cantaba en un coro y empezó su formación en guitarra y canto. «Era una niña muy creativa, y la música ha sido una forma de expresarme desde el principio. Más tarde comencé a escribir mis propias canciones con mi guitarra», recuerda.

Ahora, llega a nuestros oídos Borderline, una canción que «compuse en mi habitación, que últimamente también funciona como mi estudio en casa. Mi objetivo era crear una melodía oscura, relajada y sexy que fuera fácil de escuchar pero que, al mismo tiempo, tuviera un significado más profundo. Para mí, Borderline describe un estado en una delgada línea entre la oscuridad y la luz. Se trata de sentirte tembloroso al tratar de salir de un lugar difícil, pero también se trata de superar batallas y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Trata sobre reconocer la lucha pero también la esperanza. ¡Hice esta canción para todos los que están pasando por un momento oscuro!», nos comenta IRYS.

Con un delicado toque lo-fi, la voz susurrante de la cantante y las preciosas guitarras, la canción nos consigue trasladar a este universo tan personal que la alemana está consiguiendo crear alrededor de su música y con el que le gustaría, algún día, llegar a protagonizar giras por Europa y, por qué no, «que una de mis canciones suene en una serie de Netflix», confiesa.

Pero hay más, ya que no es el primer tema que publica, así que si os quedáis con ganas de más, podéis hacer un repaso a sus lanzamientos anteriores aquí.

Igualmente, podéis seguir a la artista en sus redes sociales, a las que podéis acceder a través este enlace de Linktree.

Test Descubriendo a… IRYS

1. Un disco

Gesaffelstein – Aleph. ¡Uno de esos raros ejemplos en los que casi todas las pistas de un álbum son geniales! Lo escuché en un bucle sin fin.

2. Una Canción

Russ – Do it myself. Esta canción significa mucho para mí porque me encanta su mensaje de empoderamiento, ¡me motivó a no esperar a los demás y hacer que las cosas sucedan por mí misma!

3. Un libro

Este sería el libro de Russ llamado It’s all in your head. ¡Una lectura obligada para todos los artistas independientes!

4. Una película

No puedo elegir solamente una película, ¡pero una de las mejores series que he visto es Narcos! Está extremadamente bien hecha, con grandes actores. ¡Es una de las series en las que estaba triste cuando terminó porque me volví adicto a verla!

5. Tu comida favorita

¡Me encanta el sushi! Es ligero, delicioso y saludable, ¿qué más se puede pedir?

6. Una ciudad

¡Lisboa! Es un lugar perfecto: la cercanía al mar, la comida rica y la belleza de la ciudad. Además, no es demasiado pequeña, ni demasiado grande. ¡Me imagino viviendo allí por un tiempo!

7. Un festival donde tocar

Acabo de comenzar mi proyecto y solo he dado un concierto hasta ahora. Fue en los Berlin Music Video Awards, y me encantó. Es el evento de videos musicales más grande de Europa, y el ambiente y la gente son geniales allí. ¡Solo puedo recomendaros que lo visitéis!

8. Un hobby al que dedicar horas

Leer e investigar todo sobre la mentalidad y la mente. Estoy obsesionada con este tema y realmente puedo entrar en un estado profundo de concentración cuando me pongo con ello.

9. Un placer oculto

Descubrí hace poco unos increíblemente deliciosos pralinés helados de coco. En serio, tengo que obligarme a comprarlos solo de vez en cuando.

10. Un sueño

Mi sueño es tener mi propio estudio de grabación con vistas al mar, además de un equipo de ingenieros de sonido que me ayuden a perfeccionar mis canciones. Todavía no lo he logrado, pero estoy trabajando duro para que suceda algún día.