Jewelia empezó a tocar el piano y escribir canciones cuando tenía 7 años, aunque comenzó a tomarse más en serio su carrera musical en 2012, cuando se mudó al Reino Unido desde su Rumanía natal para estudiar producción musical.

Poco a poco, se ha ido haciendo un hueco como una prometedora compositora e intérprete de música pop, en todos sus subgéneros, desde pop de cámara con tintes psicodélicos en su álbum debut City of My Mind hasta synth pop o folk pop.

Con influencias que van desde Muse, Sufjan Stevens hasta Lana del Rey, nos asegura que «no se reflejan necesariamente en la música que hago», pero seguramente veremos retazos de las mismas en un nuevo álbum que saldrá en la primavera de 2023, llamado Strong in My Own Way.

Según la propia artista, el disco «tratará de la fuerza silenciosa que todos tenemos para lidiar todos los días con cualquier cosa que la vida nos depare, y más aún sobre la fuerza pasada por alto de las personas que viven y funcionan con ansiedad u otros desafíos».

Por ahora, ya podemos escuchar la deliciosa Second Best, con la que nos presenta este nuevo trabajo, y en el que, a través de guiños a clásicos del pop de los noventa como Torn de Natalie Imbruglia, pasa de una balada acústica íntima a un himno agridulce de pop alternativo.

Con canciones así, estamos deseando seguir descubriendo los próximos pasos en su carrera, y por qué no, disfrutar de su directo promocionando este trabajo en algún momento de 2023. Si quieres seguir a la artista, puedes hacerlo en su perfiles de Instagram, Facebook, Twitter o YouTube.

Test Descubriendo a… Jewelia (Rumanía & Reino Unido)

1. Un disco

Tove Lo – Dirt Femme. ¡Es el último álbum que he escuchado en su totalidad y es un gran disco de pop!

2. Una Canción

Una canción que no soy capaz de escuchar sin desear haberla escrito: Sufjan Stevens – Mystery of Love.

3. Un libro

¡Decisión difícil! Leo muchos géneros diferentes, así que es difícil elegir. Klara and The Sun de Kazuo Ishiguro, probablemente el último que me hizo llorar.

4. Una película

Mi película favorita: El retorno del Jedi

5. Tu comida favorita

Pizza o pollo al curry 🙂

6. Una ciudad

Bucarest, mi ciudad natal, porque la echo de menos.

7. Un festival en el que tocar

¿Quizá The Great Escape? Tiene mucha variedad y parece que todas las personas a las que conozco estaban allí el año pasado. Me encantaría tocar allí en algún momento.

8. Un hobby al que dedicar horas

Leer, no tengo mucho tiempo para eso, pero cuando lo hago, ¡puedo leer un libro al día!

9. Un placer oculto

Umm, ver anime de vez en cuando 😀

10. Un sueño

¡Vivir íntegramente de mi música sería un sueño hecho realidad!