Descubriendo a… JJ McGuigan (Estados Unidos)

Hoy es el turno de conocer a JJ McGuigan, un músico procedente de Wichita, Kansas, que está presentando su nuevo EP de 3 canciones, Time to Survive, que ha sido producido por Micajah Ryan y Garret Crow.

La historia de amor de McGuigan y la música arrancó a los 13 años, cuando recibió su primera batería. Sin embargo, no fue hasta que empezó a tocar la guitarra y comenzó a escribir canciones a los 19 años cuando realmente encontró su pasión.

Durante su etapa universitaria, Newman continúo escribiendo canciones, y algunas de ellas acabaron formando parte de su EP llamado Dissociative, que ahora continuará con este Time to Survive que estamos empezando a descubrir.

Además, Time to Survive no solo es un EP, sino también un viaje personal para JJ, ya que se abre sobre sus luchas con la salud mental, incluyendo ser diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo (TOC), depresión, ansiedad y despersonalización a los 16 años. «Me tomó mucho tiempo superar esto y todavía tengo que luchar hoy. Me parece que llegar a los demás y ser abierto y honesto es muy importante. Creo que escuchar la historia de cada uno y aprender unos de otros es muy importante». No dudéis en comunicaros conmigo en mi página de contacto y podemos compartir y hablar juntos», asegura.

Con Breaking Benjamin, Cold y Disturbed como principales influencias, JJ sueña con continuar escribiendo canciones y tener éxito publicando su música, consiguiendo un impacto real con su música. Ahora, además de escucharle, conozcamos su lado más personal.

Test Descubriendo a… JJ McGuigan

1. Un disco

El álbum de Breaking Benjamin Dark before Dawn, que explora una amplia variedad de temas y cada canción toca una cuerda emocional con el oyente.

2. Una Canción

Ashes of Eden de Breaking Benjamin. Es una de mis favoritas ya que explora la vida de una manera existencial y hace preguntas profundas sobre la vida.

3. Un libro

El poder del ahora de Eckhart Tolle, siempre me trae paz y alegría al leerlo.

4. Una película

Aunque sea una serie, Stranger Things. Me trae mucha nostalgia y está muy bien hecha y con varias capas.

5. Tu comida favorita

Cualquier tipo de pasta, porque puedo comer todo el día.

6. Una ciudad

Nashville es acogedora con los músicos de todos los géneros y es una ciudad divertida con muchas actividades agradables.

7. Un festival en el que tocar

Kansas State Fair, se puede llegar a muchos tipos diferentes de personas.

8. Un hobby al que dedicar horas

Jugar videojuegos, es terapéutico y competitivo.

9. Un placer oculto

Reese’s Pieces

10. Un sueño

Que un artista o banda famosa toque mis canciones y tener una canción número uno.