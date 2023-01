Descubriendo a… JULIEN (Alemania)

Nos encanta que el nuevo año nos traiga talentos novedosos que descubrir, como es el caso hoy con el alemán JULIEN. Este talentoso cantante, compositor y productor está listo para lanzar su nuevo sencillo, Was It Obvious? el 20 de enero con Blanco Y Negro Music, pero nosotros ya lo podemos escuchar aquí.

Con una fusión de ritmos pop y reggaeton, esta canción de ritmo positivo y alegre te hará bailar y cantar en un abrir y cerrar de ojos. Pero la historia detrás de la canción es un poco más íntima y cargada de emociones. A partir de una relación personal, JULIENT reflexiona sobre los cambios ocurridos y se pregunta si el desenlace negativo fue evidente desde el principio o si no lo supo / quiso ver.

A pesar de los matices tristes, JULIENT logra infundir a la canción una sensación de libertad y liberación, perfecta para un viaje por carretera o para sacudirse la tristeza invernal. «Me gustan mucho los sonidos ambientales y jugar con ellos. Siempre trato de combinarlo con mi voz, obviamente. Mis canciones son sobre historias personales y la mayoría de ellas tienen un trasfondo triste. Aunque al final del día quiero que se sienta bien y que sea bailable», afirma.

Inspirándose en bandas como RÜFÜS DU SOL, Depeche Mode y artistas como Elderbrook, Was It Obvious? seguro que será un éxito entre los fans de la música pop electrónica. Si os habéis quedado con ganas de más, marcad vuestros calendarios y preparaos para agregar esta canción a vuestras listas de reproducción el 20 de enero. Pero mientras tanto, conozcamos mejor a la persona detrás del artista, al que también podéis seguir a través de su perfil de Instagram.

Test Descubriendo a… JULIENT

1. Un disco

Mi recomendación es Dawn FM de The Weeknd. Es un concepto muy bonito de álbum y además es The Weeknd. No tengo nada más que añadir.

2. Una canción

Mi recomendación es Everything I Wanted de Billie Eilish. Esta canción es perfecta para mí debido a su ambiente cautivador y a su maravillosa voz que combinan al 100%. Me encanta.

3. Un libro

Mi recomendación es The Power of Now de Eckhart Tolle. Todos deberíamos tratar de estar presentes y vivir en el momento.

4. Una película

Mi recomendación es Unknown con Liam Neeson. Está llena de acción y tensión.

5. Tu comida favorita

Mi comida favorita es la pasta. Soy vegano, así que no me importa el sabor mientras sea vegano. Incluso puedo comer noodles sin nada. La pasta es esencial.

6. Una ciudad

Mi ciudad favorita es Londres. Es creativa, me encanta el acento, es histórica, tiene arte, cultura, edificios británicos, etc.

7. Un festival donde tocar

Sin duda, Tomorrowland.

8. Un hobby al que dedicar horas

Un hobby al que puedo dedicar horas es la fotografía.

9. Un placer oculto

Mi placer oculto son las bebidas gaseosas.

10. Un sueño

Poder vivir de mi música.