Descubriendo a... K I T (UK)

Cada día, nos llegan a CrazyMinds nuevas propuestas que nos dejan sorprendidos y con ganas de más. Ese es el caso de K I T, un artista procedente de Liverpool, Reino Unido, que empezó a tocar la guitarra a los 14 años, obsesionado con la música blues. «¡Pasé la mayor parte de mis años escolares aprendiendo a tocar canciones de B.B. King y Stevie Ray Vaughan en lugar de estudiar!», nos confiesa.

Tras estudiar en el prestigiosa Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, el británico fue dando los primeros pasos en su carrera, incluyendo un primer EP, Close Up, publicado el pasado año cuando aún estábamos inmersos en plena pandemia el COVID, lo cual afectó al lanzamiento. «Fue un momento desafortunado para decidirme a publicar música. Pero aun así estoy muy orgulloso de ello», afirma.

Ahora, un año después, llega el momento de dar a conocer su nuevo single, When We Say Goodbye, con el que ha logrado captar nuestra atención. Este nuevo tema se caracteriza por ser «una mirada atrás a la composición clásica de los 70 pero con giros y producción modernos», según sus propias palabras. Armado con su voz y su guitarra, K I T nos da una gran muestra de su talento en esta canción que compuso junto a Mike Halls de Clean Cut Kid.

Una vez ha arrancado esta nueva etapa en su carrera, este admirador de artistas tan dispares como John Mayer, Donny Hathaway y Chris Stapleton busca dar a conocer su música para cumplir su gran sueño a largo plazo: «viajar por Europa y el mundo interpretando mi música».

Si quieres, ayudarle a conseguirlo, puedes hacerlo escuchando su música y siguiéndole en redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. Pero también, ahondando un poco más en sus gustos y conociéndole, un poquito mejor, como persona…

Test Descubriendo a… K I T

1. Un disco

Donny Hathaway – Live! Uno de los mejores vocalistas que jamás haya existido, este álbum en directo simplemente muestra su brillantez como vocalista. Su voz es tan emotiva, te atrapa y es muy conmovedor.

2. Una Canción

Hay demasiadas canciones geniales para elegir. Solo porque es una canción que ya he escuchado un par de veces hoy, elegiré Canción Triste de Jesse Cook. Es una pieza de guitarra clásica y es hermosa.

3. Un libro

No soy un gran lector, pero Ragged Trousered Philanthropist es un gran libro que muestra lo poco que han avanzado las jerarquías sociales durante mucho tiempo.

4. Una película

Gladiator. Es mi favorita, además tiene una brillante banda sonora con tantas líneas brillantes.

5. Tu comida favorita

Me encanta la comida italiana, así que cualquier plato de pasta. Mi favorita es una receta que mi tío recibió de una familia italiana con la que se quedó hace muchos años. Lo llamamos ‘pasta de albahaca’ pero los ingredientes son papas hervidas, panceta, queso parmesano, sal y pimienta y mucha albahaca fresca. Es muy simple pero muy deliciosa.

6. Una ciudad

He tenido la suerte de viajar mucho. Fui a Sevilla en febrero, me encantó. Una ciudad tan hermosa y vibrante con mucho que ver, excelente comida, gente y, por supuesto, ¡música!

7. Un festival donde tocar

Me encantaría tocar en el SXSW de Estados Unidos. Está en mi lista de deseos. Tengo amigos que han tocado allí y dicen que es el mejor en el que han actuado. Simplemente música brillante en todas partes.

8. Un hobby al que dedicar horas

Fuera de la música, soy un gran fan del Everton Football Club. Tengo abono y he ido con mi padre toda la vida. Es mi mayor pasión fuera de la música. Aunque a veces es muy difícil amar a mi equipo (risas).

9. Un placer oculto

No soy demasiado reservado sobre las cosas que me gustan. Pero creo que mucha gente tiene una visión negativa incorrecta sobre la música country. Me encanta, creo que la gente no sabe lo suficiente sobre ella en el Reino Unido y no conoce toda la gran música country que existe.

10. Un sueño

Tengo un amigo que vive en los Pirineos en el norte de España. Es mi lugar favorito para visitar, creo que me encantaría vivir allí algún día.